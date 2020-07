Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Hund vertrieb Einbrecher – Obertshausen

(aa) In der Grabenstraße verscheuchte am frühen Mittwoch der Familienhund einen etwa 25 Jahre alten und 1,80 Meter großen Einbrecher vom Grundstück eines Einfamilienhauses. Gegen 1.10 Uhr war der Täter über den Zaun geklettert und zur Terrasse geschlichen, offensichtlich um einzubrechen. Der Hund der Bewohner vertrieb schließlich den Mann, der kurze schwarze Haare hatte. Er war schwarz gekleidet und hatte Handschuhe an. Die Kripo prüft, ob derselbe Täter ebenfalls am frühen Mittwoch auch in der Gartenstraße zugange war. Zwischen Mitternacht und 3 Uhr war ein Unbekannter durch ein Fenster in eine Wohnung eingedrungen. Der Dieb stahl eine Handtasche mit Geldbörse und einen Rucksack. Tasche und Rucksack schmiss er dann in der Brunnenstraße weg. Die Kriminalpolizei bittet zu beiden Fällen um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Einbrecher lösten Alarm aus – Rödermark/Ober-Roden

(aa) Am frühen Donnerstag ertönte in der Tizianstraße eine Alarmanlage, weil Einbrecher versucht hatten, gegen 2.35 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Täter flüchteten schließlich ohne Beute. Zuvor hatten sie sich vergeblich an der Garagen- und Terrassentür sowie an einem Fenster zu schaffen gemacht und einen Schaden von etwa 3.000 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

Übelriechende Substanz auf Terrasse verschüttet – Langenselbold

(neu) Ein zerbrochenes Einmachglas mit einer übelriechenden Substanz hat am Donnerstagmittag im Osten von Langenselbold zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten geführt.

Gegen 12.30 Uhr wurde von der Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Mondelanger Straße über Notruf gemeldet, dass vor wenigen Minuten das Glas auf die Terrasse flog und dort zerbrochen sei. Nun hätten sich ihre beiden Kinder übergeben müssen; ihr selbst sei schwindlig geworden. Alle drei wurden medizinisch untersucht, konnten aber zu Hause bleiben. Eine Gefahr für Anwohner habe nach ersten Erkenntnissen nicht bestanden.

Die Substanz wurde von der Langenselbolder Feuerwehr gebunden. Einem ersten Test zufolge könnte es sich bei der Flüssigkeit um Buttersäure handeln. Die genauen Hintergründe des Vorfalles sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und prüft, ob möglicherweise private Streitigkeiten eine Rolle spielen. Eine Nachbarin gab an, sie habe kurz nach dem Vorfall zwei schlanke Männer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren von einem angrenzenden Spielplatz wegrennen sehen. Beide sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Ob sie etwas mit dem Vorfall zu tun haben, ist ebenfalls noch unklar.

Zeugen, die entsprechende sachdienliche Angaben machen können, werden um Anruf bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 90100 gebeten.

Unfallflucht nach Zusammenstoß zweier Radfahrer – Erlensee/Langendiebach

(aa) Bei einem Unfall mit zwei Fahrradfahrern am Mittwochabend an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Brunnenstraße wurde ein 59-Jähriger leicht verletzt. Der etwa 30 Jahre alte Verursacher mit kahlem Kopf, der mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen khakifarbenen Hose bekleidet war, kümmerte sich jedoch nicht um den Mann aus Erlensee und radelte in Richtung Bürgerstraße davon. Der schlanke Unbekannte war kurz vor 20 Uhr auf der Brunnenstraße unterwegs und hatte an der Kreuzung nicht auf die Vorfahrt des von rechts kommenden 59-Jährigen geachtet. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrräder, wobei der 59-Jährige stürzte. Er erlitt Prellungen und Abschürfungen. Weil es sich in diesem Fall um eine Unfallflucht mit Personenschaden handelt, ermitteln nun die Beamten der Fluchtgruppe. Die Fluchtermittler haben ihre Büros auf der Polizeiautobahnstation Langenselbold. Zeugen melden sich daher bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Dreister Dieb kletterte über die Mauer… – Maintal/Bischofsheim

(aa) Ein dreister Dieb trieb sich am Montagnachmittag in der Straße „Alt Bischofsheim“ herum. Zwischen 15 und 17 Uhr kletterte der Täter über eine Grundstückmauer und klaute aus dem hinteren Teil des Gartens einen Rasenmähroboter, der gerade mähte. Dreist an diesem Diebstahl ist, dass der Langfinger über die Mauer kletterte, obwohl eine Bewohnerin im vorderen Teil des Gartens saß. Die Frau hatte sich dann gewundert, warum der Mäher nicht mehr vorbeifuhr und so sein Fehlen festgestellt. Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall – Mehrere Verletzte – Wächtersbach/Leisenwald

(as) Mittwochnachmittag befuhr ein 70-Jähriger aus Birstein mit seinem blauen VW Touran die Streitberger Straße in Fahrtrichtung Wolferborner Straße. Eine 20-Jährige aus Gedern war zur gleichen Zeit mit ihrem 17-jährigen Bruder in ihrem schwarzen VW Polo in der Wolferborner Straße aus Richtung Wittgenborn kommend unterwegs. In Höhe der Einmündung Streitberger Straße/Wolferborner Straße übersah der Rentner die auf der Vorfahrtstraße befindliche junge Frau, als er nach links in die Wolferborner Straße einbiegen wollte. Der Mann fuhr in die Beifahrertüre des Polos, wodurch dieser nach links abgewiesen wurde und sich nach dem Kontakt mit einem Bordstein überschlug. Durch den Zusammenstoß wurde der Birsteiner schwer verletzt. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen. Ihr Beifahrer blieb unversehrt. Alle Unfallbeteiligten kamen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.