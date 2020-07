Konsequenzen für 24 Schnellfahrer

Kaiserslautern/Mehlingen (ots) – Mit dem Lasermessgerät haben Polizeibeamte der

Polizeiinspektion 1 am Mittwoch an zwei verschiedenen Orten

Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

In der Mittagszeit postierten sich die Einsatzkräfte an B37 in der Mannheimer

Straße und nahmen den Verkehr ins Visier, der aus Richtung Hochspeyer kam und

stadteinwärts fuhr. In der Zeit von 12:35 bis 14:10 Uhr wurden 134 Fahrzeuge

gemessen – davon waren 18 zu schnell, also im Durchschnitt jeder siebte Fahrer.

Zwölf der Erwischten kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, sechs

Fahrer lagen aber so deutlich über dem Tempolimit von 75 km/h, dass sie nun mit

einer Anzeige rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 75

km/h.

Am Nachmittag nahm der „Kontrolltrupp“ den Verkehr auf der L395 im Bereich

Mehlingen unter die Lupe. Hier wurden von 16:15 bis 17 Uhr die Fahrzeuge

gemessen, die von Kaiserslautern in Richtung Enkenbach unterwegs waren. 56

passierten die Kontrollstelle – sechs waren zu schnell, also ungefähr jeder

Neunte.

Drei Fahrer erhalten eine Verwarnung, drei eine Anzeige. Der Schnellste im

negativen Sinn befuhr die Strecke statt der erlaubten 70 km/h mit 100 km/h. |cri

Sohn streitet mit Eltern, Polizei findet Drogen

Kaiserslautern (ots) – Weil er sich aggressiv verhielt und seine Eltern

bedrohte, ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet.

Zudem handelte sich der 25-Jährige am Mittwoch auch eine Anzeige wegen Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Eine Streife rückte am frühen Nachmittag zu der Wohnung der Familie aus, weil es

zwischen den Eltern und ihrem Sohn zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Im

Verlauf des Streits soll der Sohn seinen Vater auch bedroht haben.

Gegenüber den Polizeibeamten verhielt der der 25-Jährige kooperativ. Weil

allerdings bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden,

durchsuchten die Polizisten seine Sachen und sein Zimmer. Dabei wurden eine

kleine Menge Marihuana sowie eine größere Anzahl an szenetypischen

Einzelverpackungen mit Restanhaftungen gefunden. Erste Schnelltests bestätigten,

dass es sich dabei um Betäubungsmittel handelt. Sie wurden zusammen mit einer

Drogenpfeife, die für den Konsum von Rauschmitteln benutzt wird, sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Wenn der „Chef“ Bargeld in Form von Gutschein-Karten will…

Kaiserslautern (ots) – Wenn Sie eine E-Mail erhalten, die angeblich von Ihrem

Chef geschrieben wurde – und Ihr Vorgesetzter fordert Sie darin unter

irgendeinem Vorwand auf, Gutschein-Karten (zum Beispiel „Google Play“ oder

„Steam“) zu besorgen: Stopp! Spätestens an dieser Stelle sollten Sie hellhörig

werden!

Und bevor Sie irgendwelche Gutschein-Karten kaufen, sollten Sie sich unbedingt

vergewissern, ob die Mail tatsächlich von Ihrem Chef stammt – oder ob

möglicherweise dessen Mailkonto von Betrügern gehackt wurde und jetzt

missbräuchlich benutzt wird.

Denn wenn Sie erst einmal die Codes der Gutschein-Karten Ihrem Gegenüber

mitgeteilt haben, dann kann dieser sich das entsprechende Bargeld ausbezahlen

lassen.

So ging es am Mittwoch einem Mann aus dem Stadtgebiet, der zu spät merkte, dass

er auf einen solchen Betrug hereingefallen ist. Der 27-Jährige hatte eine E-Mail

erhalten, in der sein vermeintlicher Chef um den Kauf solcher Gutschein-Karten

bat. Das Geld würde er ihm wieder zurückzahlen.

Der 27-Jährige überlegte nicht lange, kaufte die Gutschein-Karten und

übermittelte die Codes im Wert von insgesamt 1.000 Euro. Erst danach kamen ihm

Zweifel – da war es aber schon zu spät, das Geld war weg. |cri

Regelmäßig Alkohol gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls

ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis. Der 37-Jährige steht

im Verdacht, regelmäßig Ladendiebstähle zu begehen, um sich seine Drogensucht zu

finanzieren.

Am Mittwochvormittag wurde der Mann in einem Supermarkt in Otterberg bei einem

erneuten Diebstahl von vier Flaschen Whiskey erwischt. Aufgrund seiner

getragenen Kleidung, die zuletzt auch bei ähnlichen Diebstählen aufgefallen war,

besteht der Verdacht, dass der 37-Jährige für weitere Taten im selben Markt in

Frage kommt. In einer ersten Befragung räumte der Mann auch ein, schon mehrmals

in diesem Markt Alkoholika gestohlen und später weiterverkauft zu haben.

Der Mann erhielt zunächst einen Platzverweis sowie ein Hausverbot für alle

Supermarkt-Filialen dieser Organisation. Zudem wird gegen ihn ein Strafverfahren

eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Betrüger fordern Geld am Telefon

Kaiserslautern (ots) – Ein angeblicher Anruf aus der „Justizvollzugsanstalt

Stuttgart“ hat einen Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch stutzig werden lassen.

Der 61-Jährige informierte anschließend die Polizei und erstattete Anzeige wegen

Betrugs.

Wie der Mann zu Protokoll gab, hatte kurz vor 11 Uhr sein Telefon geklingelt,

und es meldete sich ein unbekannter Mann, der sich als Mitarbeiter der JVA

Stuttgart ausgab. Der Anrufer behauptete, es bestehe eine Forderung der Justiz

in Höhe von 10.000 Euro, die der 61-Jährige unverzüglich zu zahlen habe.

Als der Betroffene sich nicht davon beeindrucken ließ und die Forderung nicht

akzeptierte, sondern anfing nachzufragen, was dies zu bedeuten habe und woher

die Forderung stamme, wurde das Gespräch beendet. Weitere Anrufe gingen nicht

ein.

Der 61-Jährige konnte der Polizei die Nummer nennen, die in seinem

Telefondisplay angezeigt wurde. Demnach handelte es sich zwar um eine

Stuttgarter Vorwahl, aber nicht die Nummer der JVA. Es ist davon auszugehen,

dass es sich bei dem Anrufer um einen Betrüger gehandelt hat. Mit dem

Vortäuschen, eine Amtsperson zu sein, versuchen Täter immer wieder, ihre Opfer

einzuschüchtern – was in diesem Fall zum Glück nicht gelang. |cri

Drogen unterm Pizza-Karton

Kaiserslautern (ots) – Weil sie ein Tütchen mit Drogen gefunden hatte, hat eine

Frau am Mittwochmorgen die Polizei verständigt. Wie die Zeugin mitteilte, hatte

sie das Tütchen mit der weißen Substanz zufällig in der Kurt-Schumacher-Straße

auf dem Vorplatz einer Kirche entdeckt, als sie einen weggeworfenen Pizzakarton

aufhob.

Ein erster Drogenschnelltest verlief positiv und bestätigte somit den Verdacht:

Bei der Substanz handelte es sich um Amphetamin.

Weil der Platz von vielen jungen Menschen als Treffpunkt genutzt wird, ist

bislang unklar, wem das Tütchen gehört. Der Eigentümer darf sich aber gerne bei

der Kripo Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 – 2620 melden… |cri

Nach Ladendiebstahl Platzverweis nicht befolgt

Kaiserslautern (ots) – Ein 32-Jähriger wird des Ladendiebstahls verdächtigt.

Weil er nach dem Vorfall am Mittwochabend einen Platzverweis nicht befolgte,

nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Der Mann soll in einem Lebensmittelmarkt am

Stiftsplatz eine Packung Käse gestohlen haben. An einer anderen Packung bediente

er sich noch im Markt. Der 32-Jährige verspeiste ein paar Käsescheiben und legte

die dann angebrochene Verpackung zurück ins Kühlregal. Zeugen beobachteten den

Vorfall und stellten den 32-Jährigen zur Rede. Der Mann gab Fersengeld. In der

Gasstraße konnte er von Markt-Mitarbeitern eingeholt werden. Eine alarmierte

Polizeistreife nahm die Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls auf.

Vorsorglich wurde dem 32-Jährigen ein befristeter Platzverweis für den

Stiftsplatz ausgesprochen. Weil der Mann die Anweisung nicht befolgte, sondern

sich vielmehr auf einer Bank am Stiftsplatz niederließ, nahm ihn die Polizei in

Gewahrsam. Ein Richter bestätigte die Maßnahme an. Am späten Abend wurde der

32-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. |erf

Von der Klinik in die Gewahrsamszelle

Kaiserslautern (ots) – Weil ein Patient das Krankenhaus am Mittwoch nicht

verlassen wollte, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Der Mann war zur

medizinischen Behandlung im Klinikum. Als diese beendet war, sollte der

40-Jährige das Krankenhaus verlassen. Er wollte aber nicht gehen. Weil der

40-Jährige auch nach mehrmaliger Aufforderung einen Platzverweis der

Ordnungsbehörde nicht befolgte, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Vom

Krankenhaus ging es dann im Streifenwagen direkt in den Polizeigewahrsam. Ein

Richter ordnete die Maßnahme an. Am Donnerstagmittag wurde der Mann aus dem

Gewahrsam entlassen. |erf

Mit 1,45 Promille E-Scooter gefahren

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag in der

Käthe-Kollwitz-Straße einen betrunkenen Tretrollerfahrer aus dem Verkehr

gezogen. Während einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten bei dem Mann

Atemalkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Das Testgerät zeigte

1,45 Promille an. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Den E-Scooter

musste der Mann stehen lassen und die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über die genaue

Blutalkoholkonzentration geben. Der 26-Jährige muss mit einem Strafverfahren

wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. |erf

Polizisten räumen Auto aus

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Mittwoch in der Breslauer Straße aus

einem unverschlossenen Fahrzeug die Wertsachen ausgeräumt und sie vorsorglich

sichergestellt. Die Fahrerin hatte offensichtlich vergessen ihren Pkw

abzuschließen. Im Auto ließ sie unter anderem ihren Geldbeutel, Ausweise und

Schlüssel zurück. Weil die 34-Jährige nicht erreicht wurde, nahm eine

Polizeistreife die Gegenstände in Verwahrung, um sie vor Langfingern zu

schützen. Eine Passantin hatte den offenen Wagen am Nachmittag entdeckt und die

Polizei informiert. Am Abend konnte der Fahrzeughalter erreicht werden. Er holte

die Sachen seiner Frau bei der Polizei ab. |erf

Durchsuchungsaktion der Kripo

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – In mehreren nicht im Zusammenhang

stehenden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

hat es am Dienstag eine Durchsuchungsaktion der Kaiserslauterer Polizei gegeben.

Insgesamt wurden fast zeitgleich elf Objekte in der Stadt sowie in den

Verbandsgemeinden Weilerbach und Bruchmühlbach-Miesau durchsucht. Die Kripo

Kaiserslautern wurde dabei von der Diensthundestaffel sowie Einsatzkräften des

Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik unterstützt.

Bei den Durchsuchungen wurden verschiedene Rauschmittel, eine sogenannte

Indoor-Anlage zum Anbau von Marihuanapflanzen sowie diverse Utensilien, die für

den Drogenhandel und Drogenkonsum benutzt werden, sichergestellt. Außerdem

entdeckten die Ermittler mehrere Gegenstände, die gegen das Waffengesetz

verstoßen dürften; auch diese wurden sichergestellt. Ein Mann kam in

Untersuchungshaft.

Dem 30-jährigen Mann aus dem Landkreis wird Handel mit Betäubungsmitteln in

nicht geringer Menge unter Mitführen einer Schusswaffe vorgeworfen. Er wurde

vorläufig festgenommen und dem Haftrichter in Zweibrücken vorgeführt, der

Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ.

Unter den insgesamt sichergestellten Beweismitteln befanden sich unter anderem

knapp ein Kilo Marihuana und drei Kilo Damiana-Blätter. Diese werden von

Drogenhändlern unter anderem zur Herstellung von Kräutermischungen verwendet,

die gefährliche Wirkungen haben können und teilweise unter das Gesetz der neuen

psychoaktiven Stoffe (NpSG) fallen.

Ein 37-Jähriger aus dem Landkreis hatte die Blätter bei sich zu Hause gehortet.

Bei ihm wurden auch mehrere tausend Verpackungseinheiten mit solchen

Kräutermischungen sowie Verpackungsmaterial und eine vollautomatische

Verpackungsanlage gefunden.

Die sichergestellten Stoffe werden jetzt auf verbotene Substanzen untersucht.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den 37-Jährigen kommt ein Strafverfahren

zu. |cri |StA

Kennzeichen im Gebüsch versteckt

Kaiserslautern (ots) – Ein Versteck im Gebüsch hat ein Mann am Dienstagvormittag

in der Gut-Heim-Straße entdeckt. Als der 58-Jährige nachschaute, fand er ein

Kennzeichenpaar aus der Rhein-Neckar-Region. Der Mann verständigte die Polizei

und übergab die beiden Schilder den Beamten. Eine Überprüfung in den

polizeilichen Systemen ergab, dass die Kennzeichen im März in Speyer als

gestohlen gemeldet wurden und zur Beweissicherung ausgeschrieben waren.

Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben, wer die Kennzeichen in dem Gebüsch

ablegte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der

Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri