Kaiserslautern – Die Corona-Pandemie hat auch die Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Kaiserslautern vor neue Herausforderungen gestellt.

Kurz vor Beginn des Sommersemesters war klar, dass die Vorlesungen nicht, wie normalerweise üblich, in einem Hörsaal der Technischen Universität Kaiserslautern stattfinden könnten.

Als Ersatz für den Präsenzbetrieb haben viele andere Akademien und Hochschulen auf reine Onlinekurse umgestellt. Reine Onlinekurse sind jedoch zeitlich unflexibel und setzen obendrein eine stabile Internetverbindung voraus. Die VWA Kaiserslautern hat aus diesem Grund einen anderen Weg gewählt. Alle Dozenten haben für ihre Vorlesungen Videos erstellt, die von den Studierenden zeitlich und örtlich vollkommen flexibel von der Homepage der VWA heruntergeladen und zum Erlernen der Semesterinhalte genutzt werden können.

Wie Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Studienleiter der VWA Kaiserslautern, mitteilt, ist dieser Weg der Wissensvermittlung von den Studierenden sehr positiv aufgenommen worden. Obendrein, so Professor Hölscher, werden die Vorlesungsvideos um regelmäßige Onlineseminare ergänzt, so dass der Kontakt zwischen Studierenden und Dozenten nicht verloren geht. In den Onlineseminaren haben die Studierenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen, über komplexere Themen zu diskutieren und Wissenslücken zu schließen. Trotz der positiven Erfahrungen hoffen die Verantwortlichen der VWA Kaiserslautern, dass im Wintersemester der normale Präsenzbetrieb wieder möglich sein wird. Wenn nicht, verfügt die VWA Kaiserslautern aber über eine gut funktionierende Form der Wissensvermittlung.

Die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Kaiserslautern bietet mit dem Betriebswirt (VWA) und dem Verwaltungs-Betriebswirt (VWA) zwei Studiengänge an, die in sechs Semestern zum Abschluss als Diplom Betriebswirt bzw. Diplom Verwaltungs-Betriebswirt führen. Das Studium umfasst 24 Module, die sich auf die Fächer Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Privatrecht und Öffentliches Recht verteilen. Die Vorlesungszeiten entsprechen denen der Technischen Universität Kaiserslautern, wobei die Vorlesungen im Präsenzbetrieb immer am Dienstagabend und Samstagmorgen stattfinden.

Direkt zum Abschluss des Semesters finden Klausuren statt, so dass in der vorlesungsfreien Zeit ausreichend Raum zur Entspannung und zum Sammeln neuer Kräfte für das nächste Semester besteht. Den Abschluss des Studiums bildet eine Abschlussprüfung, nach der die Absolventinnen und Absolventen der VWA ihr Studium an einer staatlichen Hochschule bis zum Bachelor weiterführen können.

Kooperationsvereinbarungen u.a. mit der Hochschule Kaiserslautern zum Erwerb des Bachelors stellen sicher, dass alle an der VWA erbrachten Module anerkannt werden und sich die noch zu erbringenden Leistungen in einem überschaubaren Rahmen halten. „Bereits nach vier bis fünf Semestern ist es möglich, den Bachelorabschluss zu erlangen“, erläutert Professor Hölscher, der in seinem Hauptberuf für die Technische Universität Kaiserslautern tätig ist. Nach Aussage von Dr. Philip Pongratz, Geschäftsführer der VWA Kaiserslautern, liegt der besondere Vorteil der VWA Kaiserslautern in der Ortsnähe und den kleinen Studiengruppen.

„Wir sind die Akademie der kurzen Wege“,

ergänzt Matthias Vogelgesang, ebenfalls Geschäftsführer der VWA. Die Geschäftsführung der VWA hat ihren Sitz bei der Wirtschaftsförderung Kaiserslautern und ist damit in der Stadtmitte von Kaiserslautern gut zu erreichen.

Die nächsten Studiengänge der VWA Kaiserslautern beginnen im Oktober. In regelmäßigen Informationsveranstaltungen werden Interessierte über den Studienablauf informiert. Die nächsten Veranstaltungen, Corona-bedingt noch in Onlineform, finden am 21.07.2020 und 17.08.2020, jeweils um 18:30 Uhr statt. Anmeldung unter www.vwakaiserslautern.de/studium/anmeldung-zur-info-veranstaltung/ oder telefonisch unter 0631-37124-0. Interessentinnen und Interessenten erhalten den Zugangscode im Anschluss an die Anmeldung zur kostenfreien Online-Informationsveranstaltung.