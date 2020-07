Mannheim/Weinheim/Hemsbach: Zahlreiche Senioren erhielten Anrufe angeblicher Verwandter

Mannheim/Weinheim/Hemsbach (ots) – Seit Wochenbeginn häuften sich in Mannheim,

Weinheim und Hemsbach wieder Anrufe angeblicher Enkel oder anderer naher

Verwandter sowie angeblicher Behördenmitarbeiter bei älteren Menschen.

Zahlreiche Senioren im gesamten Stadtgebiet Mannheims, sowie in Weinheim und

Hemsbach erhielten seither ungebetene Anrufe, bei denen es die Anrufer auf die

Ersparnisse älterer Menschen abgesehen hatten. Sensibilisiert durch die

intensive Medienarbeit der Polizei erkannten alle Angerufenen die tatsächliche

Intention der Anrufer und gingen nicht auf deren Forderungen ein oder beendeten

rasch die Telefongespräche. Einzelne Angerufene gaben den ungebetenen Anrufern

gar zu verstehen, dass deren Masche mittlerweile hinlänglich bekannt sei. So

trat in keinem der Fälle ein finanzieller Schaden ein.

Dennoch wird nochmals eindringlich auf nachfolgendes hingewiesen:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

ordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel

Polizisten, den Dienstausweis.

Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher

währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf.

einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Mannheim: Ende einer Schifffahrt

Mannheim (ots) – Am 16. Juli 2020, in den Vormittagsstunden, kam es auf einem

Tankmotorschiff im Mannheimer Hafen zu einem medizinischen Notfall. Der

Schiffsführer zog sich im Ruderhaus des Schiffs, beim Hinsetzen auf den

Steuerstuhl, eine schmerzhafte Rückenverletzung zu und war ab diesem Zeitpunkt

nicht mehr handlungsfähig und ansprechbar. Spezialisten der Mannheimer

Berufsfeuerwehr verbrachten den Verletzten an Land. Im Anschluss wurde der Mann

in eine Klinik gebracht. Durch die Wasserschutzpolizei Mannheim wurde die

verbliebene Besatzung überprüft, da diese nun ohne den Schiffsführer die Fahrt

fortsetzen wollte. Dies konnte gestattet werden.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Straßenbahn

Mannheim-Innenstadt (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen eine

59-jährige Fahrradfahrerin beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn. Die Frau war

mit ihrem Fahrrad auf dem Rad- und Fußweg vom Hauptbahnhof kommend in Richtung

Schoss und am Bahnübergang in Höhe der Straßenbahnhaltestelle „Schloss“ die

Gleise überqueren wollte. Dabei schätzte sie offenbar die Geschwindigkeit einer

herannahenden Straßenbahn falsch ein und stieß mit dieser zusammen. Das Fahrrad

geriet dabei unter die Bahn, die 59-jährigen stürzte neben dem Straßenbahnzug

auf den Boden. Sie erlitt dabei nur leichte Verletzungen und wurde vorsorglich

zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr für etwa eine Stunde

unterbrochen.

Mannheim-Neckarstadt: Nach Verkehrsunfall im Gleisbett der Straßenbahn liegengeblieben – Unfallverursacher flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochmorgen

ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Neckarstadt. Der Unbekannte war kurz vor

8 Uhr mit seinem dunklen Pkw unbekannter Marke auf der Friedrich-Ebert-Straße

stadteinwärts unterwegs. Unvermittelt und ohne es vorher anzukündigen, wechselte

er auf die linke Fahrspur. Der Fahrer eines Hyundai auf der linken Fahrspur

musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten und wich zugleich nach links

aus. Dabei überfuhr er mehrere kleine Warnbaken und geriet schließlich in das

leicht abschüssige Gleisbett der Straßenbahn, wo er schließlich zum Stillstand

kam. Der Fahrer des Hyundai kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Am

Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher

fuhr, ohne anzuhalten einfach weiter.

Der Hyundai musste mittels eines Kranwagens aus dem Gleisbett gehoben werden.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Friedrich-Ebert-Straße

kurzzeitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen über die Zielstraße

umgeleitet. Der Straßenbahnverkehr war bis ca. 9.15 Uhr unterbrochen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: 22-jähriger entwendet mit Gewalt Handy und Bargeld eines 17-Jährigen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 22-jähriger nahm am Mittwochvormittag im

Stadtteil Neckarstadt einem 17-Jährigen mit Gewalt dessen Mobiltelefon und

Bargeld ab. Die beiden Männer befanden sich gegen 10 Uhr in einem Lokal in der

Mittelstraße. Aufgrund gegenseitiger Forderungen forderte der 22-Jährige unter

Gewaltanwendung bzw. Androhung von Gewalt die Herausgabe des Mobiltelefons und

von Bargeld. Nachdem der 17-Jährige beides ausgehändigt hatte, flüchtete er aus

dem Lokal. Im Zuge erster Ermittlungen konnte der 22-jährige Tatverdächtige

namhaft gemacht werden. Er konnte wenig später in seiner Wohnung angetroffen und

festgenommen werden. In dessen Wohnung konnten auch das Handy und das Bargeld

aufgefunden werden.

Während der Sachverhaltsaufnahme musste kurzzeitig die Mittelstraße wegen der

Ansammlung Schaulustiger abgesperrt werden.

Bislang konnten die Hintergründe der Tat noch nicht abschließend aufgeklärt

werden. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gegen den 22-jährigen Mann wegen des

Verdachts der räuberischen Erpressung dauern an.

Mannheim-Feudenheim: Einbruch in ehemaliges Kasernengelände – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Feudenheim (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen

Montagabend und Mittwochmorgen in ein ehemaliges US-Kasernengelände im Stadtteil

Feudenheim ein. Die Einbrecher durchtrennten den Maschendrahtzaun in der

Talstraße, der das Gelände einfriedet und begaben sich zu einem nahegelegenen

Hallenkomplex. Hier entnahmen sie aus einem Karton mehrere Dosen mit Neon-blauer

und neon-orangener Sprühfarbe. Damit besprühten sie Wand- und Bodenflächen sowie

zahlreiche Gegenstände mit Punkten, Strichen und weiteren Mustern. Im

Obergeschoss des Gebäudes beschmierten sie eine Schultafel. In einem Technikraum

bauten sie aus einem Schaltschrank eine elektrische Anlage im Wert von rund

10.000 Euro aus und entwendeten sie.

Um in dem Hallenkomplex in die verschiedenen Räumlichkeiten zu gelangen,

hebelten die Täter zahlreiche verschlossene Türen und Tore auf. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens lässt sich noch nicht abschließend schätzen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.:

0621/71849-0 zu melden.