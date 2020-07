Worms – Rentnerin Opfer eines „Shoulder-Surfers“

Worms (ots) – Um mehrere Tausend Euro hat ein unbekannter Täter eine 79-jährige

Wormserin gestern, gegen 17:30 Uhr beim Geldabheben in einer Bankfiliale in der

Hagenstraße erleichtert. Während des Abhebevorgangs tritt plötzlich eine

männliche Person an die Frau heran, spricht diese an und verbirgt nebenbei mit

einer blauen Karte den Ausgabeschlitz der Debitkarte. Gleich darauf begibt sich

dieser zum Geldautomat nebenan, tätigt einen Geschäftsvorgang und entfernt sich

unmittelbar. Die Geschädigte nimmt noch ihr Bargeld aus dem Ausgabefach des

Automaten und bemerkt, dass ihre Karte verschwunden ist. Daraufhin veranlasst

sie umgehend die Sperrung der Karte. Am Abend, beim Online-Banking stellt die

Wormserin dann fest, dass der Täter mit der zuvor entwendeten Debitkarte einen

mittleren, vierstelligen Betrag am Automaten abgehoben hat. Dies eine Minute

nachdem sie selbst am Automaten über Bargeld verfügt hat. Es ist anzunehmen,

dass der Täter zuvor die PIN der Karte ausgespäht hat. Die männliche Person wird

wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm, schlank, südländisches Erscheinungsbild,kurze

schwarze Haare, trug eine Basecap und einen dunklen Mundschutz.

Beim Phänomen „Shoulder Surfing“ stehlen Kriminelle persönliche Daten, indem sie

ihre Opfer bei der alltäglichen Verwendung elektronischer Geräte wie z. B.

Geldautomaten oder Bezahlterminals an Kassen beobachten. Sie schauen ihnen bei

diesen Aktivitäten wortwörtlich „über die Schulter“. Die Polizei rät daher bei

sämtlichen privaten und geschäftlichen digitalen Tätigkeiten in der

Öffentlichkeit besonders vorsichtig zu sein. Zum Beispiel kann das Eingabegerät

während der PIN-Eingabe mit der anderen Hand verdeckt werden.

Worms – Gemeinsame Kontrollmaßnahme von Polizei und Ordnungsbehörde

Worms (ots) – Am gestrigen Nachmittag wurden bis in die frühen Abendstunden

erneut Kontrollmaßnahmen in der Wormser Innenstadt durchgeführt. Schwerpunkt der

gemeinsamen Maßnahme von Polizei und Ordnungsamt waren Personen- Verkehrs- und

Gaststättenkontrollen im Bereich Hauptbahnhof, Albert-Schulte-Park und

Fußgängerzone. Insgesamt wurden 53 Personen und 11 Fahrzeuge kontrolliert. Gegen

einen 21-jährigen Wormser wird ermittelt, da er ein tätowiertes Kennzeichen

einer verfassungswidrigen Organisation der NS- Zeit offen und für jedermann

sichtbar zeigte. In einer Gaststätte in Bahnhofsnähe wurde die Einhaltung der

10. CoBeLVO sowie weitere gaststätten- und hygienerechtlichen Vorschriften

kontrolliert.