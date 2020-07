Friedberg: Die Polizei-News

Kein Dummer-Jungen-Streich! – Unbekannte vertauschen Verkehrsschilder

(ots) – Im Wetteraukreis werden bereits seit Anfang Februar dieses Jahres immer wieder Verkehrsschilder abgeschraubt und in den allermeisten Fällen an anderer Stelle wieder montiert. Entsprechende Anzeigen liegen den Friedberger Ordnungshütern vor. Welche Absicht dahintersteckt, ist bisher nicht bekannt. In keinem Falle kann eine solche Handlung aber als “Dumme-Jungen-Streich” abgetan werden, da es bei anderen Verkehrsteilnehmern schlimmstenfalls zu folgenschweren Fehlentscheidungen kommen kann.

Die Polizei ermittelt neben Diebstahls und Sachbeschädigung daher auch aufgrund des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln.

Tatorte befinden sich beispielsweise an der L3188 kurz vor dem Abzweig Richtung Kaichen, an der L3187 bei Dorn-Assenheim, der B45 nahe Wöllstadt oder aber an der L3189 in Höhe des Stammheimer Kreuzes. Auch hatten Unbekannte bereits vor einigen Wochen die Ortstafeln zweier Ortschaften ausgetauscht.

Da die Verkehrszeichen zum Teil ein hohes Gewicht aufweisen, gehen die Ermittler davon aus, dass zum Transport ein Fahrzeug benutzt wurde. Ebenfalls dürfte es sich deshalb um mehrere Täter handeln.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer darum, verdächtige Personen, die sich in beschriebener Art und Weise an Beschilderungen zu schaffen machen und augenscheinlich nicht wie Beschäftigte der Straßenmeisterei aussehen, unverzüglich über die “110” zu melden. Andere sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/601-0.

Reichelsheim: ertappter Einbrecher flüchtet

(ots) – Offensichtlich nicht mit der Anwesenheit der Bewohner rechnete ein Einbrecher am Mittwoch, als diese ihn auf “frischer Tat” ertappten. Er flüchtete.

Kurz vor 12 Uhr hatte der Langfinger eine Schiebetür des Einfamilienhauses in der Melbacher Straße in Beienheim aufgehebelt. Als er auf die Anwohner traf, rannte er in Richtung Feld davon. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, in deren Rahmen es auch zum Einsatz eines Polizeihubschraubers kam, konnte der Tatverdächtige entkommen.

Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei diesem um einen etwa 170 cm großen, schlanken Mann mit dunklen Haaren. Er trug einen knielangen Parka mit Tarnmuster.

Auch ins Gebäude am Karl-Kempf-Platz, in dem sich Feuerwehr und Bürgerhaus befinden, hatte jemand versucht, gewaltsam einzudringen. An mehreren Außentüren wurden Hebelspuren und eine eingeschlagene Scheibe festgestellt. Der Tatzeitraum lässt sich derzeit auf Mittwoch, etwa 9 Uhr bis 13 Uhr eingrenzen.

Letztlich erhielt die Polizei auch noch Kenntnis von einer aufgebrochenen Tür beim SKV Beienheim. Jemand war in den Geräteraum des Vereinsheimes eingestiegen, offenbar ohne etwas zu entwenden. Zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 15 Uhr waren die Straftäter hier zugange.

Unklar ist derzeit, ob die beschriebenen Taten von ein und derselben Person begangen wurden.

Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet in allen drei geschilderten Fällen um sachdienliche Hinweise, Tel. 06031/6010.

