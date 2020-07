Persönliche Sachen am Silzer See zurückgelassen (siehe Foto)

Silz (ots) – Am Montag 13.07.2020, meldete ein Zeuge am Silzer See diverse persönliche Gegenstände, die auf einer Wiese nahe der Uferböschung liegen. Es handelt sich dabei um eine Picknickdecke, einen Campingstuhl, zwei Handtücher und mehrere Bekleidungsstücke. Aufgrund dieser Situation wurde der Bereich um den See abgesucht und die anwesenden Personen befragt. Bislang konnten keine Hinweise auf den Eigentümer oder die Eigentümerin erlangt werden.

Wenngleich sich bislang keine Hinweise auf einen Unglücksfall ergaben, werden die Ermittlungen durch die Kriminalinspektion Landau fortgeführt. Die Kriminalpolizei Landau bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de und fragt, wem die Gegenstände gehören.

Schaufensterscheibe eingeschlagen

Annweiler (ots) – Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter, als sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 15.07.2020 gegen 1.30 Uhr eine Schaufensterscheibe in der Landauer Straße in Annweiler einschlugen. Anwohner waren durch den lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Scheibe mit zwei Steinen eingeworfen worden war. Zu den Tätern ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um zwei Männer gehandelt haben soll, die nach der Tat mit einem Auto in Richtung B 10 flüchteten.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Erneut zwei Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Hochstadt (ots) – Nachdem bereits am Vortag zwei Rollerfahrer ohne gültigen Führerschein aus dem Verkehr gezogen worden waren, fielen am Montagabend erneut zwei Rollerfahrer auf, die keine entsprechende Fahrerlaubnis für ihr Gefährt vorweisen konnten.

Die beiden 15- und 16-jährigen Rollerfahrer waren gegen 18.30 Uhr in Hochstadt durch die Polizei kontrolliert worden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass beide Mofa’s durch technische Veränderungen schneller fuhren als zugelassen. An beiden Fahrzeugen war durch die Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Auf die beiden Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Kinderwagen entwendet

Bad Bergzabern (ots) – In der Tabernae-Montanus-Straße wurde am 14.07.2020, zwischen 07:00 und 14:00 Uhr, ein orangefarbener mit einer Kette gesicherter Kinderwagen, im Wert von 80 Euro entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Kinderwagens machen können oder im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Steinfeld (ots) – In der Wasgaustraße wurde in der Zeit von 13.07.2020, 20:00 Uhr und 14.07.2020, 18:30 Uhr, ein am Straßenrand geparkter Pkw Fiat Ducato beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte an dem Fahrzeug auf der linken Seite ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro angerichtet und war anschließend geflüchtet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.