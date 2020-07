Sinsheim: Schwerer Verkehrsunfall auf L 550; Zusammenstoß zwischen Auto und Motorradfahrer; 24-jähriger Fahrschüler bei Prüfungsfahrt tödlich verletzt

Sinsheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag kam es auf der L 550, zwischen Sinsheim

und dem Ortsteil Weiler zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein

Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer war

von Weiler in Richtung Sinsheim unterwegs, als er auf der kurvenreichen,

regennassen Strecke, in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor

und auf die Gegenfahrbahn schleuderte. Dies hatte zur Folge, dass er mit einem

entgegenkommenden 24-jährigen Motorrad-Fahrschüler kollidierte, der sich gerade

auf Prüfungsfahrt befand. Der 24-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen,

dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Zu einer Kollision mit dem Fahrzeug des Fahrlehrers, der gemeinsam mit dem

Prüfer dem 24-Jährigen folgte, kam es nicht. Der Sachschaden beläuft sich nach

ersten Schätzungen auf rund 20.000.- Euro. Die Verkehrspolizei Heidelberg hat

die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde

Sachverständiger hinzugezogen. Ein Polizeihubschrauber war zum Fertigen von

Übersichtsaufnahmen im Einsatz. Die L 550 war zwischen Sinsheim, Kreisverkehr

Dietmar-Hopp-Straße, und dem Ortsteil Weiler für die Dauer von rund 4,5 Stunden

bis gegen 18 Uhr voll gesperrt.

Eberbach: Rollerdiebstähle in der Nacht; Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Einen Rollerdiebstahl sowie einen versuchten Rollerdiebstahl,

die in der Nacht zum Donnerstag verübt wurden, beschäftigt derzeit das

Polizeirevier Eberbach.

Beide Taten ereigneten sich zwischen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr im Bereich des

Bahnhofsplatzes.

Kurz vor 3 Uhr wurde ein Anwohner in der Unteren Badstraße zunächst durch laute

Geräusche auf einen noch unbekannten Täter aufmerksam, der dessen Roller aus dem

Innenhof des Anwesens stehlen wollte. Durch lautes Rufen des Anwohners flüchtete

der Täter und ließ den Roller beschädigt zurück.

Gegen 3.30 Uhr meldete sich ein Autofahrer beim Polizeirevier und gab an, dass

ihm auf der B 37, in Höhe der „Wasserspiele“ ein Rollerfahrer aufgefallen sei,

der ihm ohne Helm und ohne Licht, aber dafür in Schlangenlinien fahrend,

entgegengekommen sei. Nachdem dieser die Grünanlage in der Uferstraße überquert

hatte, verschwand der Rollerfahrer im Schutz der Dunkelheit über den Schulhof

der Theodor-Frey-Schule. Der Fahrer könnte von der Beschreibung her mit der

Person übereinstimmen, die gegen 3 Uhr den Roller in der Unteren Badstraße

entwenden wollte. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Am Donnerstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, wurde schließlich ein Roller entdeckt,

der in der Nähe der „Wasserspiele“ im Neckar lag. Mit einem Schwimmkran der

Wasserschutzpolizei wurde das Zweirad aus dem Wasser gehoben und sichergestellt.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, war der Roller gestohlen.

Möglicherweise hängt der Diebstahl mit der Wahrnehmung eines Zeugen zusammen,

der gegen 2 Uhr, junge Rowdys am Bahnhof beobachtete, die Roller und Fahrräder

demolierten. Bei Überprüfungen vor Ort wurde auch ein beschädigtes Zweirad

festgestellt. Der oder die Täter waren geflüchtet.

Ob diese Täter auch mit den beiden Diebstählen in Zusammenhang zu bringen sind

oder gar Beteiligte einer einer Auseinandersetzung waren, die sich kurz nach 1

Uhr, in der Nähe eines Einkaufsmarktes in der Güterbahnhofstraße zugetragen

hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0.

Leimen, St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike gestohlen – Zeugen gesucht!

Leimen, St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Täter hat zwischen

Dienstag, 11:00 Uhr, und Mittwoch, 00:35 Uhr in der Bahnhofstraße ein

abgeschlossenes E-Bike der Marke Centurion entwendet. Das Herrenfahrrad, Modell

Sport R550, ist schwarz und wurde samt Kettenschloss und Akku entwendet. Der

Schaden beträgt ca. 2500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Leimen unter der Telefonnummer 06224-17490 oder beim Polizeirevier

Wiesloch unter der Telefonnummer 06222-57090 zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr fuhr

eine 17-Jährige Radfahrerin die Odenwaldstraße in Richtung Mühlweg entlang. Ein

hinter ihr fahrender 20-Jähriger erkennt zu spät, dass die junge Frau nach links

auf einen Fußweg abbiegen möchte und fährt mit seinem PKW auf Sie auf. Dabei

stürzt die Radfahrerin und verletzt sich leicht. Sachschaden entstand keiner.

Leimen: Zwei abschleppreife Fahrzeuge nach Verkehrsunfall; eine Leichtverletzte

Leimen (ots) – Eine Leichtverletzte und zwei abschleppreife Fahrzeuge ist die

Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag an der Kreuzung

Bahnhofstraße/Leimbachstraße ereignete. Eine 26-jährige Ford-Fahrerin war gegen

9.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Hans-Thoma-Straße unterwegs als sie

eine von rechts, aus der Leimbachstraße kreuzende 27-jährige Mercedes-Fahrerin

übersah. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass

sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt rund 10.000.- Euro. Die

27-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich zur ambulanten Behandlung in

eine Klinik gebracht. Die Unfallstelle war gegen 10.30 uhr wieder frei

befahrbar.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstenfahndung – Polizeihubschrauber im Einsatz

Wiesloch (ots) – Die seit heute Nachmittag aus dem Psychiatrischen Zentrum

Nordbaden vermisste 44-jährige Frau konnte wohlbehalten auf dem Gelände

aufgefunden und wieder zurück auf Station verbracht werden. Die umfangreichen

Suchmaßnahmen im Bereich Wiesloch und Umgebung wurden eingestellt.