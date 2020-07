Eibelshausen (ots) – Anfang April 2020 wurden die Reifen gewechselt und eine Woche später nachgezogen und überprüft. Es gab keine Beanstandungen. Ende Mai machte der neuwertige Opel Crossland auf der Fahrt erstmals Geräusche. Ein neuerliches Festziehen von losen Radmuttern war notwendig. Nach mehreren Kurzstrecken von maximal bis zu 40 Kilometern ging es am Montag 13.07.2020 erstmals auf die Autobahn.

Bei Ehringshausen veranlassten erneute ungewöhnliche Geräusche des neuen SUV die Fahrerin dazu, anzuhalten. Es stellte sich heraus, dass sämtliche Radmuttern gelöst waren.

Eine Schraube vorne links stand kurz vor dem Herausfallen.

Es besteht der dringende Verdacht, dass jemand die Radmuttern des grauen Opel mutwillig gelöst hat.

Der letzte Vorfall war vermutlich zwischen 20 Uhr am Sonntag und 19.15 Uhr am Montag, 13. Juli. In dieser Zeit parkte der Opel in der Heinrich-Heine-Straße oder auf einem Firmenparkplatz in Wissenbach.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wer hat augenscheinliche “Arbeiten” an den Reifen des Opel gesehen?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Dillenburg, Tel. 02771/9070.

