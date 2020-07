Karlsruhe – Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Dienstagnachmittag ein

31-jähriger Radfahrer in Karlsruhe, als er einen geparkten Pkw streifte und

anschließend stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 31-Jährige kurz

vor 16 Uhr mit seinem Fahrrad die Georg-Friedrich-Straße in Richtung Durlacher

Allee. Kurz vor der Durlacher Allee fuhr er sehr weit nach rechts, um auf den

dort in wenigen Metern beginnenden Radfahrstreifen zu wechseln. Dabei streifte

er jedoch einen dort ordnungsgemäß geparkten Fiat, wodurch der 31-Jährige ins

Schlingern geriet und schließlich stürzte. Beim Fallen riss er den Außenspiegel

eines verkehrsbedingt auf der Fahrbahn stehenden Autos ab und erlitt durch den

anschließenden Sturz auf die Fahrbahn leichte Verletzungen. Eine medizinische

Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Waghäusel-Kirrlach – Betrunkener Autofahrer kommt im Kreisverkehr von der Fahrbahn ab

Karlsruhe (ots) – Ein unter Alkohol- und vermutlich auch unter

Drogenbeeinflussung stehender Autofahrer ist am Dienstagabend bei

Waghäusel-Kirrlach zu schnell in einen Kreisverkehr gefahren und ist hierdurch

von der Fahrbahn abgekommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000

Euro, Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 51-Jährige gegen 20:20 Uhr mit dem

VW seiner Freundin die Landesstraße L556 von Reilingen kommend in Richtung

Kirrlach. Beim Ortseingang fuhr der 51-Jährige offenbar zu schnell in den

dortigen Kreisverkehr ein und konnte hierdurch das Auto im weiteren Verlauf

nicht auf der Fahrbahn halten. Er kam daher nach rechts über den hohen Bordstein

hinweg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei neben dem Kreisverkehr

stehenden Steinfindlingen, bevor der das Fahrzeug zum Stehen kam.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Ein Alkoholtest ergab daraufhin beim 51-Jährigen einen Wert von über 1,5

Promille. Zudem verlief auch ein Drogenvortest positiv. Die Polizisten ordneten

daher eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein des Mannes ein.

Der stark beschädigte VW musste abgeschleppt werden.

Ettlingen – Dreister Handydiebstahl

Karlsruhe (ots) – Ein dreister Dieb klaute am Dienstagabend aus einem

Massagestudio in der Zehntwiesenstraße ein Mobiltelefon im Wert von 800 Euro.

Gegen 17.00 Uhr nutzte der Täter die Abwesenheit der zwei Mitarbeiter aus und

ging in einem unbeobachteten Moment in das Studio, hinter den Tresen und nahm

das aufgefundene Handy an sich. Durch die hierbei verursachten Geräusche öffnete

einer der Frauen den Vorhang ihrer Kabine und sah in diesem Augenblick den Täter

auf einem Fahrrad flüchten. Durch eine Kundin, welche gerade sich auf dem Weg

zum Massagestudio befand, kann der Flüchtige wie folgt beschrieben werden.

Männlich, ca. 20 – 30 Jahre alt, groß, schlanke Statur, heller Hauttyp,

dunkelblonde oder hellbraune kurze Haare, führte einen möglicherweise

orangefarbenen Rucksack mit sich.

Weitere Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der

Telefonnummer 07243 32000 zu melden.

Karlsruhe – Aufgeschreckter Hund schnappt nach einem Passanten

Karlsruhe (ots) – Ein etwa 8 Monate alter Schäferhund schnappte am Dienstag

gegen 11:00 Uhr in der Karlsruher Nordstadt mehrfach nach einem 35-jährigen

Passanten, so dass dieser drei leichte Bisswunden erlitt. Der Hund befand sich

angeleint in einem Grünzug zwischen der Knielinger Allee und der

Willy-Brandt-Allee. Der Geschädigte passierte ebenfalls den Grünzug und lief

fußläufig auf den am Boden dösenden Hund zu. Der Schäferhund schreckte auf und

biss in Richtung des Geschädigten. Der Hundebesitzer wollte das Tier am Halsband

packen, dieses löste sich jedoch aus bislang unklarer Ursache. Schließlich

gelang es dem Besitzer den Hund ins Auto zu befördern. Während der

Einsatzmaßnahmen vor Ort hatte sich der Hund offenbar beruhigt. Ein aggressives

Verhalten war nicht mehr zu erkennen. Eine Anzeige aufgrund einer fahrlässigen

Körperverletzung wurde aufgenommen.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten

55.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der

Bundesstraße 10. Ein 53-jähriger Sattelzugfahrer und ein 56-jähriger Pkw-Lenker

fuhren gegen 15.30 Uhr nebeneinander auf der Rheinbrücke in Richtung Karlsruhe.

Kurz nach der Brücke kam der Sattelzugfahrer in Baustellenbereich zu weit nach

links. Der Sattelzug kollidierte mit dem daneben fahrenden Pkw und schob diesen

auf die Betonschutzplanke. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht

verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Malsch – Überwachung Durchfahrtsverbot in Malsch

Karlsruhe (ots) – Bei einer Kontrolle des Durchfahrtsverbots sowie der Tempo 30

Zone auf der Muggensturmer Straße in Malsch wurden insgesamt 14 Schwerfahrzeugen

sowie fünf Pkws kontrolliert.

Die Beamten des Polizeireviers Ettlingen und der Verkehrspolizeiinspektion

Karlsruhe führten die Kontrollmaßnahmen in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr

gemeinsam durch. Neben einigen Verstößen gegen die Sozialvorschriften musste

auch einem Fahrer die Weiterfahrt aufgrund eines verkehrsunsicheren Anhängers

untersagt werden. Des Weiteren ergaben sich vier Verstöße gegen die Lenk- und

Ruhezeiten. Bei zwei Fahrzeugen musste die Ladungssicherung beanstandet werden.

Zudem wurde durch einen Fahrer das Durchfahrtsverbot missachtet. In einem

weiteren Fall wurden die Tageskontrollblätter nicht mitgeführt. Auch drei

Gurtverstöße sowie ein Handyverstoß hatten die Beamten zu verzeichnen. In zwei

Fällen waren Personen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Karlsruhe-Durlach – Dieb läuft Polizei in die Arme

Karlsruhe (ots) – Ein 23-jähriger Tatverdächtiger stahl am Dienstagabend in

einem Durlacher Schnellrestaurant zwei Getränke und lief auf seiner Flucht einer

Polizeistreife direkt in die Arme. Wegen seines aggressiven Verhaltens musste er

später auch noch in Gewahrsam genommen werden.

Um 21.56 Uhr betrat der Mann das Restaurant im Bahnhof Durlach und entwendete

dort zwei Flaschen Eistee. Anschließend ergriff er zu Fuß die Flucht. Eine

Mitarbeiterin des Schnellrestaurants bemerkte die Tat und verständigte die

Polizei. Obwohl er einen Mund- und Nasenschutz getragen hatte, konnte die

aufmerksame Zeugin den Verdächtigen anhand seiner Kleidung präzise beschreiben.

Schon wenige hundert Meter vom Tatort entfernt erkannte eine nahende

Polizeistreife den Flüchtenden anhand der vorliegenden Personenbeschreibung,

nahm ihn vorläufig fest und brachte ihn auf das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach.

Dort wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf

freien Fuß entlassen.

Wenig später tauchte der Dieb dann erneut in demselben Schnellrestaurant auf und

beschimpfte die Mitarbeiter. Diese riefen wiederum die Polizei und hielten den

Streitsüchtigen bis zu deren Eintreffen vor Ort fest. Weil sich der junge Mann

auch dann nicht beruhigen ließ und deshalb weitere Störungen zu befürchten

waren, musste er den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Karlsruhe – Unter dem Einfluss von Alkohol auf dem Fahrrad unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein 42-jähriger Radfahrer sollte am Mittwoch gegen 00:20 Uhr

in der Karlsruher Zähringerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die

Beamten nahmen umgehend Alkoholgeruch wahr und führten daher vor Ort einen

Alkoholtest durch. Der Test bestätigte eine Atemalkoholkonzentration von etwa

1,7 Promille. Daraufhin wurde der 42-Jährige zum Zwecke einer Blutentnahme aufs

Polizeirevier verbracht.