Kassel-Nordstadt (ots) – Ermittler des für Drogenkriminalität zuständigen Kommissariats 34 der Kasseler Kripo haben am Mittwoch 15.07.2020 in der Kasseler Nordstadt 2 mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen. Zudem durchsuchten sie die beiden Wohnungen der Tatverdächtigen sowie die Geschäftsräume eines Restaurants und fanden dabei insgesamt rund 1,8 Kilogramm Rohopium und andere Drogen.

Einer der beiden Männer, ein 63-Jähriger aus Kassel, ist bereits mehrfach wegen Drogenhandels in Erscheinung getreten und wurde auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft am heutigen Donnerstag 16.07.2020 einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen an.

Der zweite Mann, ein 69-Jähriger aus Kassel, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Den Durchsuchungen vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen. Diese waren aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung Ende letzten Jahres in den Fokus der Ermittler des Rauschgiftkommissariats geraten.

Bei den daraufhin angestellten Ermittlungen und durch operative Maßnahmen erhärtete sich zunehmend der Verdacht, dass die beiden Tatverdächtigen vorwiegend in der Gaststätte einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmittel betreiben.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler neben den rund 1,8 Kilogramm Rohopium in einem Straßenverkaufswert von ca. 25.000 Euro auch etwa 1,1 Kilogramm Marihuana, kleinere Mengen Haschisch und Heroin, Bargeld sowie verschiedene Utensilien für den Drogenhandel sicher.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen