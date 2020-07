Wörth – Werdende Eltern durch den Stau geleitet

(ots) – Am 14.07.2020 wurde um 16:10 Uhr die Polizei von der Integrierten Leitstelle um Unterstützung bei einem medizinischen Einsatz gebeten. Die Rettungsdienstmitarbeiter waren auf dem Weg zu einer hochschwangeren Patientin, die im Stau vor der Rheinbrücke stand und bei der die Wehen eingesetzt haben.

Die Polizei geleitete die Kollegen durch den Stau und im Anschluss weiter nach Karlsruhe. Der jungen Mama und dem Kind geht es gut und Beide sind wohlauf. Herzlichen Glückwunsch an die Eltern von den beteiligten Blaulichthelfern.

Jockgrim – Ab jetzt zu Fuß unterwegs

(ots) – Auch mit dem neuen alten Bußgeldkatalog waren 132 km/h viel zu schnell bei erlaubten 70 km/h. Diese Geschwindigkeit fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem weißen Audi am 14.07.2020 auf der Ortsumgehung Jockgrim und wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizeibeamten gemessen. Bei der Kontrolle zeigte sich dann der Fahrer komplett uneinsichtig und verstand den Grund der Kontrolle nicht.

Lustadt – Diebstahl eines Lampengehäuses am Friedhof

(ots) – Am Dienstagabend 14.07.2020 entwendeten bisher unbekannte Täter in dem Zeitraum zwischen 22.10 Uhr bis 22.20 Uhr ein Lampengehäuse einer Kerze auf dem Friedhof in Lustadt. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 50 Euro.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Germersheim – Schuldach beschädigt

(ots) – Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursachten bisher unbekannte Täter auf dem Schulgelände der Tulla-Schule in Germersheim. Die Täter beschädigten in dem Zeitraum vom Freitag 10.07.2020 bis zum Montag 13.07.2020 das Dach der Verbindung des Schulgeländes und der Turnhalle der Tulla-Schule.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Jockgrim – Einbruch in Einfamilienhaus

(ots) – Unbekannte Täter nutzten die kurzfristige Abwesenheit der Bewohner um in der Zeit vom 12.-14.07.20 in das Haus in der Ziegelbergstraße einzubrechen. Der genaue Diebstahlschaden ist derzeit noch nicht festgestellt.