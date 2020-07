Groß-Gerau

Biebesheim: Benzin oder Diesel in Angelsee geleitet – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Eine bislang nicht bekannte, vermutlich auf Erdöl basierende Flüssigkeit, leiteten Unbekannte am Dienstag 14.07.2020 in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 17.00 Uhr, in einen Angelsee hinter der Rheinhalle “Am Schüttengrund” ein.

Die Täter verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gewaltsam durch Herunterdrücken der Umzäunung Zutritt zum Uferbereich des Sees und leiteten offenbar mehrere Liter der Flüssigkeit, bei der es sich um Benzin-oder Dieselkrafstoff handeln könnte, in das Gewässer ein. Die Polizei nahm eine Gewässerprobe und ermittelt nun wegen Gewässerverunreinigung.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Steinewerfer auf Autobahnbrücke

(ots) – Ein 32-jähriger Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis befuhr am Mittwoch 15.07.2020 gegen 9.50 Uhr mit seinem Auto die A 5 in Richtung Frankurt, als er 3 dunkel gekleidete Personen auf einer Autobahnbrücke zwischen den Anschlussstellen Langen/Mörfelden und Zeppelinheim bemerkte. Der 32-Jährige beobachtete wie ein Stein, etwa in der Größe eines Golfballs, von oben herab fiel und auf seine Frontscheibe einschlug.

Es entstand ein zirka 10 cm großer Schaden auf der Windschutzscheibe. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon und wurde glücklicherweise nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief bislang ergebnislos. Konkret handelt es sich hierbei um die letzte Brücke vor der Anschlussstelle Zeppelinheim.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/8756-0 zu melden.

Trebur: Verkehrsunfallflucht durch Sattelzugmaschine zzgl. Auflieger

(ots) – Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallflucht auf, die augenscheinlich durch eine Sattelzugmaschine nebst Auflieger verursacht wurde. Ein männlicher Fahrzeugführer hat den kompletten Zaun eines Anwesens in der Leeheimer Straße umgefahren. Weiterhin noch die Betonsäule im Eingangsbereich. Er stieg im Anschluss noch aus, besah sich den Schaden und setzte sein Fahrt dann unmittelbar fort.

Laut einer Zeugin handelt es sich hierbei um eine weiße Zugmaschine und einen blauen Auflieger. Es konnte noch die Aufschrift “Walther” auf dem Auflieger abgelesen werden. Das Kennzeichen des Sattelaufliegers wurde teilweise abgelesen. Das verursachende Fahrzeug müsste an der rechten Fahrzeugfront beschädigt sein.

Tatzeit war am 14.07.20, gegen 10:30 Uhr. Der Sachschaden am Zaun wird auf etwa 1.500 EUR geschätzt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeistation Groß-Gerau, unter der Telefonnummer 06152-1750, in Verbindung.

Darmstadt

Darmstadt: Ermittlungsverfahrens nach Schlägerei auf Luisenplatz

(ots) – Die Meldung über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen hat am Dienstagabend 14.7.2020 gegen 23.30 Uhr, einen größeren Einsatz der Polizei auf dem Luisenplatz ausgelöst.

Ersten Ermittlungen zufolge waren dort, nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, eine 4-köpfige Gruppe junger Männer in Streit geraten. Drei der Streitbeteiligten hatten noch vor Eintreffen der Beamten die Flucht zu Fuß ergriffen.

Ein 20-jähriger Mann wurde vor Ort als Beschuldigter gestellt und wird sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen.

Zusammen mit seinen flüchtenden Begleitern soll er auf einen 21-jährigen Mann mit Wohnsitz in Reinheim eingeschlagen haben.

Die Ermittlungen zu den Identitäten seiner Komplizen sowie zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern derweil an.

Darmstadt: Garage aufgehebelt und Lastenrad entwendet – Zeugen gesucht

(ots) – Auf ein Lastenrad vom Hersteller Riese und Müller hatten es Diebe am Dienstag (14.7.) in der Zeit zwischen 8 Uhr und 19 Uhr abgesehen. Das Fahrrad war zum Zeitpunkt der Tat in einer Garage in der Dieburger Straße untergestellt.

Gewaltsam verschafften sich die Täter Zugang zu dem Verschlag und ließen das blaue Fahrrad im Wert von rund 3.000 Euro mitgehen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrrades nimmt die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Ungebetene Gäste im Mehrfamilienhaus – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

(ots) – Ungebetene Gäste haben im Verlauf vom Dienstag 14.7.2020 ihr Unwesen in einem Mehrfamilienhaus in der Hochstraße/nahe Ecke Heinrichstraße getrieben.

Zwischen 9 Uhr und 23.15 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss und entwendeten Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K 21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Eppertshausen: Einbrecher im Schlafzimmer überrascht – Wer kann Hinweise geben?

(ots) – Gerade als sich der Kriminelle am Dienstagmorgen 14.7.2020 im Schlafzimmer eines Mehrfamilienhauses im Odenwaldring nach Beute umschaute, wurde er von der Bewohnerin überrascht. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der Unbekannte gegen 9 Uhr über das geöffnete Fenster Zutritt zum Schlafzimmer. Dort durchsuchte er die Schränke und hatte es offensichtlich auf den Schmuck abgesehen.

In diesem Moment begab sich die Bewohnerin in das Zimmer, um das Fenster zu schließen. Dort traf sie auf den ungebetenen Gast, der auf der Stelle das Weite suchte. Obwohl er von der Bewohnerin bei seiner Tat entdeckt wurde, gelang es ihm Schmuckstücke im Wert von mehreren Hundert Euro zu entwenden. Laut Zeugen flüchtete er in Richtung Ortseingang und fuhr dort mit einem dunklen Auto davon.

Der Flüchtige soll circa 1,75 Meter groß und um die 25 Jahre alt sein. Außerdem soll er kurze dunkelbraune Haare haben und dunkle Sportkleidung mit weißen Applikationen getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des flüchtigen Mannes geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Pfungstadt: Nach Ausweichmanöver mit Baum kollidiert – Polizei sucht Unfallbeteiligten

(ots) – Am Mittwoch (15.07.) gegen 8.45 Uhr, befuhr eine Autofahrerin mit ihrem roten VW die Bundesstraße 426 in Richtung A 67. Etwa 200 Meter nach der Einmündung zur Klingsackerstraße bremste ein vor ihr fahrendes Auto plötzlich stark ab. Beim folgenden Ausweichmanöver geriet die Frau nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Verletzt wurde hierbei niemand. Ihr Fahrzeug wurde beschädigt. Der Fahrer des abbremsenden Autos, möglicherweise ein schwarzes VW Cabriolet, fuhr ohne anzuhalten davon.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem bislang unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der 06157/9509-0 zu melden.

Otzberg/L3318: Tödlicher Unfall auf der L3318 – Fahrzeug mit 3 Insassen prallt gegen Baum

(ots) – Am Mittwochmittag (15.7.) gegen 12 Uhr, kam es auf der Landstraße 3318 zwischen Hering und Zipfen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 29 Jahre alte Fahrzeugführer mit seinen zwei Mitfahrerinnen von Hering nach Zipfen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer mit dem Wagen in einer dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 29-Jährige und die 22 Jahre alte Insassin wurden nach bisherigem Kenntnisstand schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die 54-jährige Beifahrerin erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.

Mühltal-Traisa: Kriminelle gehen leer aus – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Bei einem Einbruchsversuch am Dienstagnachmittag (14.7.) in ein Wohnhaus “Am Dippelshof” gingen die Kriminellen leer aus.

Die Unbekannten versuchten nach bisherigem Kenntnisstand gegen 15.30 Uhr die Tür des Einfamilienhauses aufzuhebeln, was ihnen misslang. Daraufhin suchten sie das Weite. An der Tür entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Münster: Dunkelgraues E-Bike aus Garage gestohlen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

(ots) – Aus einer Garage “Im Seerich” entwendeten Unbekannte am Dienstagmittag (14.7.), gegen 12.14 Uhr, ein dunkelgraues Pedelec.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Garage unverschlossen, woraus die Unbekannten das dunkelgraue E-Bike des Herstellers “Kalkhoff” erbeuteten. Unerkannt flüchteten die Kriminellen mit dem Rad im Wert von mehreren Tausend Euro. Wie sie das verschlossene Elektrofahrrad abtransportieren konnten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder das dunkelgraue E-Bike gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 zu melden.

Kreis Bergstraße

Hirschhorn: Bienenstöcke umgeworfen – Wer kann Hinweise geben?

Hirschhorn (ots) – Bereits im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag (9.-10. Juli) hatten Kriminelle auf einem Wald-Grundstück beim “Kammerwald” ihr Unwesen getrieben. Nach derzeitigem Kenntnisstand warfen die Unbekannten zwei Bienenstöcke um, wodurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Polizei in Hirschhorn unter der Rufnummer 06272/93050 zu melden.

Zwingenberg: Gebüsch gerät in Brand – Polizei sucht Zeugen

(ots) – In Brand geratenes Gebüsch am Niederwaldsee hat am Dienstagabend (14.7.), gegen 22 Uhr, die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen.

Dort kam es nach derzeitigem Kenntnisstand durch einen zurückgelassenen Holzkohlegrill zu einem Brand auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern. Zeugen entdeckten zufällig die Flammen und informierten die Leitstelle. Durch die Löschmaßnahmen der Feuerwehr Auerbach konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen entstand auf der Grünfläche und dem umliegenden Gebüsch ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060, in Verbindung zu setzen.

Lorsch: Freibad im Visier Krimineller – Kassenhäuschen aufgebrochen

(ots) – Das Freibad “Am Birkengarten” geriet in der Nacht zum Dienstag (13.-14.7.) in den Fokus von Kriminellen. Um an Beute zu gelangen, brachen sie mit Gewalt die Tür zum Kassenhäuschen auf.

Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und stießen auf Geld, welches die Kriminellen entwendeten. Mit einem Transponder und mehreren Tausend Euro im Schlepptau flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.

