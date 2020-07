Iggelbach / Hofstätten – Nach Abschluss der Asphaltarbeiten und Herstellung der Markierung am 17. Juli 2020, kann die Vollsperrung im Laufe des Freitagabend abgebaut werden.

Restarbeiten an Schutzplanken erfolgen unter halbseitiger Sperrung der B 48 in der nächsten Woche, so dass ab dem 24. Juli 2020 der Verkehr wieder ohne Behinderungen laufen kann.

Die Termine können sich aufgrund der Witterung noch verschieben.

Für Störungen durch die Bauarbeiten bittet der LBM vielmals um Ihr Verständnis.