Darmstadt

Bäckerei überfallen – Täter flüchtet mit Tageseinnahmen

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Ein noch unbekannter dunkelhäutiger Täter hat am Mittwochabend 15.7.2020 eine Bäckerei in der Grundstraße überfallen. Kurz vor Ladenschluss gegen 17.45 Uhr, betrat der Kriminelle die Filiale und forderte die Tageseinahmen. Zum diesem Zeitpunkt befand sich die Verkäuferin alleine im Geschäft.

Nach Erhalt der Beute flüchtete der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann über den Hinterausgang in unbekannte Richtung. Der Flüchtende wird als etwa 1,80 Meter groß und von “normaler” Statur beschrieben. Er hatte eine dunkle Haut. Neben einem rosafarbenen Mundschutz war er mit einer grauen Hose sowie einem grauen Oberteil mit Kapuze bekleidet.

Die Darmstädter Kripo (K10) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich zu melden. Die Erreichbarkeit des Kommissariats 10 ist unter der Rufnummer 06151/9690 gegeben.

Taxi-Kontrollen im Stadtgebiet – Mehrere Verstöße

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch 15.07.2020 führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen und des Hauptzollamtes Darmstadt gemeinsame Taxikontrollen im Stadtgebiet durch.

Bei insgesamt 25 Überprüfungen wurden bei 13 Taxen Verstöße festgestellt, die nun Anzeigen nach sich ziehen. Die Verstöße reichten von nicht mitgeführten Dokumenten, fehlender Ausrüstung und mangelhafter Kenntlichmachung bis hin zu in mehreren Fällen unbesetzt abgestellter Taxen am Taxistand.

Am Luisenplatz war ein Taxi mehr als eine halbe Stunde unbesetzt. Der Fahrer tauchte erst nach einem Anruf beim entsprechenden Taxiunternehmen auf. Einem Taxifahrer musste von der Polizei die weitere Fahrgastbeförderung untersagt werden, weil seine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung nicht mehr gültig war.

Die Beamten des Hauptzollamtes konnten bei 15 kontrollierten Taxen Ungereimtheiten, wie Mindestlohnverstöße und Verstöße gegen die Stundenaufzeichnungspflicht feststellen, die weitere Ermittlungsarbeit erfordern.

Über 30 teils gravierende Mängel – Polizei untersagt Weiterfahrt von Kleinbus

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch 15.07.2020 gegen 12.30 Uhr, wurde durch Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen ein Kleinbus aus Osteuropa von der Autobahn auf das Gelände der Polizeiautobahnstation Südhessen im Pupinweg gelotst. Bei der anschließenden Kontrolle erkannten die Spezialisten schnell, dass es sich um einen gewerblichen Personentransport handelte. Das Fahrzeug war mit 4 Personen und den beiden Fahrern besetzt.

Weil die vier Fahrgäste für den Transport bezahlen mussten, bedurfte es aber einer Genehmigung, die von den Chauffeuren nicht vorgelegt werden konnte.

Am Fahrzeug selbst erkannten die Beamten schnell mehrere Mängel. Eine Vorführung beim TÜV Hessen in Darmstadt war unumgänglich. Das Gutachten ergab insgesamt 25 erhebliche, zwei gefährliche und fünf einfache Mängel.

Unter anderem Mängel an den Bremsen, der Spurstange, sowie ein loser Fahrersitz, ein Riss in der Frontscheibe und eine undichte Kraftstoffleitung mit Brandgefahr, sorgten dafür, dass das Fahrzeug weder betriebs- noch verkehrssicher und damit geeignet für den Straßenverkehr war.

Die Ordnungshüter untersagten die Weiterfahrt und Übergaben die Kennzeichen an die örtlich zuständige Zulassungsstelle in Darmstadt. Zudem mussten die vier Fahrgäste das Fahrzeug verlassen.

Der Unternehmer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro entrichten und sich nun weiterhin um den Abtransport des Kleinbusses kümmern.

Darmstadt-Dieburg

Unbekannte erbeutet mehrere Hundert Euro – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Unbemerkt hat eine Kriminelle am Mittwoch (15.7.) mehrere Hundert Euro in der Wilhelm-Leuschner-Straße erbeutet.

Gegen 12 Uhr klingelte die Unbekannte an dem Wohnhaus einer lebensälteren Dame. Unter dem Vorwand Geld für medizinische Versorgung zu benötigen, gelangte sie ins Haus. Als die hilfsbereite Griesheimerin ihr mit einem geringen Betrag an Geld aus einem Umschlag aushelfen wollte, bat die Unbekannte um ein Glas Wasser. Als die Hausbewohnerin für diesen Moment abgelenkt war, erbeutete die Kriminelle den Umschlag mit mehreren Hundert Euro. Im Anschluss flüchtete sie unerkannt.

Die Flüchtige soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß sein. Sie soll blonde Haare mit rötlichen Strähnchen haben und trug bei der Tat einen langen brauen Mantel.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Bei wem hat die Frau auch geklingelt? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Unbekannten geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Zigarettenautomat aufgebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots) – Nachdem ein Zigarettenautomat in der Ostendstraße von Unbekannten aufgebrochen wurde, hofft die Polizei auf Hinweise. Der Sachverhalt wurde den Beamten am Mittwochmorgen 15.7.2020 gemeldet und kann bis zum Dienstag 30.06.2020 zurückliegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand rissen die Kriminellen den Automaten aus seiner Verankerung und öffneten diesen im Anschluss gewaltsam. Mit ihrer Beute, in Form von Zigaretten und Geld, flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/95090 zu melden.

Groß-Gerau

14-Jähriger flüchtet auf Motorroller vor Polizei

Nauheim (ots) – Einen jungen Motorroller-Fahrer beabsichtigten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Mittwochabend 15.07.2020 gegen 17.20 Uhr, in der Berzallee zu kontrollieren. Der Fahrer gab Gas. Auf einem Radweg entlang der Landesstraße 3040 flüchtete er anschließend zu Fuß weiter, konnte aber von den Ordnungshütern eingeholt werden. Der 14-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und an seinem Roller war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2014 angebracht.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Der Jugendliche wurde von der Polizei in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Zahlreiche Umbauten/Polizei stellt Auto sicher

Trebur (ots) – Auf dem Parkplatz der Mittelpunktschule kontrollierten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Mittwochabend 15.07.2020 gegen 22.50 Uhr, einen 21-jährigen Autofahrer. Die Kontrollen im dortigen Bereich werden von der Polizei durchgeführt, weil in jüngster Vergangenheit gehäuft Beschwerden von Anwohnern, unter anderem wegen abendlicher Lärmbelästigungen durch laute Fahrzeuge, eingingen.

Am Fahrzeug des Mannes stellten die Ordnungshüter anschließend eine Vielzahl von Umbauten fest, für die der 21-Jährige keine Nachweise oder Eintragungen im Fahrzeugschein vorweisen konnte. So fielen den Polizisten unter anderem die Reifen, das Fahrwerk und auch eine Manipulation der Auspuffanlage auf. Eine Schallpegelmesssung ergab hier einen Wert von fast 99 Dezibel.

Erlaubt wären lediglich 88 Dezibel gewesen.

Es besteht somit der dringende Verdacht, dass die Betriebserlaubnis des Wagens erloschen ist.

Um das Fahrzeug von einem Sachverständigen eingehend begutachten zu lassen, stellte die

Polizei das Auto an Ort und Stelle sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Kreis Bergstraße

Heppenheim: Kriminelle gehen leer aus – Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots) – In einer Entsorgungsanlage im Ratsäckerweg haben Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag 16.07.2020 ihr Unwesen getrieben.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in mehrere Räume des Betriebs und durchsuchten diese im Anschluss. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten die ungebeten Gäste keine Beute und flüchteten unerkannt. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Wohnhaus im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Sandstraße rückte im Zeitraum zwischen Montagmittag 13.07.2020 und Mittwochmorgen 15.07.2020 in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten mit Gewalt ins Innere des Wohnhauses zu gelangen.

Dieses Vorhaben scheiterte, sodass sie im Anschluss das Weite suchten und einen Schaden von mehreren Hundert Euro hinterließen. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Handtasche aus Fahrzeug gestohlen – Polizei ermittelt

Lampertheim-Hüttenfeld (ots) – Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Dienstagabend 14.07.2020 und Mittwochmittag 15.07.2020 die Handtasche aus einem Toyota in der Johann-Walter-Straße. Neben der Handtasche, persönlichen Ausweisdokumenten erbeuteten die Kriminellen mehrere Tausend Euro Bargeld und suchten im Anschluss das Weite. Wie sie an den Innenraum des blauen Wagens gelangen konnten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Hinweise werden an die Beamten der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 erbeten.

Heppenheim: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der BAB 5

Heppenheim (ots) – Am Donnerstagmorgen 16.07.2020 gg. 08.28 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann aus Darmstadt mit seinem PKW Toyota die BAB 5 aus Darmstadt kommend in südliche Richtung. Kurz nach der Anschlussstelle Heppenheim hielt der PKW-Führer seinen PKW Toyota auf dem linken der beiden Fahrstreifen bis zum Stillstand an. Nachfolgende Kraftfahrzeuge konnten auf den rechten der beiden Fahrstreifen und die Standspur ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Kurze Zeit später setzte der Darmstädter PKW-Führer den Fahrtrichtungsanzeiger rechts, um unvermittelt mit seinem PKW auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Von hier fuhr er dann mit seinem PKW direkt über den Standstreifen in die rechte Schutzplanke und streifte an dieser bis zum Stillstand entlang.

Das Personal des herbeigerufenen Rettungswagens begann sofort mit der Reanimation bei dem bewusstlosen Fahrzeugführer, welcher kurze Zeit später im Kreiskrankenhaus Heppenheim verstarb.

Eingesetzt waren die Feuerwehr Bensheim und der Rettungsdienst Bergstraße.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen