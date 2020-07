Heidelberg: CO2-Waffen ausprobiert und auf Schrottfahrzeuge geschossen – zwei 20-jährige Tatverdächtige festgenommen

Heidelberg (ots) – Weil zwei junge Männer am Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr auf

einem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße mit CO2-Waffen auf mehrere

Schrottfahrzeuge schossen, wurden sie festgenommen. Eine Fahndungsstreife der

Kriminalpolizei war durch verdächtige Geräusche aufmerksam geworden und forderte

zunächst Verstärkung an. Im weiteren Verlauf wurden zwei 20-Jährige aus dem

südlichen Rhein-Neckar-Kreis auf dem Parkplatz eines Elektrogroßmarktes entdeckt

und festgenommen. Einer der Beiden trug sichtbar eine Pistole in einem Holster.

Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen wurden zwei CO2-Waffen mit jeweils zwei

Magazinen gefunden und ebenso sichergestellt wie mehrere Stahlkugeln. Beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte wurden das Duo erkennungsdienstlich behandelt und

anschließend entlassen. In ihren Vernehmungen hatten sie zu Protokoll gegeben,

dass sie die Waffen ausprobiert und mehrere Schüsse auf die Scheiben der dort

abgestellten Autos abgegeben haben. Die weiteren Ermittlungen wegen des

Verdachts des illegalen Führens einer Schusswaffe, Sachbeschädigung und

Hausfriedensbruch führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Heidelberg-Bergheim: Rücksichtsloser BMW-Fahrer – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein rücksichtsloser BMW-Fahrer war am Dienstagnachmittag im

Stadtteil Bergheim unterwegs und soll mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet

haben.

Ein 24-jähriger Mann war kurz vor 15 Uhr mit einem Abschleppfahrzeug auf der

rechten Fahrspur des Czernyrings in Richtung Henkel-Teroson-Straße unterwegs. An

der Fußgängerampel an der Einmündung Eppelheimer Straße/Czernyring stand ein

Baufahrzeug auf dem dortigen Radweg und ragte leicht in die linke Fahrspur

hinein. Ein mit hoher Geschwindigkeit vom Czernyring auf der linken Spur

heranfahrender BMW überholte über den Gleisbereich zwei Fahrzeuge und zog

anschließend an dem Baufahrzeug vorbei. Dabei musste der Fahrer des

Abschleppfahrzeugs nach rechts auf den Radweg ausweichen, um einen Zusammenstoß

zu vermeiden. Der BMW-Fahrer fuhr einfach weiter. Der Fahrer des Abschleppers

konnte noch beobachten, wie der BMW in Richtung Wieblingen mit unvermindert

hoher Geschwindigkeit weiterfuhr und weitere Fahrzeuge überholte. Unter anderem

fuhr er in Höhe eines Kinocenters in seiner Fahrtrichtung links an einer

Verkehrsinsel vorbei. Der BMW konnte von einer Polizeistreife, die auf die

Fahrweise des 24-Jährigen aufmerksam geworden war, in der Henkel-Teroson-Straße

gestoppt und kontrolliert werden. Dabei zeigte sich der 24-Jährige vollkommen

uneinsichtig und gab an, dass er es sehr eilig habe. Gegen den Mann wird nun

wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Zeugen, die auf den BMW-Fahrer aufmerksam geworden sind, bzw. Geschädigte, die

durch die Fahrweise des 24-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Heidelberg-Bergheim: Unbekannter Mann packt 5-jährigen Jungen am Hals – Polizei sucht Zeugen- Ca. 170 cm groß

Ca. 55 Jahr alt

Schlank

Gebräunte Haut

Auffallend fehlende oder schlechte Zähne

Osteuropäisches oder südosteuropäisches Erscheinungsbild

Weiße, gewellte kurze Haare, ungepflegt

Ansonsten gepflegtes Äußeres

Trug ein weißes Hemd

Heidelberg-Bergheim (ots) – Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, soll

bereits am Sonntagabend ein unbekannter Mann einen 5-jährigen Jungen am Hals

gepackt und leicht verletzt haben haben. Der Junge war zusammen mit seiner

Familie in der Parkanlage an der Kreuzung Lessingstraße/Kurfürstenanlage

unterwegs. Er lief dabei hinter seiner Mutter im Park umher. Dabei kam der

Familie eine Gruppe mit drei Männern, einer Frau, zwei kleinen Kindern und einem

Kinderwagen entgegen. Als die Gruppe die Familie des 5-Jährigen passiert hatte,

hörte die Mutter plötzlich einen Schrei ihres Sohnes und konnte beobachten, wie

einer der Männer den 5-Jährigen zunächst an den Schultern und anschließend am

Hals packte. Wortlos lief die Mutter auf ihren Sohn zu. Ebenso wortlos entfernte

sich der unbekannte Mann und er Rest der Gruppe.

Der 5-Jährige klagte nach dem Vorfall über Schmerzen im Halsbereich.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 170 cm groß

Ca. 55 Jahr alt

Schlank

Gebräunte Haut

Auffallend fehlende oder schlechte Zähne

Osteuropäisches oder südosteuropäisches Erscheinungsbild

Weiße, gewellte kurze Haare, ungepflegt

Ansonsten gepflegtes Äußeres

Trug ein weißes Hemd

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem

unbekannten Mann und die Gruppe geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Heidelberg: Vermisste Christiane Ursula N. wohlbehalten aufgefunden – Fahndungsrücknahme

Heidelberg (ots) – Die seit 13.07.2020 vermisste Christiane Ursula N. wurde am

frühen Mittwochmorgen wohlbehalten aufgefunden. Sie wurde gegen 4.15 Uhr von

einer Polizeistreife in Waldmichelbach aufgegriffen und in die Wohneinrichtung

in Heidelberg zurückgebracht.

Die polizeiliche Fahndung wird zurückgenommen.