Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstenfahndung – Polizeihubschrauber im Einsatz; Pressemitteilung Nr. 1

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aktuell fahndet die Polizei im Bereich

Wiesloch und Umgebung nach einer vermissten 44-jährigen Frau. In die Suche ist

neben mehreren Fahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Die

Kriminalpolizei hat die ersten Ermittlungen übernommen.

Seltene Würfelnatter entpuppt sich als Schlingnatter Spezialisten die Amphibien/Reptilien-Biotop-Schutz Baden-Württemberg e.V. (ABS) korrigieren Einschätzung der Weinheimer Feuerwehr – SIEHE FOTO

Gemeinsamer Text: Ralf Mittelbach Feuerwehr / Reiner Klemm ABS Foto: Feuerwehr vom Einsatz Müllheimer Talstraße

Weinheim. [RM] Wie berichtet rettet die Weinheimer Feuerwehr am Samstagabend, den 4. Juli eine Schlange aus einem Garten der Müllheimer Talstraße. Anwohner hatten die Feuerwehr verständigt, nachdem Sie die angriffslustige junge Schlange entdeckt hatten. Die Einsatzkräfte versuchten die Schlange zunächst zu bestimmen und ließen sich anhand von Bildern beraten. Die erste Einschätzung war zunächst, dass es sich um eine seltene Würfelnatter handelte, was inzwischen widerlegt werden konnte. Nach der Berichterstattung meldeten sich mehrere Experten bei der Feuerwehr, um Einzelheiten zu der Schlange zu erfahren, da es sich bei einer Würfelnatter an der Bergstraße tatsächlich um eine kleine Sensation gehandelt hätte. Daher kamen auch Reiner Klemm Mitglied die Amphibien/Reptilien-Biotop-Schutz Baden-Württemberg e.V. und Abteilungskommandant Ralf Mittelbach in Kontakt.

Klemm stellte fest, dass in den warmen Sommermonaten öfter Eidechsen, Blindschleichen und auch die echten Schlangen gesehen werden. Eine Würfelnatter wäre tatsächlich ein äußerst interessanter Fund, da es sich bei der Würfelnatter um eine sehr seltene Wassernatter handelt, die in Baden-Württemberg keine natürlichen Vorkommen hat und in Deutschland nur in Rheinland-Pfalz vorkommt. Für die Experten war aber schnell klar, dass die Bestimmung als Würfelnatter in Weinheim nicht zu traf. Anhand der Zeichnung und Musterung des Tieres, konnten die Spezialisten des ABS (Amphibien/Reptilien-Biotop-Schutz Baden-Württemberg e.V. www.herpetofauna-bw.de), die Schlangenart eindeutig feststellen. BeiGemeinsamer Text: Ralf Mittelbach Feuerwehr / Reiner Klemm ABS Foto: Feuerwehr vom Einsatz Müllheimer Talstraße zweites Bild Schlingnatter von Andre Schmidcheue und für den Menschen absolut ungefährliche Schlange – zu keiner Zeit geht für den Menschen irgendeine Bedrohung von ihr aus. Sie wird allerdings gerne mit anderen Schlangenarten wie der giftigen Kreuzotter verwechselt – auch deshalb, weil diese Art eine hohe Variabilität an Färbungen und Musterungen aufweist. Der ABS e.V. steht in ähnlichen Fällen, bei der Reptilien oder Amphibien gefunden werden, gerne mit Rat und Tat der Bevölkerung, den Verbänden (zum Beispiel NABU, BUND) und insbesondere auch den Einsatzkräften wie Feuerwehr und Polizei zur Seite, um eine richtige Identifizierung und Vorgehensweise zu gewährleisten. Im Rhein-Neckar-Kreis wären dies die Regionalbetreuer vom ABS: Reiner Klemm (Mobil-Nr. 0176 6253 4188) und Uwe Heidenreich (Mobil-Nr. 0176 5339 4338). Erst wenn nämlich das Tier eindeutig bestimmt ist, kann eine für alle Beteiligten gefahrlose und artgerechte Behandlung, Unterbringung und falls möglich, Aussetzung des Tieres zurück in die Natur, durchgeführt werden. Denn Tiere, die aus einem Terrarium entwichen sind, können ansteckende Krankheiten mit verheerenden Folgen für die Tiere in der Natur haben. Bestes Beispiel: Der „Salamander Fresser“ – ein Pilz, der unsere Feuersalamander befällt und bisher schon ganze Populationen ausgelöscht hat und sich in der Natur immer noch ausbreitet.

In diesem Fall aber ist alles gutgegangen, da es sich um eine einheimische Schlingnatter gehandelt hat, die bedenkenlos wieder in die Natur ausgesetzt werden konnte: Ein wichtiger Schritt, da unsere einheimischen Reptilien und Amphibien, fundamentale und unverzichtbare Bausteine einer intakten Natur sind.

Reiner Klemm und Abteilungskommandant Ralf Mittelbach haben Ihre Kontaktdaten ausgetauscht und diese in den Einsatzzentralen hinterlegt. Beim nächsten Schlangeneinsatz da sind Sie sich beide einig, werden Sie sich gegenseitig unterstützen.

Gemeinsamer Text: Ralf Mittelbach Feuerwehr / Reiner Klemm ABS Foto: Feuerwehr vom Einsatz Müllheimer TalstraGemeinsamer Text: Ralf Mittelbach Feuerwehr / Reiner Klemm ABS Foto: Feuerwehr vom Einsatz Müllheimer Talstraße zweites Bild Schlingnatter von Andre Schmid

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Dieb hat am Dienstag

zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens in der Thomas-Mann-Straße das an einem

Heckträger eines Autos befestigten Fahrrad den gesamten Vorderbau mit Lenker und

Dämpfer entwendet. Der Fahrzeugbesitzer hatte zwei hochwertige Fahrräder am

Vorabend auf dem Träger befestigt, abgeschlossen und mit einer Plane abgedeckt,

da das Ehepaar am nächsten Tag in den Urlaub fahren wollte. Für den Diebstahl

muss der Täter spezielles Werkzeug benutzt haben. Zeugen, die im fraglichen

tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter

Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 14 Werkzeugmaschinen aus Baucontainer entwendet – Schaden über 5.000 Euro – Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstag (09.07.)

und Montag (13.07.) wurden auf einer Baustelle in der Schwabenheimer Straße aus

einem Baucontainer 14 Werkzeugmaschinen der Firma HILTI entwendet. Der

Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Der Diebstahl wurde erst

nachträglich bei der Polizei angezeigt. Einbruchsspuren waren an dem Container

nicht feststellbar. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder

Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/45690 beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zucchini abgeerntet und Pflanzen beschädigt – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag

auf Montag (12./13.07.) von einem frei zugänglichen Feld in der Goldbachstraße

am Ortsrand des Ortsteil Steinsfurt insgesamt ca. zehn Kilogramm Zucchini

abgeerntet. Außerdem wurden mehrere Pflanzen unbrauchbar beschädigt. Der dadurch

angerichtete Sachschaden beläuft sich auf bis zu 100 Euro. Zeugen, die im

genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich

unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Brühl ereignete sich am Dienstagmorgen ein

Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer. Ein 13-Jähriger

war gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Ketscher Straße in

Richtung Ketsch unterwegs, als ein 47-Jähriger aus der Haustür eines Anwesens

auf den Gehweg trat. Der Radler und der Fußgänger stießen zusammen, woraufhin

der 13-Jähriger mit seinem Fahrrad anschließend gegen einen geparkten Mercedes

stieß. Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und begab

sich selbständig in ärztliche Behandlung. Am Mercedes entstand Sachschaden in

Höhe von rund 3.000 Euro.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradunfall – Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegenteilige Behauptungen machen zwei

Radfahrer welche am Montagmittag gegen 12:15 Uhr auf dem Radweg am Leimbach in

östlicher Richtung unterwegs waren. Auf Höhe des Wohngebietes Königswiese wollte

ein 82-Jähriger Fahrradfahrer links abbiegen, ein 69-Jähriger wich diesem

Manöver aus und fuhr in den Grünstreifen, wo er anschließend stürzte. Dabei

verletzte er sich leicht an Nase, Ellbogen und am linken Knie.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer

06222-57090 zu melden.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr

übersah eine 38-Jährige Fahrerin eines Nissan X-Trails einen 53-Jährigen

Rollerfahrer am Kreisverkehr an der Kreuzung zwischen L546 und L628. Der

Rollerfahrer zog sich dabei Schürfwunden, sowie eine Fraktur des rechten

Ellenbogens zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft

sich auf ca. 2000EUR.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bisher unbekannter Autofahrer

verursachte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Friedrichstraße einen

Unfall. Auf Höhe des Hauses Nr. 52 beschädigte der Unbekannte einen VW Passat

und fuhr anschließend weiter, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers

nachzukommen. Der Schaden beträgt circa. 2000EUR.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880

entgegen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Streitigkeiten eskalieren – Erwachsene greifen 19-Jährigen in Neckaranlage an

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag eskalierte zwischen 17

und 18 Uhr in der Neckaranlage ein Streit zwischen einem Heranwachsenden, der

sich gemeinsam mit seinen Freunden in der Anlage aufhielt, und zwei 21- und

29-jährigen namentlich bekannten Tatverdächtigen. Zuvor war es aus bislang

unbekannten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Die

erwachsenen Männer, in deren Begleitung sich ein Jugendlicher befand, gingen mit

Fäusten und Füßen auf den 19-Jährigen los, bevor sie in Richtung Berufsschule

flüchteten. Der Heranwachsende wurde durch den Angriff im Gesicht und am Kopf

verletzt. Medizinische Hilfe wollte er selbstständig in Anspruch nehmen. Das

Polizeirevier Eberbach nahm die Ermittlungen gegen die 21-und 29-Jährigen wegen

gefährlicher Körperverletzung auf.

Neulußheim: Pedelec-Dieb schnell ermittelt; Eigentümer gesucht

Neulußheim (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde am Dienstagnachmittag

ein 34-jähriger Mann schnell ermittelt. Er steht im dringenden Verdacht, ein

schwarzes Pedelec der Marke NCM, Modell Milano, das am Bahnhof abgestellt war,

gegen 14.30 Uhr entwendet zu haben. Der Verdächtige wurde gegen 17.30 Uhr

zuhause angetroffen, wie er zusammen mit einem Bekannten am Pedelec

herumhantierte. Das Elektrobike wurde sichergestellt. Gegen den 34-Jährigen

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Der Besitzer des Pedelecs ist noch unbekannt und wird gebeten, sich mit dem

Polizeiposten Neulußheim, Tel.: 06205/31129 oder mit dem Polizeirevier

Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

Walldorf/Hockenheim: Vom Navi auf Autobahn geführt; Traktor mit Anhänger auf A 6 gestoppt; 45 Erntehelfer auf Ladefläche; Ermittlungen eingeleitet

Walldorf/Hockenheim (ots) – Am Mittwochmorgen, kurz nach 6 Uhr erreichten das

Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim eine Vielzahl von Notrufen, nach

denen auf der A 5, am Walldorfer Kreuz in Richtung Karlsruhe ein Traktor auf dem

Standstreifen unterwegs sei.

Eine Streife entdeckte kurze Zeit später das Gefährt auf der A 6 in Richtung

Mannheim. Das Gespann wurde abgesichert bis zur Tank- und Rastanlage

Hockenheim-Ost begleitet und dort von der Autobahn abgeleitet.

Bei der Kontrolle wurden auf der Ladefläche des Anhängers 45 Erntehelfer

festgestellt. Wie die Recherchen der Beamten ergaben, war der Tross im Auftrag

eines Bauern aus einer pfälzischen Gemeinde zu einem Bauern im

Rhein-Neckar-Kreis unterwegs, wo sie zur Aushilfe bei der Ernte eingesetzt

werden sollten. Dabei, so die Einlassung des Traktorfahrers, wäre er vom Navi

falsch geleitet worden und von der L 722 auf der Autobahn gelandet. Ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen der

Autobahnpolizei dauern an.