Heidelberg: Wohnmobil in Brand geraten; Ursache noch unbekannt; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am späten Mittwochabend geriet aus bislang unbekannter

Ursache ein Wohnmobil in Brand, das in der Hatschekstraße, im Stadtteil

Rohrbach-Süd, Höhe Anwesen Nr. 8, abgestellt war.

Das Feuer wurde kurz vor Mitternacht von Passanten entdeckt, die Feuerwehr und

Polizei verständigten.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg löschte das Feuer, das im Heckbereich des

Fahrzeuges ausbrach, schnell und konnte so ein Ausbreiten der Flammen auf das

gesamte Fahrzeug verhindern. Dennoch dürfte nach ersten Schätzungen ein Schaden

von über 10.000.- Euro entstanden sein.

Zeugen, die Hinweise zum Brandausbruchgeschehen geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu

setzen.

Heidelberg: Ausschreibung Heidelberger Präventionspreises 2020 – Thema: „Miteinander für Vielfalt – Miteinander gegen Diskriminierung“

Heidelberg (ots) – Der vom Verein Sicheres Heidelberg e. V. ausgeschriebene

Heidelberger Präventionspreis steht unter dem dauerhaften Motto „Heidelberg

macht Mut!“ und befasst sich im Jahr 2020 mit dem Thema „Miteinander für

Vielfalt – Miteinander gegen Diskriminierung“.

Diskriminierungen und Ausgrenzungen aufgrund von Hautfarbe,Geschlecht oder

Religionszugehörigkeit zeigen sich oft in einer Form von „Alltagsrassismus“, der

von negativen Denk- und Handlungsmustern geprägt ist. Es bedarf deshalb einer

klaren Haltung, dass Abwertungen und Ungleichbehandlungen in unserer

demokratischen Gesellschaft keinen Platz haben.

Die Stadt Heidelberg widmet sich diesen Themen schon seit vielen Jahren. Die

Teilnahme an den Internationalen Wochen gegen Rassismus ist bereits seit 2014

fester Bestandteil des alljährlichen kommunalen Programms. Städtische Ämter,

insbesondere das Amt für Chancengleichheit und das Interkulturelle Zentrum, wie

auch viele freie Träger befassen sich in ihrer tagtäglichen Arbeit mit den

Themen Vielfalt, Teilhabe und sozialem Engagement.

Im Februar 2020 gründete sich in Heidelberg der Arbeitskreis „Präventiv gegen

Diskriminierung, Extremismus und Hassgewalt“. Der Arbeitskreis ist Teil der

Heidelberger Partnerschaft für Demokratie, die im Rahmen des Bundesprogramms

„Demokratie leben“ vom Bundesfamilienministerium gefördert wird.

Der Verein Sicheres Heidelberg e. V. steht der Stadt und ihren Bürgerinnen und

Bürgern als verlässlicher und nachhaltig agierender Partner zur Seite. Gemeinsam

mit seinen Kooperationspartnern fördert er das Bewusstsein für ein tolerantes

Miteinander und steht mit seinen Maßnahmen für die Stärkung der Zivilcourage in

der Stadtgesellschaft. Der Heidelberger Präventionspreis 2020 möchte Projekte,

Maßnahmen und Initiativen auszeichnen, die sich für Demokratie, Vielfalt,

Toleranz und Zivilcourage einsetzen und damit ein deutliches Zeichen gegen

Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus setzen.

Die Ausschreibung richtet sich an alle Einrichtungen, die sich im Bereich

Prävention gesellschaftlich engagieren (z.B. Ehrenamtliche, Vereine und

Verbände, Behörden, Hilfsorganisationen, Jugendarbeit, Schulen und

Bildungseinrichtungen, Kulturschaffende, u.a.). Sie bewerben sich mit ihren

Projekten, Aktionen, Internetauftritten, Ausstellungen, Theaterstücken,

Plakataktionen, Filmspots, u.v.m.

Der Heidelberger Präventionspreis genießt einen hohen Stellenwert und ist eine

prominente Plattform in der Anerkennungskultur Heidelbergs. Er ist dotiert mit

1.000 Euro (1. Preis), 500 Euro (2. Preis) und 250 Euro (3. Preis). Die

Platzierung wird von einer Jury festgelegt. Diese besteht aus Vertretern des

Vereins Sicheres Heidelberg e.V. und neutralen Personen.

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 6. November 2020.

Alle weiteren Informationen gibt es unter www.sicherheid.de. Die Ausschreibung

finden Sie im Anhang