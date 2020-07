Baum umgefahren und dann weggefahren

Germersheim (ots) – Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in dem Zeitraum zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen einen Baum in der Glacisstraße in Germersheim um. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der umgefahrene Baum musste durch die Stadt Germersheim entsorgt werden.

Der Schaden beträgt etwa 700 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Unfall mit leicht verletzter Person

Germersheim (ots) – Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls auf der Auffahrt zur B 9 bei Germersheim-Süd. Am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr befuhr die 56-jährige Fahrerin mit ihrem 63-jährigen Beifahrer die Auffahrt zur B 9 bei Germersheim-Süd, in Fahrtrichtung Süden.

In der Auffahrt kam die Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte im Grünstreifen nach rechts um und kam auf der linken Seite zum Liegen.

Der 63-jährige Beifahrer blieb unverletzt, die 56-jährige Fahrerin wurde hierdurch jedoch leicht verletzt. Das verunfallte Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lustadt (ots) – Am Mittwochabend 15.07.2020 gegen 21.00 Uhr konnte ein 33-jähriger LKW-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Karl-Lehr-Straße in Lustadt zunächst keinen Führerschein vorlegen. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte ermittelt werden, dass gegen den 33-Jährigen seit Anfang dieses Jahres eine Fahrerlaubnissperre besteht.

Dem 33-Jährigen war es somit nicht erlaubt den LKW im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Die Weiterfahrt wurde dem LKW-Fahrer untersagt und gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Germersheim (ots) – Am Mittwochnachmittag 15.07.2020 gegen 16.00 Uhr wurde ein 31-jähriger Verkehrsteilnehmer An Fronte Beckers in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Polizeibeamte feststellen, dass der Mercedes-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand.

Dem 31-Jährigen wurde im Anschluss bei der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Kontrollen im Stadtgebiet

Germersheim (ots) – Am Mittwoch 15.07.2020 wurden im Stadtgebiet Germersheim mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle “Am alten Hafen” in Germersheim hielten sich insgesamt 16 Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit. Der Spitzenreiter des Tages fuhr sogar um 31 km/h zu schnell.

Zudem wurden ein Gurtverstoß, ein überklebtes Kennzeichen und ein Erlöschen der Betriebserlaubnis aufgrund fehlender Abnahme des Fahrwerks sanktioniert.

Bei einer weiteren Kontrolle am Bahnhof in Germersheim wurden eine Ordnungswidrigkeit wegen der Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, ein Gurtverstoß sowie ein weiteres Erlöschen der Betriebserlaubnis wegen diverser Fahrzeugveränderungen geahndet.

Weiterhin wurden bei beiden Kontrollen mehrere Mängelberichte ausgestellt.