Willkürlich mit Pfefferspray attackiert

Ludwigshafen (ots) – Ein 36-Jährige wurde am Mittwoch 15.07.2020 von einem unbekannten Mann mit Pfefferspray attackiert. Der Mann war gegen 19.45 Uhr im Bereich der Rheinallee unterwegs, als er auf den Unbekannten traf. Der Täter zückte das Pfefferspray und sprühte ihm ins Gesicht. Der Auslöser der Attacke ist bisher unbekannt.

Der Täter soll circa Ende 20 gewesen sein. Er trug ein rotes T-Shirt und eine blaue Jeans.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer – Zeuge meldet sich

Ludwigshafen (ots) – Nachtrag – Im Falle des 56-jährigen Radfahrers der am 10.07.2020 bei einem Unfall schwer verletzt wurde, hat sich ein 52-jähriger Zeuge gemeldet. Er hatte in der Zeitung gelesen, dass die Polizei zur Klärung des Unfallhergangs dringend Hinweise benötigt und sofort angerufen.

Der 52-Jährige aus Ludwigshafen war zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und hatte beobachtet, wie der 56-Jährige ohne Fremdeinwirkung das Bewusstsein verlor und von seinem Rad kippte. Vorbildlich verständigte er sofort den Rettungsdienst und leistete bis zu dessen Eintreffen Erste Hilfe.

Gewerbsmäßige Ladendiebe in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) – Ein 21- und ein 18-Jähriger aus Nordafrika wurden am 14.07.2020 bei einem Diebstahl von Bekleidung in einem Einkaufszentrum in Ludwigshafen beobachtet. Die Polizeibeamten konnten die Beschuldigten nach einer kurzen Flucht stellen und vorläufig festnehmen.

Sie stehen im Verdacht, auch Ladendiebstähle in mindestens 30 Fällen im Bereich Ludwigshafen, Speyer, Mainz und Mannheim begangen zu haben. Insgesamt wurde Kleidung im Gesamtwert von 17.000 Euro entwendet.

Die jungen Männer wurden am 15.07.2020 dem Haftrichter am Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Der 21- und der 18-Jährige wurden in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Wechseltrickbetrug – 80-jährige Dame bestohlen

Ludwigshafen (ots) – Nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der Comeniusstraße wurde am Mittwoch 15.07.2020 gegen 12:10 Uhr, eine 80-jährige Dame angesprochen. Ein Unbekannter bat sie, ihm einen Euro zu wechseln. Während die 80-Jährige in ihrem Geldbeutel nach Münzen suchte, griff der Unbekannte ebenfalls in ihren Geldbeutel. Erst beim Wegstecken ihres Geldbeutels bemerkte sie, dass der Unbekannte das komplette Scheingeld entnommen hatte.

Vom Täter liegt eine Beschreibung vor: Zwischen 35-45 Jahre alt, kurze Harre und etwa 1,60m groß.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Beim Geldabheben ausgetrickst

Ludwigshafen (ots) – Ein 67-Jähriger hob am 14.07.2020 gegen 18 Uhr bei einer Bank in der Bismarckstraße Geld ab. Als gerade das Bargeld aus dem Ausgabeschlitz kam, trat plötzlich ein Unbekannter neben ihn und begann zu gestikulieren. Unbemerkt gelang es dem Mann durch dieses Ablenkungsmanöver die Bankkarte zu entwenden. Noch ehe der 67-Jährige dies bemerken konnte, verschwand der Unbekannte.

Obwohl der Ludwigshafener sein Konto kurz nach dem Diebstahl sperren ließ, war es dem Täter gelungen mehrere tausend Euro abzuheben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Drei Autos beim Parken beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Ein 76-Jähriger verursachte am Mittwoch 15.07.2020 einen Blechschaden im Gesamtwert von 6.500 Euro. Der Senior versuchte gegen 11.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Semmelweisstraße einzuparken. Hierbei verwechselte er Gas- und Bremspedal und fuhr gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Beim Zurücksetzen stieß er gegen einen weiteren PKW.

Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Von Fahrbahn abgekommen

Ludwigshafen (ots) – Ein 50-Jähriger geriet am 15.07.2020 gegen 12:30 Uhr, an der Auffahrt zur B 37 ins Schleudern und prallte mit seinem Auto gegen eine Wand der Hochstraße. Er war von der Kaiser-Wilhelm-Straße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim gefahren.

Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – Ein Unbekannter brach am Mittwoch 15.07.2020 zwischen 01:30 Uhr und 10:10 Uhr, in eine Gaststätte in der Ludwigstraße ein.

Es gelang ihm einen geringen vierstelligen Betrag zu stehlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.