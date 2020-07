Sachbeschädigung an Bürogebäude

Bad Hersfeld – Unbekannte warfen in der Nacht auf Mittwoch (15.07.) einen Stein gegen die Eingangstür eines Bürogebäudes in der Straße „An der Untergeis“ und verursachten 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhütte

Bebra – In der Nacht auf Mittwoch (15.07.) brachen Unbekannte in eine Gartenhütte in der Heidaustraße ein. Die Täter entwendeten Werkzeug im Wert von 230 Euro und verursachten 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Fulda – Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (15.07.) in eine Gaststätte im Kothenbachweg ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Arbeitsräume. Sie flüchteten ohne Diebesgut und hinterließen 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Wohnhaus eingebrochen

Bad Salzschlirf – Unbekannte brachen am Samstag (11.07.) in ein Wohnhaus in der Riedstraße ein. Um ins Gebäude zu gelangen, schlugen die Täter ein Fenster ein und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Ob sie etwas erbeuteten, ist nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf – Straßenverkehrsgefährdung

Am Mittwoch (15.07.) führte die Polizeistation Fulda in der Maberzeller Straße Verkehrskontrollen durch.

Kurz vor 14 Uhr entzog sich ein dunkler VW Passat mit Offenbacher Kennzeichen der Kontrolle. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 20-jähriger Mann aus Lauterbach. Zwei Polizeifahrzeuge nahmen die Verfolgung auf. Auf der Flucht überholte der junge Mann in der Maberzeller Straße in Höhe des Abzweigs „Fuldaer Weg“ grob fahrlässig und verkehrswidrig im Überholverbot und bei Rotlicht zwei derzeit der Polizei unbekannte Pkw`s. Diese warteten vor der roten Ampel. Wer das Fahrverhalten des Offenbacher VW Passat Kombi beobachtet hat oder selbst in einem der beiden unbekannten Autos saß, wird dringend gebeten sich bei Polizeistation Fulda unter der Rufnummer (0661) 105 – 2301 zu melden.

Im Verlauf der Fahndung konnte der Täter festgenommen werden.

Gegen ihn wird in diesem Zusammenhang wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Rollerdieb auf frischer Tat ertappt

Neuhof – Dank eines Zeugenhinweises ertappten Beamte des Polizeipostens Neuhof einen 34-jährigen Rollerdieb auf frischer Tat und nahmen diesen fest.

Am 08. Juli, gegen 5:15 Uhr, teilte eine aufmerksame Zeugin den Beamten mit, dass sie gerade einen Mann dabei beobachte, wie dieser versuche einen Roller zu stehlen.

Die Polizisten überraschten im Hinterhof eines Wohnhauses im Zollweg einen 34-jährigen Mann aus Neuhof, der sich mit einem Werkzeug an einem Rollerzündschloss zu schaffen machte.

Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Beamten Drogen und stellten diese sicher. Er muss sich nun wegen versuchten Rollerdiebstahls und Drogenbesitzes verantworten.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Pkw überschlagen, drei Leichtverletzte

Verkehrsunfall-Personenschaden am Mittwoch, 15.07.20, 16.20 Uhr, Gemarkung 36115 Hilders-Unterbernhards, L 3176 zwischen Unterbernhards und Eckweisbach.

Ein 62-jähriger aus Bottrop befuhr mit seinem Fiat Punto die L 3176, aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Hilders, mit im Fahrzeug befanden sich seine 41-jährige Ehefrau und ein 17-jähriger Sohn. Am Beginn des „Unterbernhardser Waldes“ geriet der Familienvater beim Durchfahren einer Rechtskurve, nach ersten vorläufigen Erkenntnissen auf Grund eines Fahrfehlers / Unachtsamkeit nach rechts auf die unbefestigte Bankette, der Mann übersteuerte und kam dadurch endgültig nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stellte sich hierbei im Flutgraben quer, überschlug sich, blieb dann auf dem Dach liegen. Alle drei Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Pkw befreien, wurden leicht verletzt und anschließend in verschiedenen Krankenhäusern des Landkreises medizinisch versorgt. Im Einsatz waren drei RTW sowie ein NAW, der Sachschaden am Fiat beläuft sich auf ca. 3.000,- EUR, wirtschaftlicher Totalschaden, weiterer Sachschaden entstand nicht.