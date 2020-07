Bruchsal – Autofahrer geraten in handfesten Streit

Karlsruhe (ots) – In Bruchsal sind am späten Mittwochabend zwei Autofahrer in

einen handfesten Streit geraten. Einer der beiden war zudem alkoholisiert und

nicht im Besitz eines Führerscheins.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-Jähriger gegen 22:30 Uhr mit

seinem Fiat die Schnabel-Henning-Straße in Richtung Bruchsaler Südstadt. Dabei

fiel ihm und seinem ebenfalls 18-jährigen Beifahrer ein nachfolgendes Fahrzeug

auf, das mehrmals dicht auffuhr. Schließlich fuhr das nachfolgende Auto abrupt

nach rechts auf den Bordstein und hielt an. Die beiden 18-Jährigen fuhren noch

ein Stück weiter, wendeten dann aber bei der nächsten Gelegenheit und fuhren

zurück.

Etwa auf Höhe des abgestellten Autos stand der mutmaßliche Fahrer mitten auf der

Straße, so dass der 18-Jährige anhalten musste. In der Folge kam es zunächst zu

verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern, wobei der 27-Jährige

schließlich den Außenspiegel des Fiats abschlug. Anschließend wollte er offenbar

flüchten, woraufhin sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden

Kontrahenten ergab. Aufgrund widersprüchlicher Angaben ist der genaue Hergang

jedoch noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei konnte bei dem 27-Jährigen

Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Daher

ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die weiteren Ermittlungen ergaben

zudem, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen die

beiden Beteiligten, den 27-Jährigen erwartet zudem eine Anzeige wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Karlsruhe – Diebe suchen Kindergarten auf / Polizei ist auf der Suche nach Zeugen

Karlsruhe (ots) – Diebe sind in der Nacht zum Donnerstag in eine

Kindertagesstätte in der Neureuter Moldaustraße gewaltsam eingedrungen. Dabei

richteten sie einen Sachschaden von rund 1.500 Euro an.

Über die Seiteneingangstür verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam Zutritt

in die Räume der Kindertagesstätte. Im Inneren suchten sie mehrere Spielräume

sowie das Büro der Einrichtung auf. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt

einen Tresor. Was die Diebe auf ihrem Beutezug an sich nahmen kann zum aktuellen

Zeitpunkt noch nicht genau gesagt werden.

Der Polizeiposten Neureut ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich tagsüber

unter der Telefonnummer 0721/ 706600 melden können.

Malsch – Unbekannte setzen Parkbank in Brand

Karlsruhe (ots) – Eine Parkbank auf dem Bühnspielplatz wurde Mittwochnacht durch

Unbekannte angezündet. Eine Zeugin entdeckte gegen 23.15 Uhr die brennende

Parkbank und verständigte die Feuerwehr. Die Wehr aus Malsch, die mit zwei

Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell

löschen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort stellte die Polizeistreife

noch fest, dass versucht worden war einem Spielgerät Feuer zu legen. Der

Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht in diesem

Zusammenhang Zeugen, die im Bereich der Straße Am Hänfig verdächtige

Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Ettlingen, Telefon 07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 24-Jahre alte

Rollerfahrerin verletzt wurde, kam es am Mittwochmorgen auf der Baumeisterstraße

/ Meidingerstraße.

Nach Angaben der Rollerfahrerin fuhr sie mit ihrem Zweirad gegen 07:00 Uhr auf

der Baumeisterstraße in Richtung Badisches Staatstheater. In Höhe der

Meidingerstraße fuhr plötzlich ein von rechts kommender Pkw Kombi in der Farbe

Silber auf die Baumeisterstraße ein. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden,

musste die 24-Jährige eine Gefahrenbremsung einleiten und kam in der Folge mit

ihrem Zweirad zu Fall. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der

unfallverursachende Komi, welcher zum Unfallzeitpunkt durch eine blonde Frau

gelenkt wurde, setze die Fahrt unvermittelt in Richtung Theater fort. Die

24-Jährige begab sich zunächst in ärztliche Behandlung und meldete den Unfall

erst am Abend, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt auf der Suche

nach Unfallzeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721-

666 3411 zu melden.

Waldbronn – 16-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Raubüberfalls wurde am Mittwochabend ein

16-Jähriger in Reichenbach. Der Jugendliche wartete an der

Straßenbahnhaltestelle Kurpark als gegen 20.00 Uhr drei schwarz gekleidete und

mit Sturmhauben maskierte Jugendliche auf ihn zukamen. Einer der Täter schlug

dem 16-Jährigen unvermittelt uns Gesicht und drückte ihn zu Boden. Ein zweiter

kniete sich auf ihn und verlangte das Mobiltelefon und Bargeld. Da der

16-Jährige nicht sofort reagiert nahm der zweite Täter das Mobiltelefon und eine

geringe Menge Bargeld aus seinen Hosentaschen. Als ein Passant dem Jugendlichen

zu Hilfe kam, flüchteten die drei Vermummten. Alle Täter waren zwischen 185 cm

und 200 cm groß, schwarz gekleidet und trugen Sturmhauben. Der 16-Jährige erlitt

eine Platzwunde und Prellungen. Die Polizei sucht nun den ca. 40 Jahre alten

Zeugen, der mit einem Fahrrad unterwegs war und dem Jugendlichen zu Hilfe kam.

Er wird gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Yorckstraße

sucht die Polizei Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 12-Jährige

mit ihrem Fahrrad kurz nach 19.00 Uhr auf dem Gehweg der Yorckstraße. An einem

abgesenkten Bordstein beim Yorckplatz fuhr sie auf die Straße, kollidierte dort

mit einem Pkw und stürzte. Der 62-jährige Fahrer des Pkw sei zunächst aus dem

Pkw ausgestiegen, kurze Zeit später jedoch davongefahren. Die 12-Jährige wurde

zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Zeugen des Unfalls werden

gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in

Verbindung zu setzen.

Bundespolizist auf dem Weg zum Dienst bedroht

Mannheim (ots) – Am heutigen Morgen kam es am Bahnhof Limburgerhof zu

Handgreiflichkeiten zwischen einem 19-jährigen Deutschen und einer bisher

unbekannten männlichen Person. Ein uniformierter Bundespolizist, der sich auf

dem Weg in den Dienst befand, trennte die Kontrahenten und wurde daraufhin

selbst von beiden Personen bedroht. Der 19-Jährige stieg daraufhin in die S1

Richtung Mannheim. Der Beamte entschied sich, dem 19-Jährigen in die Bahn zu

folgen, um ihn dort einer Kontrolle zu unterziehen. Sein einstiger Rivale

verblieb am Bahnsteig und schlug bei Abfahrt des Zuges gegen die verschlossene

Tür und beleidigte den Bundespolizisten. In der Bahn widersetzte sich der

offenbar alkoholisierte junge Mann zunächst der Kontrolle und drohte dem Beamten

selbst eine Festnahme an. Beim Halt in Ludwigshafen versuchte sich der

19-Jährige dann durch Flucht der Situation zu entziehen. Nachdem der

Bundespolizist dies erfolgreich verhindern konnte, wurde der Heranwachsende nach

Dokumenten durchsucht. Als der Beamte ein Identitätsdokument auffinden konnte,

beschuldigte der jungen Mann den Polizisten lauthals des Diebstahls. Weiterhin

drohte er, dass er für seine Entlassung sorgen würde. Danach ließ sich er sich

zu Boden fallen und schrie durch den Zug, dass er soeben geschlagen worden wäre.

Nachdem die Identität des jungen Mannes feststand, durfte dieser seinen Weg

fortsetzen. Er bestand jedoch darauf, in der Bahn zu bleiben und bemühte sich um

eine Solidarisierung mit anderen Reisenden. Bei Ankunft am Mannheimer

Hauptbahnhof bestand er zudem darauf, auf die Wache gebracht zu werden. Einen

freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er wiederholt ab. Ihn erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Vortäuschens einer Straftat.

Karlsruhe – Gruppe junger Leute betritt Stadtbahntunnel – Wand mit Schriftzügen bemalt

Karlsruhe (ots) – Eine Gruppe junger Leute betrat in der Nacht zum Donnerstag

gegen 01.35 Uhr das umzäunte Baufeld des in der Ettlinger Straße gelegenen

Südportals zum Stadtbahntunnel. In der Folge gingen die Personen auch in den

Tunnel. Die über den Sicherheitsdienst alarmierte Polizei konnte anschließend

fünf Beschuldigte im Alter von Anfang bis Mitte 20 Jahren feststellen, die nun

mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs rechnen müssen.

Ein 24-Jähriger steht zudem unter Verdacht, im Tunnel Schriftzüge an die Wand

gemalt zu haben. Entsprechende Utensilien führte er bei sich. Er wird sich daher

noch wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Stutensee – Fünf Verletzte bei Unfall mit vier Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Fünf leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe

von etwa 22.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls mit vier beteiligten

Fahrzeugen, der sich am Mittwochabend auf der Landesstraße L560 bei Stutensee

ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhren die vier beteiligten Fahrzeuge gegen

17:15 Uhr hintereinander die L560 in nördlicher Richtung. Auf Höhe der

Bushaltestelle Schloss Stutensee musste der vorausfahrende Mercedes aufgrund

stockenden Verkehrs abbremsen. Das ihm nachfolgende Wohnmobil sowie ein dahinter

fahrender Lkw bremsten daraufhin ebenfalls bis zum Stillstand ab. Der dem Lkw

folgende, 46-jährige Fahrer eines VWs fuhr jedoch vermutlich aus Unachtsamkeit

auf den bereits stehenden Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw

auf das Wohnmobil und dieses zudem auf den Mercedes geschoben. Dabei erlitt der

46-jährige Unfallverursacher und sein 48-jähriger Beifahrer, der 55-jährige

Fahrer des Lkws sowie zwei 13 und 50 Jahre alte Insassen im Wohnmobil leichte

Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort, der 55-jährige

Lkw-Fahrer kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verursacherfahrzeug sowie der Lkw mussten aufgrund ihrer Beschädigungen

abgeschleppt werden. Zudem war eine Reinigung der Fahrbahn aufgrund

ausgelaufener Betriebsstoffe erforderlich, weshalb die Fahrbahn erst kurz vor 20

Uhr wieder vollständig freigegeben werden konnte.

Karlsruhe – Radler stoßen zusammen

Karlsruhe (ots) – Zwei Radfahrer sind am Mittwochmorgen in der Unterführung in

der Ettlinger Straße zusammengestoßen und haben sich dabei glücklicherweise nur

leicht verletzt. Der dabei entstandene Sachschaden wird im unteren dreistelligen

Bereich geschätzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 26-Jahre alte Zweiradfahrer die

Unterführung Augartenstraße / Ettlinger Straße in Richtung Zoo. Am Ende der

Unterführung kommt ihm ein 52-jähriger Radler entgegen. Trotz mehreren

gescheiterten Ausweichmanövern beider Beteiligten kam es letztendlich zum

Zusammenstoß. Hierbei verletzten sie sich und wurden vorsorglich mit dem

Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Bruchsal – 15 km Stau nach Auffahrunfall auf BAB 5

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von rund

60.000 Euro entstand, ereignete sich am Mittwochmittag auf der Autobahn 5

zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord und Bruchsal. Der 48-jährige

Unfallverursacher wurde dabei glücklicherweise nur leicht am Knie verletzt.

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der 48-Jährige, kurz

nach 13:30 Uhr, mit seinem Sattelzug nahezu ungebremst auf das Stauende auf.

Trotz eines versuchten Ausweichmanövers konnte der Fahrer eine Kollision mit dem

vor ihm rollenden Lkw nicht verhindern. Für die Unfallaufnahme sowie für die

Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der rechte und mittlere Fahrstreifen bis

17:40 Uhr voll gesperrt bleiben, wodurch ein Rückstau bis zu 15 km entstand.

Karlsdorf-Neuthard – Zwölf abgemeldete Autos auf Firmengelände beschädigt

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Ein oder auch mehrere unbekannte Täter haben in der

Nacht zum Mittwoch in der Karlsdorfer Industriestraße zwölf auf einem

Firmengelände abgestellte, abgemeldete Autos beschädigt. Es wurden an allen die

Reifen zerstochen, an sechs Pkw die Heckscheibe und an einem weiteren die

Frontscheibe eingeschlagen. Darüber hinaus schraubten die Unbekannten die

Überwachungskamera ab und nahmen sie mit. Der Gesamtschaden dürfte bei mehreren

tausend Euro liegen.

Der Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard ermittelt und bittet um Zeugenhinweise, die

beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 entgegengenommen werden.

Linkenheim-Hochstetten – Zwei Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrolle

Karlsruhe (ots) – Zwei Fahrzeugführer müssen mit Fahrverboten rechnen, nachdem

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt am Dienstagnachmittag, zwischen

12:00 Uhr und 16:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der Karlsruher Straße

Höhe der Haltestelle „Linkenheim-Süd“ durchführten. Während der vier Stunden

wurden insgesamt 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Zwei Fahrer erwartet

ein Fahrverbot, da sie die erlaubte Geschwindigkeit deutlich überschritte.

Trauriger Spitzenreiter war dabei ein 46-Jähriger, der mit seinem Dacia statt

der erlaubten 50 km/h mit 110 Stundenkilometern gemessen wurde.