Zusammenstoß zwischen Bus und PKW, Bad Homburg, Louisenstraße Ecke Rathausplatz, Donnerstag, 16.07.2020, 12.10 Uhr

(mhe)Am Donnerstagmittag kam es in Bad Homburg bei einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Pkw zu einer leicht verletzten Person. Ein 89-Jähriger befuhr ersten Ermittlungen zu Folge mit seinem Daimler die Louisenstraße in Richtung Europa-Kreisel und beabsichtigte nach rechts in die Straße „Rathausplatz“ abzubiegen. Der Fahrer des Busses kollidierte beim Einfahren von der Haltstelle in die Louisenstraße mit dem Rechtsabbieger. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Ein weiblicher 57-jähriger Fahrgast im Bus wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.