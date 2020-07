Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots)

Bingen, Keppsmühlstraße, 15.07., 00:28 Uhr. Bei einem Streit zwischen einem alkoholisierten Paar wurden präventiv zwei PKW-Schlüssel sichergestellt. Ein Alkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab einen Wert von 2,41 Promille. Da es bereits mehrfach zu Streitigkeiten gekommen war, wurde ihm ein Platzverweis für die Wohnung seiner Freundin erteilt.

Verkehrsunfall Sachschaden

Bingen (ots)

Trechtingshausen, Römerstraße, 14.07., 11:00 Uhr. Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem PKW mit Wohnwagenanhänger die Römerstraße in Richtung Mainzer Straße. Ein 33-jähriger PKW Fahrer, der auf der gegenüberliegenden Seite geparkt hatte, setzte aufgrund der Enge der Straße zurück, um dem PKW mit Anhänger Platz zu machen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Wohnwagen ausscherte und den hinteren Radkasten des 33-Jährigen touchierte.

Verkehrsunfall mit Flucht am Handelshof

Bingen (ots)

Gensingen, Am Kieselberg, 14.07., 12:15 -13:30 Uhr. Ein 53-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr auf dem Globus Parkplatz mit seinem Toyota Verso rückseits gegen den hinter ihm parkenden VW Passat auf. Er verließ die Unfallstelle, wurde aber dabei beobachtet und konnte ermittelt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Brand von Strohballen und abgelagertem Holz

Gau-Algesheim (ots) – Dienstag, 14.07.2020, 07:00 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen kommt es auf einem Feld zwischen der Ortslage

Gau-Algesheim und der L419 zu einem Brand von einigen Strohballen, Hecken und

abgelagertem Holz. Insgesamt steht eine Fläche von ca. 20 qm in Flammen. Diese

können durch die Feuerwehren Gau-Algesheim und Ingelheim gelöscht werden. Die

Brandursache ist derzeit noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Sachbeschädigung

Mainz (ots) – Mittwoch, 15.07.2020, 04:20 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen meldet ein Mitteiler der Polizei, dass er vor seinem

Wohnhaus im Barbarossaring zunächst Lärm hört und dann Tritte wahrnimmt, die

klingen als würde die Hauseingangstür aufgetreten. Anschließend sieht er durch

eine Scheibe an seiner Wohnungstür, dass sich jemand mit einer Taschenlampe im

Treppenhaus befindet. Daraufhin sei die Person geflüchtet. Polizeibeamte stellen

im Kaiser-Wilhelm-Ring vier Fahrzeuge fest, an denen die Beifahreraußenspiegel

beschädigt sind. Im Hausflur stellen sie mehrere umgeworfene Fahrräder fest. Auf

der Straße wurde ein Motorrad umgeworfen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.