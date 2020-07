Festnahme nach Bedrohung in Mehrfamilienhaus, Hadamar, Egermannstraße, Donnerstag, 17.45 Uhr

(si)Am Donnerstagnachmittag konnte ein 48 Jahre alter Mann in der Egermannstraße in Hadamar nach einer vorangegangenen Bedrohung festgenommen werden. Der 48-Jährige soll gegen 17.45 Uhr an der Wohnungstür eines 39 Jahre alten Bekannten in der Egermannstraße geklopft und diesen unter Vorhalten eines Messers zur Herausgabe einer Decke aufgefordert haben. Nachdem der Mann sich zunächst von der Wohnung entfernt hatte, flüchtete dieser bei Eintreffen der Beamten zurück in das Mehrfamilienhaus. Bei einer anschließenden Absuche des Wohnhauses konnten die Polizeibeamten den 48-Jährigen dann unter einem Bett liegend in der Wohnung des Geschädigten auffinden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Polizeistation nach Limburg gebracht. Da gegen den Mann ein Haftbefehl in einer anderen Sache vorlag, wurde der 48-Jährige heute einer Haftrichterin beim Amtsgericht in Limburg vorgeführt, welche die Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete. Zudem wurden gegen den 48-Jährigen weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sich der Mann während der Vorführung unter anderem mit Tritten sowie Kopfstößen und Beleidigungen gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr setzte.

Gaststätte von Einbrechern heimgesucht, Runkel-Dehrn, Brückenstraße, Donnerstag, 16.07.2020, 01.00 Uhr bis 12.00 Uhr

(si)Am Donnerstag wurde in der Brückenstraße in Dehrn eine Gaststätte von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 01.00 Uhr und 12.00 Uhr durch ein Fenster Zutritt zu dem Gastraum und brachen zwei dort stehende Spielautomaten auf. Mit dem in den Spielautomaten befindlichen Geld ergriffen die Täter im Anschluss unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Mountainbike entwendet, Dornburg-Frickhofen, Im Roth, Dienstag, 14.07.2020 bis Mittwoch, 15.07.2020, 18.30 Uhr

(si)Von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte „Im Roth“ in Frickhofen ein Mountainbike im Wert von rund 500 Euro entwendet. Das schwarz-weiße Fahrrad der Marke Trek stand auf einem dortigen Grundstück, als die Diebe zuschlugen und das Mountainbike an sich nahmen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Pick-Up zerkratzt, Runkel-Dehrn, Mühlenstraße, Mittwoch, 15.07.2020, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

(si)Am Mittwochnachmittag haben Unbekannte in der Mühlenstraße in Dehrn einen schwarzen Pick-Up beschädigt. Die Täter zerkratzten die komplette Fahrerseite, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mindesten 3.500 Euro entstand. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Mülltonne gerät in Brand, Weilburg, Weilstraße, Feststellung: Freitag, 17.07.2020, 02.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Freitag kam es in der Weilstraße in Weilburg zu dem Brand einer Mülltonne. Ein Zeuge hatte das Feuer gegen 02.00 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte informiert. Der Weilburger Feuerwehr gelang es schließlich die Flammen zu löschen. Wie es zu dem Feuer kam, steht derzeit noch nicht fest. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Grundstücksmauer bei Unfallflucht erheblich beschädigt, Limburg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 16.07.2020, 18.15 Uhr bis 18.45 Uhr

(si)Am frühen Donnerstagabend wurde in der Frankfurter Straße in Limburg eine Grundstücksmauer bei einer Unfallflucht erheblich beschädigt. Ersten Ermittlungen zu Folge kam ein bisher unbekanntes Fahrzeug zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr aus Richtung Lindenholzhausen, geriet auf der Frankfurter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mauer. Im Anschluss ergriff der Fahrer die Flucht, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Aufgrund der Beschädigungen an der Mauer müsste die rechte Fahrzeugseite des flüchtigen Fahrzeuges, bei welchem es sich um einen blauen Pkw handeln könnte, erheblich beschädigt sein. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

16-Jähriger bei Sturz mit Leichtkraftrad verletzt, Landesstraße 3021, zwischen Freienfels und Weinbach, Donnerstag, 16.07.2020, 19.30 Uhr

(si)Am Donnerstagabend wurde auf der Landesstraße 3021 zwischen Freienfels und Weinbach der 16 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt. Der Jugendliche war gegen 19.30 Uhr mit seinem Krad auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Weinbach unterwegs, als ihm ein Fahrzeug entgegengekommen sein soll. Dieses Fahrzeug soll auf die Fahrspur des 16-Jährigen geraten sein, weshalb der Jugendliche ausweichen musste und dabei zu Boden stürzte. Im Anschluss soll das bisher unbekannte Fahrzeug weitergefahren sein, ohne sich um den verletzen 16-Jährigen zu kümmern. Der Jugendliche wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der an dem Krad entstandene Sachschaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter Telefon (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Gemarkung Limburg-Süd, Bundesstraße 8, hinter Autobahnbrücke – Brücke, Richtung Brechen

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.