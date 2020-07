Linienbus beschädigt, Wiesbaden, Nordstrander Straße, Mittwoch, 15.07.2020, gg. 20:00 Uhr

(ka)Am gestrigen Mittwochabend wurde ein Linienbus der Wiesbadener

Verkehrsbetriebe in Wiesbaden-Talheim beschädigt. Gegen 20:00 Uhr bemerkte der

Busfahrer im Zuge seiner Fahrt einen Einschlag, woraufhin er den Bus stoppte. Er

stellte ein etwa 0,5cm großes Loch in einer Scheibe auf der rechten Fahrerseite

fest, wobei sich in diesem Bereich keine Fahrgäste aufhielten. Verletzt wurde

niemand. Eine Absuche des umliegenden Bereichs durch herbeigerufene

Streifenkräfte der Wiesbadener Polizei erbrachte keinerlei Erkenntnisse über die

möglichen Tatmittel und die unbekannten Täter. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und erbittet Hinweise zum Tathergang und möglichen Tatverdächtigen

unter der Telefonnummer (0611) 345-2340.

Einbruch in Friseur-Salon, Wiesbaden, Emanuel-Geibel-Straße, Dienstag, 14.07.2020, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 15.07.2020, 09:20 Uhr

(ka)Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen

Friseur-Salon in der Wiesbadener Innenstadt eingebrochen und haben dabei Bargeld

in dreistelliger Höhe gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt

zum Friseurgeschäft in der Emanuel-Geibel-Straße, indem sie eine Tür zu den

Geschäftsräumen aufbrachen. Dort entwendeten sie aus der Kasse Wechselgeld in

Höhe von rund 300 Euro sowie ein Sparschwein mit Trinkgeld. Anschließend

flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruch in Reihenhaus misslungen, Mainz-Kastel, Castellumstraße, Dienstag, 14.07.2020, gg. 08:00 – 09:00 Uhr

(ka)Beim Versuch, in ein Reihenhaus in Mainz-Kastel einzubrechen, hat ein

bislang unbekannter Täter diverse Gegenstände vom Grundstück des Hausbesitzers

gestohlen. Bereits am Dienstagmorgen hatte der Einbrecher versucht, in das

Reihenhaus in der Castellumstraße gewaltsam einzudringen. Nachdem er zunächst

das Grundstück betreten hatte, versuchte er einen Rolladen aufzuhebeln,

scheiterte jedoch. Daraufhin entwendete er diverse Gegenstände aus Schränken,

die sich unmittelbar am Haus befanden. Einer Videoaufzeichnung zufolge ist der

Täter ca. 170 bis 180cm groß, ca. 25-45 Jahre alt und von normaler Statur

gewesen. Er trug während der Tat einen schwarzen Motorradhelm mit Visier, ein

blaues Oberteil und eine blaue Jeans. Der Täter führte eine schwarze

Umhängetasche mit weißen Streifen und der Aufschrift „Germania Wiesbaden“ mit

sich. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen

werden gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat unter der Telefonnummer (0611) 345-0

zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Hoher Sachschaden bei Unfall, Landesstraße 3031, Höhe Beuerbacher Gewerbegebiet, Mittwoch, 15.07.2020, 15.45 Uhr

(si)Ein hoher Sachschaden entstand am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf

der Landesstraße 3031 in Höhe des Beuerbacher Gewerbegebietes. Ein 54 Jahre

alter Opel Astra-Fahrer war gegen 15.45 Uhr auf der Landesstraße in

Fahrtrichtung Beuerbach unterwegs, als der 18 Jahre alte Fahrer eines Opel Corsa

aus Richtung Wörsbachstraße kam und nach links auf die Landesstraße abbiegen

wollte. Dabei übersah der 18-Jährige augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten

Astra und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall

entstandene Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Zudem erlitt

der Fahrer des Corsa bei dem Unfall leichte Verletzungen.