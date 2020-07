Verlassene Badesachen am Silzer See

Silz (ots) – Folgemeldung – Aufgrund der gestrigen Pressemeldung über zurückgelassene Gegenstände am See in Silz, meldeten sich zwei junge Männer am heutigen Donnerstagmorgen 16.07.2020 bei der Kriminalinspektion Landau. Sie erklärten, dass sie und eine Begleiterin den See aufgrund eines medizinischen Notfalls eilig verlassen mussten und dabei ihre persönlichen Sachen zunächst am See zurückließen.

Da man mit weiteren Freunden am See war, ging man davon aus, dass diese die Sachen mitnehmen werden. Die Freunde wiederum gingen davon aus, dass ihre Bekannten wieder zurückkommen und die Gegenstände mitnehmen werden. Da die Polizei die zurückgelassenen Sachen in Verwahrung nahm, können sie nun an die Eigentümer ausgehändigt werden.

Streit wegen Mundschutz – Tankstellenmitarbeiterin ins Gesicht gespuckt

Edesheim/A65 (ots) – Eine ca. 25-30 Jahre alte, blonde, 1,75 Meter große Frau betrat Mittwoch 15.07.2020 ohne den erforderlichen Mundschutz, den Verkaufsraum der Raststätte “Pfälzer Weinstraße Ost”. Sie wurde von der Bediensteten aufgefordert, den Mundschutz aufzusetzen. Dabei kam es zu einem Streitgespräch, bei dem die Unbekannte der Angestellten ins Gesicht spuckte.

Sie verließ das Geschäft und flüchtete mit einem BMW 520i mit holländischer Zulassung. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Unbekannten unter der Telefonnummer 06323 9550 geben können.

“Lügen haben kurze Beine”

Kirrweiler (ots) – Der Spritmangel an ihrem Fahrzeug überführte eine 60-jährige Frau aus dem Raum Mainz, die seit 6 Jahren ohne Führerschein fährt. Aber von vorne: Wegen eines Pannenfahrzeugs auf der A65 in Höhe Kirrweiler wurde die Polizei informiert. Die Beamten sicherten vor Ort den Pkw bis zum Eintreffen eines Servicedienstes ab.

Im Rahmen der routinemäßigen Kontrolle konnte die Frau keinen Führerschein vorzeigen. Dieser sei, so die Aussage der Frau, zusammen mit anderen Sachen Tage zuvor in einem Hotel in Frankreich gestohlen worden. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass der Dame vor mehr als 6 Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Die Weiterfahrt nach Instandsetzen ihres Autos wurde der Frau nun untersagt. Sie muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem Strafverfahren verantworten. Ob der kleinen Lügengeschichte nahmen sich die Beamten der Rheinhessin an und brachten sie an den Bahnhof, von wo aus sie ihre Heimreise fortsetzen konnte.

Vandalismus hinter der Sporthalle

Maikammer (ots) – Unbekannte haben im Bereich des Hintereingangs der Sporthalle zwei Pollerleuchten, eine Glasscheibe sowie einen Mülleimer demoliert. Zudem wurden mehrere zerbrochene Glasflaschen und sonstiger Müll vorgefunden.

Der Schaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Durchfahrtsverbot überwacht

Altdorf (ots) – 17 Autofahrer wurden Mittwoch 15.07.2020 mit 20 Euro verwarnt, weil sie das Durchfahrtsverbot des Wirtschaftswegs zwischen Altdorf und Böbingen missachteten. Infolge der innerörtlichen Baumaßnahmen wurde eine Umleitungsstrecke ausgeschildert, die ein Großteil der Autofahrer missbilligte.