Klebrige Substanz

Kaiserslautern (ots) – Eine unangenehme Überraschung hat eine Frau aus dem

Stadtgebiet am Dienstagmorgen erlebt. Als die 32-Jährige gegen 6.45 Uhr zu ihrem

Auto kam, das sie in der Augustastraße abgestellt hatte, fand sie den Wagen in

einem „klebrigen“ Zustand vor. Unbekannte Täter hatten über Nacht den Hyundai

mit einer klebrigen Substanz beschmiert, so dass sich weder die Tür öffnen, noch

der Scheibenwischer betätigen ließ.

Um was für eine Substanz es sich handelte, ist nicht bekannt. Inwieweit der

Wagen beschädigt wurde, steht noch nicht fest.

Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr. Hinweise auf

mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können

unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1

aufnehmen. |cri

Ohne Gurt aber mit Handy unterwegs

Kaiserslautern/Otterbach (ots) – Gurtmuffel und Fahrer, die während der Fahrt

ohne Freisprecheinrichtung mit ihrem Handy telefonieren, hat die Polizei am

Dienstagvormittag bei Verkehrskontrollen in Kaiserslautern und Otterbach ins

Visier genommen.

Zunächst bauten die Beamten ihre Kontrollstelle in Kaiserslautern in der Mainzer

Straße stadtauswärts in Höhe der Einmündung zur Mennonitenstraße auf.

Gleichzeitig wurde im benachbarten Hilgardring an der Ampelanlage die

Rechtsabbiegerspur in die Mainzer Straße unter die Lupe genommen, um eventuelle

Rotlicht-Verstöße zu überprüfen. Anschließend machten die Einsatzkräfte am

Otterbacher Kreisel in der Nähe des Bahnhofs Station.

Die positive Meldung: Rotlicht-Verstöße wurden keine festgestellt. Dem gegenüber

stehen allerdings insgesamt 17 Gurtmuffel und zwölf Handy-Telefonierer, die von

den Polizisten an den Kontrollstellen erwischt wurden. Außerdem mussten zwei

Verwarnungen wegen mangelnder Ladungssicherung sowie zwei weitere Verwarnungen

wegen Missachten der durchgezogenen Linie (Otterbach) verhängt werden. Drei

weitere Fahrer wurden verwarnt, weil sie ihren Führerschein und ihre

Fahrzeugpapiere nicht dabei hatten. |cri

Blumen von Grab gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe machen auch vor Friedhöfen nicht Halt. Am Dienstag

zeigte ein Mann aus dem Stadtgebiet bei der Polizei an, dass ihm jetzt schon zum

mindestens fünften Mal Blumensträuße vom Grab seiner Eltern gestohlen wurden.

Nachdem er die ersten Taten nicht gemeldet hatte, war für den 64-Jährigen das

Maß jetzt voll – weshalb er die Polizei einschaltete.

Der Tatzeitraum erstreckt sich über die Monate Mai bis Juli. Die Ermittlungen

laufen.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße,

Telefon 0631 / 369 – 2150 jederzeit entgegen. |cri

Seniorin lässt falschen Enkel abblitzen

Kaiserslautern (ots) – Mit dem Enkeltrick haben Betrüger am Dienstag versucht,

eine Seniorin aus dem Stadtgebiet hereinzulegen. Aber: Die Dame ließ sie

abblitzen.

Die 88-jährige Frau meldete am Nachmittag der Polizei, dass sie gegen 14.30 Uhr

einen Anruf mit einer ausländischen Vorwahl erhalten habe. Am anderen Ende der

Leitung meldete sich eine männliche Stimme, die sich als ihr Enkel ausgab. Der

Unbekannte gab vor, er habe einen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun 2.000

Euro für die Reparatur des gegnerischen Fahrzeugs aufbringen. Er bat seine

„Oma“, ihm das Geld zu leihen – aber niemandem davon zu erzählen.

Die Seniorin, der das Ganz komisch vorkam, sagte dem Anrufer, dass sie kein

Bargeld zu Hause habe, und blieb auch auf Nachfrage konsequent – daraufhin

beendete der Mann das Gespräch.

Die Telefonnummer, die im Display angezeigt wurde, notierte sich die 88-Jährige

und gab sie anschließend an die Polizei weiter. – Fazit: Alles richtig gemacht!

Die Ermittlungen laufen. |cri

Statt Ferien: Geld futsch

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Anstatt in die Ferien zu fahren, ist eine

Frau aus dem Landkreis ihr Urlaubsgeld an Betrüger losgeworden. Die 37-Jährige

erstattete Anzeige über die Online-Wache der Polizei Rheinland-Pfalz.

Ihren Angaben zufolge hatte die Frau über ein Internet-Portal ein Ferienhaus in

Holland gebucht. Den fälligen Geldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro

transferierte sie Anfang des Monats per Echtzeit-Überweisung auf das Firmenkonto

der Vermittlerin. Es wurde vereinbart, dass sie den Mietvertrag per E-Mail

erhält und die Schlüsselübergabe bei Ankunft am Ferienort stattfindet.

Nachdem die 37-Jährige das Geld überwiesen hatte, brach der Kontakt ab. Sie

erhielt weder eine Rückmeldung, noch den Mietvertrag. Die Ermittlungen wegen

Betrugs sind eingeleitet.

Ähnliches passierte einem Paar aus dem Stadtgebiet. Auch sie hatten über das

gleiche Internet-Portal nach einer Ferienwohnung gesucht, das Wunschdomizil

gebucht und mehrere hundert Euro im Voraus überwiesen. Danach meldete sich der

angebliche „Vermieter“ nicht mehr. Vermutlich ist das Geld futsch. Die

Ermittlungen laufen.

Unter dem Stichwort „Genug Betrug“ haben das Landeskriminalamt und die

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bereits im Juni über Betrügereien im

Zusammenhang mit Ferienimmobilien informiert. Tipps und Empfehlungen, woran man

die betrügerischen Angebote erkennt, worauf man bei den Buchungen achten sollte,

und wie man sich vor Betrügern schützen kann, finden Sie hier:

https://s.rlp.de/D8FrP |cri

Kleinkind auf Entdeckertour

Kaiserslautern (ots) – Wind und Wetter haben einen Einjährigen am Mittwoch nicht

davon abgehalten, auf seinem Rädchen einen Ausflug durch sein Viertel zu machen – alleine. Bei strömendem Regen verließ der Junge am Vormittag unbemerkt das

elterliche Haus. Sein Vater war auf der Couch eingenickt. Das Kind schnappte

sich sein Rädchen und zog los. Einige Häuser weiter beendete eine 26-Jährige die

Radtour. Die Frau informierte die Polizei. Gemeinsam wartete sie mit dem Jungen

unter einem Regenschirm das Eintreffen der Polizeistreife ab. Den Weg nach Hause

kannte der junge Rädchenfahrer. Er führte die Beamten auf direktem Weg dorthin.

Die Haustür stand noch offen. Polizei und Junior überraschten den völlig

perplexen Vater. Er hatte den Ausflug seines Sprösslings bis dahin

offensichtlich noch nicht bemerkt. |erf

Frau begrabscht und weggerannt

Kaiserslautern (ots) – Weil sie von einem Mann sexuell belästigt wurde, hat eine

junge Frau aus dem Stadtgebiet am Dienstag bei der Polizei Anzeige erstattet.

Wie die 21-Jährige mitteilte, war sie nachts kurz vor 2 Uhr zu Fuß auf dem

Heimweg, als sich der Unbekannte in der Apfelstraße von hinten näherte. Im

Vorbeilaufen habe er ihr an den Po gegriffen – dann sei er weggerannt.

Über den Täter konnte die junge Frau lediglich sagen, dass er ungefähr 20 bis 25

Jahre alt, dunkelhäutig und sehr korpulent sei. Zur Tatzeit trug der Mann eine

Jeansjacke und eine weiße Kappe.

Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, oder denen der Mann an

anderer Stelle ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Drohnenflug mit Folgen

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 54-Jähriger wird verdächtigt,

den höchstpersönlichen Lebensbereichs seiner Nachbarn durch Bildaufnahmen mit

einer Drohne verletzt zu haben. Außerdem wirft ihm die Polizei Verstöße gegen

die Luftverkehrsordnung vor.

Am Sonntag soll der 54-Jährige die Drohne über zwei Nachbargrundstücke

manövriert haben. An dem Fluggerät war eine Videokamera befestigt. Die Nachbarn

gehen davon aus, dass der Drohnenpilot von ihnen beziehungsweise von ihren

Grundstücken unerlaubt Aufnahmen gefertigt hat. Der 54-Jährige bestreitet dies.

Er habe Luftaufnahmen seines Hauses gemacht. Die Polizei hat jetzt ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wird der 54-Jährige verdächtigt, beim

Betrieb der Drohne einige Regeln der Luftverkehrsordnung missachtet zu haben.

|erf

Erpresser versuchen es per E-Mail

Kaiserslautern (ots) – Mit einer bereits bekannten Masche versuchen Erpresser

derzeit wieder, Menschen in der Westpfalz unter Druck zu setzen und fordern via

E-Mail Bezahlungen mit Bitcoin. Am Dienstag wurden bei der Kripo zwei Anzeigen

zu solchen Fällen erfasst.

In einem Fall landete die E-Mail sozusagen genau an der richtigen Adresse, und

zwar bei der Kripo Kaiserslautern im dienstlichen Postfach des

Fachkommissariates, das für die Ermittlungen in solchen Erpressungsfällen

zuständig ist. Sämtliche Daten wurden gesichert – die weiteren Ermittlungen

laufen.

Eine weitere E-Mail ging bei einem Mann im Stadtgebiet ein. Auch hier behauptete

der Absender, er habe den Computer des 50-Jährigen gehackt und ihn per Webcam

bei intimen Handlungen gefilmt. Wenn er verhindern wolle, dass die Aufnahmen an

alle seine Kontakte geschickt werden, müsse er 1.000 US-Dollar in Bitcoins

bezahlen.

Weil klar war, dass die Behauptungen falsch sind und es sich hier um einen

Erpressungsversuch handelt, erstattete der 50-Jährige Anzeige. |cri

Unfall: Zehnjähriger rennt vors Auto

Kaiserslautern (ots) – Ein zehnjähriger Junge ist am Dienstagabend in der

Mainzer Straße bei einem Unfall verletzt worden. Das Kind rannte plötzlich auf

die Anliegerstraße, die neben der stadtauswärts führenden Fahrbahn verläuft. Der

Junge wurde dabei von einem Auto erfasst und verletzt. Die schwangere Mutter

eilte ihrem Kind zur Hilfe. Sie stieß dabei gegen den bereits stehenden Wagen.

Das Kind kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum. Die Mutter wurde vom

Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw

entstand Sachschaden. |erf

Nach Parkrempler abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht, weil ein

Autofahrer am Dienstagvormittag nach einem Parkrempler in der Meuthstraße

weggefahren ist, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Unbekannte

beschädigte irgendwann zwischen 10.45 Uhr und 19.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken

auf einem Parkplatz einen weißen Renault ZOE. Der Schaden dürfte mindestens

1.500 Euro betragen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der

Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und bittet

um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste!

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagabend spazierte ein 22-Jähriger über die

vierspurige Bundesstraße zwischen Siegelbach und Opelkreisel – auf einer

Kraftfahrtstraße ein gefährliches Unterfangen und aus gutem Grund verboten. Der

Mann überquerte die Schnellstraße, um die Fahrbahnseite zu wechseln. Er

überstieg die Mittelschutzplanke und spazierte in Richtung Stadtgebiet weiter.

Eine alarmierte Polizeistreife traf den 22-Jährigen kurz vorm Opelkreisel an.

Der Mann erklärte, dass er auf dem Weg in die Innenstadt sei. Er wolle seine

Freundin besuchen. Dem 22-Jährigen wurden nochmals die Verkehrsregeln

verdeutlicht. |erf

Autoschilder gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Straße

Im Haderwald von einem Auto beide Kennzeichenschilder gestohlen. Das

Autokennzeichen ist KL-W 719. Der Wagen parkte zwischen 17 Uhr und 8 Uhr vor

einem Werkstatttor auf dem Gelände eines Autohauses. Die Diebe rissen die

Schilder gewaltsam aus der Kennzeichenhalterung. Die Halterung wurde dabei

beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf