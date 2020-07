Senior ausgetrickst, Kronberg, Gelber Weg, Montag, 13.07.2020, 14.00 Uhr – 16.00 Uhr

(mhe)Am Montagnachmittag ergaunerten drei Betrüger den Schmuck eines älteren Herren aus Kronberg. Den unbekannten Tätern gelang es, sich das Vertrauen des 90-Jährigen zu erschleichen, so dass er diesen Zutritt zu seiner Wohnung in der Straße „Gelber Weg“ gewährte. Diesen Umstand nutzten die Männer und stahlen dem Opfer Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei rät: Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, egal unter welchem Vorwand. Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Als Angehörige von älteren Menschen bitten wir Sie, Ihre Angehörigen über diese Betrugsform zu informieren und darüber zu sprechen. Bitte beherzigen Sie diese sehr gut gemeinten Ratschläge. Wir wollen sie schützen und Ihnen nicht sagen müssen, dass Sie Opfer eines Trickbetrügers wurden. Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren.

Einbruch in Kiosk, Grävenwiesbach, Frankfurter Straße 58, Mittwoch, 15.07.2020, 18.00 Uhr – Donnerstag, 16.07.2020, 06.30 Uhr

(mhe)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in Grävenwiesbach in einen Kiosk ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum und durchsuchten diesen. Anschließend flüchteten die Unbekannten unter anderem mit Bargeld und Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise zur Tat richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Nummer: 06172-1200.

Handwerksbetrieb bestohlen, Neu-Anspach, Philipp-Reis-Straße, Mittwoch, 15.07.2020, 17.00 Uhr – Donnerstag, 16.07.2020, 06.45 Uhr

(mhe)Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Neu-Anspach in einen gewerblichen Betrieb ein. Ein Büroraum, der in der Philipp-Reis-Straße ansässigen Firma, wurde von den Tätern brachial aufgebrochen und anschließend durchsucht. Die Einbrecher entwendeten einen geringen Bargeldbetrag, hinterließen allerdings einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Sollten Sie Angaben zum Einbruch machen können, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200.

Getränkemarkt von Einbrechern heimgesucht, Grävenwiesbach, Industriestraße, Donnerstag, 16.07.2020, 00.00 Uhr bis 08.10 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Industriestraße in Grävenwiesbach ein Getränkemarkt von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu dem Verkaufsraum des Marktes und entwendeten von dort unter anderem mehrere dort abgestellte Pakete mit bisher unbekanntem Inhalt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

Vandalen wüten auf Schulgelände, Bad Homburg- Dornholzhausen, Schulstraße, Dienstag, 14.07.2020, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 15.07.2020, 08.00 Uhr

(si)Von Dienstag auf Mittwoch haben Vandalen in der Schulstraße in Dornholzhausen auf dem Gelände einer Grundschule gewütet. Die Unbekannten beschädigten eine auf dem Gelände stehenden Holzhütte sowie ein zum Schulgelände gehörendes Tor, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Triebwagen mit Farbe besprüht, Bahnhof Grävenwiesbach, Naunstädter Straße, Donnerstag, 16.07.2020, 00.00 Uhr – 04.00 Uhr

(mhe)In der Nacht zum Donnerstag besprühten unbekannte Täter am Grävenwiesbacher Bahnhof einen Triebwagen mit Farbe. Der entstandene Sachschaden liegt laut ersten Erkenntnissen bei mehreren Tausend Euro. Hinweise zur Tat richten Sie bitte an die Polizei in Usingen unter der Rufnummer 06081-92080.

Mehrere Leichtverletzte nach Zusammenstoß, Friedrichsdorf, Industriestraße/Höhenstraße, Mittwoch, 15.07.2020, 06.00 Uhr

(mhe)Am Mittwochmorgen gegen 06.00 Uhr stießen in Friedrichsdorf im Kreuzungsbereich der Industriestraße zur Höhenstraße zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 37-Jährige aus Friedrichsdorf befuhr mit ihrem Mercedes die Industriestraße und übersah ersten Erkenntnissen zu Folge im Kreuzungsbereich einen auf der Höhenstraße fahrenden vorfahrtsberechtigten VW. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und ihr 58-jähriger Beifahrer, sowie der 60-jährige VW-Fahrer wurden leicht verletzt und nach einer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Reinigung durch die Feuerwehr gesperrt.