Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittwoch, 14.07.2020, kam es im Zeitraum von 13:25 Uhr und 14:50 Uhr zu einem versuchten Diebstahl aus einem PKW. Der/die Täter schlug in der Grainstraße in Neustadt/Weinstraße die linke, hintere Scheibe eines geparkten Autos ein. Im Anschluss durchsuchte der/die Täter das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Die Fahrzeugeigentümerin hatte jedoch keine Wertgegenstände im Fahrzeug, sodass der/die Täter*in die Örtlichkeit ohne Beute verließ. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen, die den/die Täter gesehen haben oder Hinweise zu dem Tathergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer 06321-8540 zu melden. Die Polizei rät dringend keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen.

Bad Dürkheim: Mehrheitlich vorbildliche Verkehrsteilnehmer

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.07.2020 wurde an mehreren Stellen in Bad Dürkheim die Geschwindigkeit mittels Lasermessung überwacht. Sowohl in der Kanalstraße als auch in der Kaiserlauterer Straße hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die Höchstgeschwindigkeit von 30km/h. Lediglich 2 Verkehrsteilnehmer mussten in der Kanalstraße wegen Verstoß gegen die Gurtanlegepflicht verwarnt werden. Bei der Kontrolle an der B37 in Grethen wurden 2 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. An einen KRAD führte ein manipulierter Auspuff zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Bei erlaubten 50 km/h wurde der Spitzenreiter mit 70 km/h gemessen.

Bad Dürkheim: Opfer von betrügerischer Website geworden

Bad Dürkheim (ots) – Nachdem sich ein 30-jähriger Bad Dürkheimer auf der Website „DeinSeitensprung.de“ angemeldet hatte, bekam er letztendlich eine Zahlungsaufforderung von 180 Euro für eine Mitgliedschaft, die er nicht abgeschlossen hatte. Diese Zahlung hatte er dann trotzdem fristgerecht getätigt. Durch seine Bank wurde er dann informiert, dass es sich bei der Firma um eine bekannte Betrugsfirma handle. Aus diesem Grund wurden die Zahlungen der Bank wieder rückwirkend eingezogen. Somit entstand ihm kein Schaden. Bürger, die ebenfalls Opfer eines solchen Betruges geworden sind, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Bad Dürkheim: Zwei ungeklärte Unfallfluchten

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.07.2020 wurde ein BMW in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher fuhr in Richtung Amtsplatz und touchiert dabei den linken Seitenspiegel des BMW, den die 51-jährige Halterin dort ordnungsgemäß abgestellt hatte. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Ebenfalls am 14.07.2020 wurde ein Toyota Yaris in der Hauptstraße in Bad Dürkheim von einem ebenfalls unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher fuhr in Richtung Ortsmitte und beschädigte dabei den Kotflügel und die Stoßstange eines dort abstellten Toyota Yaris. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei Bad Dürkheim um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Shoulder Surfer in Grünstadter Bank

Grünstadt, Poststraße – 11.07.2020, 11:00 Uhr (ots) – Eine 71-Jährige aus Bissersheim wurde letzten Samstag Opfer einer Straftat in der Filiale der Sparda-Bank. Aufgrund der Corona-Vorschriften dürfen max. 2 Personen den Vorraum betreten. Die 71-Jährige sprach eine dritte Person an, die ihr relativ nahe kam und drängelte. Beim Geldabheben nahm der Täter offenbar unbemerkt die Bankkarte an sich und hob direkt auch einen 3-stelligen Euro-Betrag ab. Die PIN hatte er ausgespäht, als er über die Schulter der Geschädigten schaute. Videoaufnahmen werden ausgewertet. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170 cm groß, schwarze lockige Haare, dunkler Hauttyp, dunkel gekleidet, normale Figur.

Erfenstein: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Erfenstein – (ots) Am 15.07.2020 kam es gegen 06:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L499 zwischen Elmstein und Frankeneck.

Im Bereich Erfenstein kam ein weißer LKW beim Befahren einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein 46-jähriger Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim musste dem LKW ausweichen, verlor die Kontrolle über sein Auto und fuhr eine Böschung hinunter. Auf einem Gartenstück blieb der Verkehrsunfallbeteiligte, glücklicherweise unverletzt, zum Stehen. Der LKW-Fahrer hielt zwar kurz an, setzte seine Fahrt jedoch im Anschluss unerkannt fort. Am Fahrzeug des 46-jährigen Mannes entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro.

Die Polizei Neustadt/Wstr. bittet mögliche Verkehrsunfallzeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem LKW geben können, sich unter der Telefonnummer 06321-8540 zu melden.

Bockenheim: Wohnungseinbruch

Bockenheim, Burgundenstraße – 13./14.07.2020 (ots) – Der Sohn der geschädigten Hausbesitzerin stellte am 14.07.2020 den Einbruch in ein Anwesen in der Burgundenstraße fest. Am Vortag war das Haus noch unversehrt. Unbekannte Täter haben sich über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt verschafft und Wohnräume nach Stehlgut durchwühlt. Momentan gehen wir davon aus, dass Münzen gestohlen wurden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, möglicherweise hat jemand verdächtige Wahrnehmungen in Bockenheim gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt, Tel. 06359 93120.

Grünstadt, Frankenthal: Starkregen wird zum Verhängnis – Verkehrsunfälle auf BAB6

Grünstadt / Frankenthal – Am Mittwoch, 15.07.2020, ereignete sich gegen 08:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Grünstadt und dem Autobahnkreuz Frankenthal in Fahrtrichtung Mannheim.

In Höhe des sogenannten Laumersheimer Stichs befuhr ein 47 Jahre alter Kraftfahrzeugführer den rechten Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Mannheim. Aufgrund einer den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit kam der Pkw zunächst bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Schutzplanke, von welcher er zurück auf die Hauptfahrbahn abgewiesen wurde. Hierbei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte im weiteren Verlauf mit der Mittelschutzplanke. Das verunfallte Fahrzeug kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen entgegengesetzt zur Fahrbahn zum Stillstand. Der verantwortliche Fahrzeugführer wurde durch das Verkehrsunfallereignis leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der linke der beiden Fahrstreifen musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis circa 10:45 Uhr gesperrt werden. Für die Arbeiten des Abschleppdienstes musste die Richtungsfahrbahn zwischenzeitlich für circa 15 Minuten voll gesperrt werden. Hierdurch bedingt kam es zu einem erheblichen Rückstau mit einer Länge von circa 5 Kilometern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 18.000 Euro.

Wenige Minuten nach dem ersten Verkehrsunfall ereignete sich in dem Verkehrsstau ein Folgeunfall. Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters befuhr den rechten der beiden Fahrstreifen. Hinter diesem befand sich zeitgleich ein 39 Jahre alter Kraftfahrzeugführer mit seinem Pkw. Verkehrsbedingt musste der Fahrer des Kleintransporters sein Fahrzeug abbremsen. Aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes fuhr der 39 Jahre Fahrzeugführer auf das vorausfahrende und abbremsende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeugführer blieben hierbei unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Durch die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim erfolgte während der Verkehrsunfallaufnahmen die Überwachung der Rettungsgasse. Bei dieser Kontrolle wurde erfreulicherweise festgestellt, dass kein Verkehrsteilnehmer die Vorschrift zur Bildung der Rettungsgasse missachtete. Die Autobahnpolizeibeamten weisen auch mit Blick auf den Ferienreiseverkehr nochmals darauf hin, dass eine Rettungsgasse sofort zu bilden ist, wenn sich der Verkehr staut oder langsamer als Schrittgeschwindigkeit fährt.

Grünstadt: Kirschkernspucker erstattet Anzeige

Grünstadt, Kirchheimer Straße – 09.07.2020, 14:00 Uhr (ots) – Ein 59-Jähriger aus Bockenheim erhielt am 09.07.2020 Hausverbot in einem Grünstadter Supermarkt, nachdem er eine Kirsche aus der Auslage nahm und den Kern in die Melonenkiste spuckte. Jetzt hat er Anzeige wegen Nötigung gegen die Geschäftsleitung erstattet, weil man ihm im Markt bis zum Eintreffen der Polizei den Weg versperrte, als er gehen wollte.