Bruschied (ots)

Der Polizei Kirn wird am heutigen Mittwoch 15.07.2020 ein verdächtiger Sachverhalt aus Bruschied gemeldet. Demnach wurde hier durch den Ortsbürgermeister in der Gemarkung auf einem Feldweg in Richtung Schneppenbach ein möglicherweise ausgelegter Giftköder gefunden. Das Gift war hier möglicherweise in einem Stück Wurst versteckt, um hierbei mögliche Hunde oder andere Tiere zu vergiften. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde erfasst und zudem der Giftköder zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Es wird hierbei darauf hingewiesen, dass sich Tierhalter nach Möglichkeit darauf achten, ihr Tier angeleint zu führen und auf verdächtige Gegenstände zu achten. Hinweise an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752-1560.

Nachtrag zur Meldung – Vermisster 56-Jähriger aus Bad Kreuznach

Bad Kreuznach- Gem. Hüffelsheim (ots)

Bei der am 04.07.2020 in der Gemarkung Hüffelsheim aufgefunden männlichen Leiche handelt es sich um den 56-Jährigen aus Bad Kreuznach, der mit seinem Motorrad unterwegs war und seit dem 22.06.2020 als vermisst galt. Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden oder die Einwirkung durch Dritte. Der Vermisste ist folglich eines natürlichen Todes gestorben. Dies ergab die rechtsmedizinische Untersuchung in der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.

Trunkenheitsfahrt durch Zeugenhinweis gestoppt

B41, Bad Sobernheim (ots)

Am 14.07.2020 gegen 15:15 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen augenscheinlich alkoholisierten Fahrer eines Mercedes. Der Fahrer befahre gerade die B41 in Fahrtrichtung Bad Sobernheim und trinke hierbei ein Bier. Die entsandte Streife konnte den 51-jährigen Verdächtigen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest bestätigte hierbei den Verdacht der 32-jährigen Melderin. Gegen den 51-Jährigen wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.