Ford prallt gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Dautphetal-Buchenau/B 62 (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein junger Autofahrer am Donnerstagmorgen 16.07.2020 auf der Bundestraße 62 kurz vor der Carlshütte. Der 21-Jährige fuhr um 8.35 Uhr mit seinem Ford in Richtung Marburg und kam in einer langen Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab. Danach prallte er mit dem Fahrzeug frontal gegen einen Baum.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Da aus dem Motorraum enormer Qualm aufstieg, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Bundesstraße war für Bergungs- und Rettungsarbeiten kurzfristig voll gesperrt. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Marburg: Höchstwahrscheinlich ereignete sich die Unfallflucht am Mittwoch, 15. Juli, zwischen 18.18 und 18.55 Uhr, im Parkhaus Ahrens in der Universitätsstraße. Der Unbekannte touchierte beim Ein- oder Ausparken die vordere Stoßstange einer grauen Audi-Limousine und hinterließ einen Schaden von 800 Euro. Unter Umständen ereignete sich der Rempler aber auch schon am Vormittag im Parkhaus des Media-Markes am Erlenring.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Schaden an Beifahrertür – Zeugen gesucht

Neustadt: Beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Autofahrer am Mittwoch, 15. Juli, in der Straße “Am Schalkert” die Beifahrertür eines grauen VW Golf. Der Unbekannte hinterließ zwischen 14 und 14.30 Uhr einen Schaden von 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es derzeit nicht.

Zeugen, die nähere Angaben zu dem Geschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Einbrecher haben Erfolg

Neustadt: Die ehemalige Gärtnerei in der Straße “Neue Gartenstraße” war Schauplatz eines Einbruchs, der sich zwischen Dienstag, 14. Juli, 22 Uhr, und Mittwoch, 15. Juli, 7.50 Uhr, ereignete. Nach dem gewaltsamen Eindringen stahlen die Unbekannten drei Motorkettensägen der Marke Stihl, Bargeld, sowie einen Autoschlüssel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen, die rund um den Tatort verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Autoscheibe zerstört und zugegriffen

Neustadt: Im Hattenrod zerstörten Diebe in der Nacht auf Dienstag, 14. Juli, die Seitenscheibe eines Nissan. Die Unbekannten stahlen einen Schlüsselbund, eine Dash-Cam, sowie eine Starthilfebatterie. Der wirtschaftliche Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Reifen platt

Neustadt: Den vorderen Reifen eines Ford CMax stachen Randalierer in der Nacht auf Montag, 13. Juli, in der Leipziger Straße platt. Der Schaden beträgt 100 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Marihuana sichergestellt – Blutentnahme folgt

Rauschenberg: Gleich zwei Autofahrer mussten am Mittwoch, 15. Juli, nach Kontrollen in der Innenstadt eine Blutentnahme erdulden. Am Nachmittag stoppten die Beamten einen 30-Jährigen. Hier schlugen sowohl der Atemalkoholtest als auch der Drogenvortest positiv an. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks stellten die Ordnungshüter auch noch knapp acht Gramm Marihuana sicher.

Am Abend traf es einen 36 Jahre alten Mann, der auf Nachfrage den vorherigen Konsum von Drogen einräumte. Beide durften nach der Blutentnahme wieder gehen.

Die Fahrzeugschlüssel blieben auf der Polizeiwache.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen