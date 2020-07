Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld-Sorga

Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld/Sorga – Am Dienstag (14.07.), in der Zeit von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr, parkte eine 35-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren schwarzen Ford Tourneo in der Straße „Sölzerhöfe“ am rechten Fahrbahnrand in Richtung Kathuser Straße. Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigte den geparkten schwarzen Ford der Bad Hersfelderin und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Hersfeld-Rotenburg

Bebra – Am Dienstag (14.07.), gegen 8.50 Uhr, wollte eine 25-jährige Diemelstädterin auf einem Parkplatz in der Hessischen Straße rangieren. Hierbei kollidierte sie mit dem Heck mit einem Rettungswagen der auf einer Leerfahrt die Hessische Straße in Richtung Brühlstraße befuhr. Der 54-jährige Beifahrer des Rettungswagens wurde leicht verletzt. Der Rettungswagen musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 28.000 EUR.

Verdacht des verdächtigen Ansprechens von Kindern ausgeräumt

Vogelsbergkreis

Wartenberg/Landenhausen – Am Mittwochmorgen (15.07.) wurde der Polizei Osthessen mitgeteilt, dass im Bereich der Straße „Schnepfenhain“ zwei Kinder von einem fremden Mann aus dem Auto heraus angesprochen worden sein sollen.

Die Polizei Alsfeld hat sofort die entsprechenden Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung aufgenommen.

Wie sich nun herausstellte, halfen die Kinder und der Mann bei der Suche nach einem entlaufenen Hund. Bei der von einem Zeugen beobachteten Situation fand lediglich eine Absprache zwischen den Helfern statt.

Versuchter Einbruch in Container

Feldatal/Groß Felda – Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, haben Unbekannte zwischen dem 27. und dem 29. Mai versucht in einen Container im Bereich der Moto-Cross-Strecke einzubrechen. Die Täter scheiterten beim Versuch ein Fenster aufzuhebeln, verursachen aber 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Schlitz – Unbekannte stahlen in der Nacht auf Mittwoch (15.07.) zwei Fahrräder, die in einem Fahrradständer in der Max-Planck-Straße, Höhe Hausnummer 4, abgestellt waren. Die Mountainbikes der Marken Scott und Corratec hatten einen Gesamtwert von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Aggressiver Unbekannter bedroht und bestiehlt Ehepaar

Fulda

Fulda/Edelzell – Am Montagnachmittag (13.07.), gegen 15:45 Uhr, beobachtete ein 61-jähriger Edelzeller, wie ein Unbekannter in den Hof des Edelzeller Bürgerhauses in der Straße „Am Rain“ urinierte. Als der Edelzeller den Mann ansprach, reagierte dieser aggressiv und versuchte auf ihn einzutreten. Dem 61-Jährigen gelang es gerade noch auszuweichen. Daraufhin bedrohte der Unbekannte den Edelzeller und dessen Frau, stahl eine Packung Zigaretten und flüchtete.

Der Täter konnte von den Opfern wie folgt beschrieben werden:

Er ist schlanker Statur, hat dunkle, kurze Haare, trägt einen Bart, ist circa 30 Jahre alt, und hat ein osteuropäisches Aussehen. Der Mann war bekleidet mit einer blauen 3/4-langen Hose, einem dunklen T-Shirt, einer Weste mit gelben Applikationen und trug eine Plastiktüte bei sich. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach /Angersbach (P) In der Zeit vom 03. Juli, 10:00 Uhr bis zum 04. Juli, 12:00 Uhr parkte ein 54-jähriger Pkw-Fahrer seinen weißen Porsche Cayenne an verschiedenen Orten in Lauterbach (Rimloser Straße, An der Gall), sowie in Angersbach (Am Sportplatz). Als er am 04. Juli gegen 12:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen des 54-jährigen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Am geparkten Wagen entstand Sachschaden von 3.000 EUR.

Gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Lauterbach (P) Am 09. Juli gegen 10:00 Uhr parkte ein 62-jähriger Pkw-Fahrer in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 102 auf einer Parkfläche. Beim Ausparken setzte er mit seinem grauen Mercedes Vito zurück und stieß gegen den schwarzen Skoda Oktavia eines 52-jährigen Pkw-Fahrers, welcher hinter dem Vito geparkt war und beschädigte diesen. Bei dem Unfall blieb der 62-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

Fahrradfahrer gestürzt

Lauterbach (P) Am 10. Juli gegen 10:30 Uhr befuhr ein 79-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rennrad den Vulkanradweg von Schloss Eisenbach herkommend in Richtung Lauterbach. In Höhe des Waldschlösschens musste er mit seinem Fahrrad anhalten. Dabei hielt er sich an einem dort befindlichen Leitpfosten fest. Leider gab der Leitpfosten etwas nach, wodurch der 79-jährige den Halt verlor und zu Boden fiel. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Er wurde in das Eichhofkrankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Homberg – Zwischen Samstagmittag (11.07.) und Montagmorgen (13.07.) beschädigten Unbekannte in der Hochstraße eine Scheibe der dortigen Schule. Außerdem beschädigten die Täter eine Sitzbank im Eingangsbereich und beschmierten eine angrenzende Gebäudewand mit Kreide und Spraydosenfarbe. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengelände

Lauterbach – In der Nacht auf Montag (13.07.) brachen Unbekannte in das Firmengelände eines Energieerzeugers in der Reuterser Straße ein. Die Täter stahlen Werkzeug im Wert von circa 1.500 Euro und hinterließen 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Fulda – Unbekannte versuchten in der Nacht auf Montag (13.07.) in ein Firmengebäude in der Bronzeller Straße einzubrechen. Die Täter warfen Steine gegen die Verglasung der Gebäudefront und beschädigten diese. Die Scheiben hielten stand, sodass die Täter ohne Diebesgut flüchteten. Es entstand 1.200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Autohandel

Künzell – In der Nacht auf Montag (13.07.) versuchten Unbekannte in ein Firmengebäude eines Autohandels in der Straße „Am Rosenrain“ einzubrechen. Die Täter warfen mit einem Pflasterstein gegen eine Fensterscheibe im Eingangsbereich. Da sie vermutlich bei ihrem Einbruchsversuch gestört wurden, ergriffen sie ohne Diebesgut die Flucht und hinterließen 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Künzell – Am Sonntag (12.07.) kam es gegen 16:15 Uhr in Fulda-Künzell zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Ford Focus-Fahrer aus Fulda befuhr die Straße „Unterer Ortesweg“ in Fahrtrichtung Turmstraße. An einem Fußgängerüberweg, in Höhe der dortigen Tankstelle, hielt der 41-Jährige verkehrsbedingt an. Ein dahinterfahrender 23-Jähriger aus Bebra, erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem PKW auf. Der 41-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 EUR.

Zusammenstoß im Kreisverkehr

Bad Hersfeld – Am Montag (13.07.), um 11:25 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit Pkw den Kreisverkehr in Richtung Hünfelder Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 57-jähriger Mann aus Bad Hersfeld die Carl-Benz-Straße und wollte nach rechts im Kreisverkehr in die Hünfelder Straße abbiegen. Hierbei übersah der 57-Jährige den vorfahrtsberechtigen Vito des 39-jährigen Mannes im Kreisverkehr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Wildunfall auf der B27 bei Ludwigsau

Ludwigsau – Am Montag (13.07.), um 14:30 Uhr, musste eine 42-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren PKW stark abbremsen, um einem Fuchs auf der B27 bei Ludwigsau auszuweichen. Aufgrund der Bremsung kam die Frau mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Verkehrsunfall in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Um 10:17 Uhr befuhr am Montag (13.07.) ein 54-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Lkw die Benno-Schilde-Straße in Bad Hersfeld. Zur selben Zeit stand ein 30-jähriger Mann aus Bad Tennstedt mit seinem Lkw im ruhenden Verkehr der Benno-Schilde-Straße / Ecke An der Obergeis. Beim Vorbeifahren an dem geparkten Lkw des Mannes aus Bad Tennstedt touchierte der Mann aus Fulda mit dem rechten hinteren Reifen seines Fahrzeugs die Verladerampe des geparkten Lkw`s. Dabei brach die Ecke der Laderampe ab und blieb womöglich im Reifen des Daimler stecken. Der Reifen wurde zerstört. Der Unfallverursacher aus Fulda sprach zwar mit dem Unfallgegner, jedoch hinterließ er keinerlei Daten und kam somit der Verpflichtung als Unfallverursacher nicht nach. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500,00 Euro.

Pferd scheute, dabei wurde Mann schwer verletzt

Kirchheim – Am Samstag (11.07.) gegen 11:30 Uhr, stand ein 85-jähriger Mann mit seinem Pferd an der Einmündung Eichbergstraße/Gershäuser Straße in Kirchheim. Als ein Traktor vorbeifuhr, scheute das Pferd. Nach überqueren der Gershäuser Straße verrutschte dann in der Straße Silbergraben der Sattel. Der Reiter kam zu Fall und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gerbracht.

Versuchter Diebstahl auf Zigarettenautomat

Neuenstein-Obergeis – In der Nacht von Montag (06.07.) auf Dienstag (07.07.) versuchten Unbekannte in der Raiffeisenstraße einen an einer Scheune angebrachten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Hierzu zündeten die Täter einen Böller, der den Automaten unbrauchbar machte. Eine Öffnung des angegangenen Automaten erfolgte nicht. Es entstand ein Schaden von 800 Euro.

Hinweise zur Tat bitte an Polizeistation in Bad Hersfeld unter: 06621/932-0

Wildeck-Obersuhl – Am Samstag (11.07.2020) um 14:25 Uhr wurde ein 20-jähriger Gerstunger auf seinem Kleinkraftrad von einer Streife der Polizeistation Rotenburg auf der Kasseler Straße in Obersuhl angehalten. Für die Beamten ergab sich relativ schnell der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei seiner Durchsuchung wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und auch wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein hatte der Fahrer vorgelegt. Ermittlungen ergaben jedoch, dass ihm die Führerscheinstelle die Fahrerlaubnis bereits vor einigen Wochen wegen Drogenkonsums entzogen hatte. Daher wurde der Führerschein eingezogen.

Unfall – Anhänger löst sich von PKW

Alheim-Hergershausen – Am Samstag (11.07.) kam es um 06:10 Uhr in Hergershausen in der Gudestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Alheimer war mit seinem PKW und einem Anhänger unterwegs. In einer Kurve löste sich die abnehmbare Anhängerkupplung vom PKW. Der Anhänger geriet außer Kontrolle und prallte gegen ein Straßenschild und eine Laterne, bevor er in einem hölzernen Gartenzaun zum Stehen kam. Der Gesamtschaden wird auf 3400 Euro geschätzt.

Rücknahme – Personenfahndung nach dem 27-jährigen Jegor H. aus Burghaun

Herr Jegor H. aus Burghaun hat sich gemeldet und ist wohl auf. Die Öffentlichkeitsfahndung kann eingestellt werden.

Verkehrsunfälle – Vogelsbergkreis

Gegen geparktes Fahrzeug gestoßen Lauterbach (P) Am Montag (06.07.2020) gegen 12:45Uhr wollte eine 82-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem weißen Audi A3 in der Kanalstraße in Höhe der Hausnummer 8 vorwärts in eine Parkfläche einfahren. Dabei streifte sie die hintere linke Fahrzeugseite von einem blauen Golf, welcher eine 21-jährige Fahrerin dort geparkt hatte. Bei dem Unfall blieb die 82-jährige Fahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden von 2.500 EUR.

Zusammenstoß Eichelsachsen (P) Am Mittwoch (08.07.2020) gegen 15:45 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrschüler in Begleitung seines Fahrlehrers mit einem Kraftomnibus die Kreisstraße von Eichelsdorf herkommend in Richtung Eichelsachsen. Auf der schmalen Straße kam ihm ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mit Sprinter entgegen. Um eine Kollision mit dem Sprinter zu verhindern, hielt der Fahrschüler mit seinem Bus an. Der Fahrer des Sprinters machte, um ebenfalls eine Kollision zu verhindern eine starke Lenkbewegung nach rechts. Daraufhin brach das Heck des Sprinters aus und streifte die linke Fahrzeugseite des Omnibusses. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt. Es entstand Sachschaden von 3.000 EUR.

Würstchenbude beschädigt Schotten (P) Am Mittwoch (08.07.2020) gegen 18:45 Uhr rangierte ein 34-jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger auf dem Parkplatz des Sportvereins Rainrod. Aufgrund der Länge seines Zuges, stieß er gegen die dort befindliche Würstchenbude und verschob diese. Dabei wurde die Würstchenbude leicht beschädigt. Bei dem Unfall blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 500 EUR.

Unfallflucht

Schotten – In der Nacht vom Freitag (10.07.2020) auf Samstag (11.07.2020) befuhr ein Pkw die Straße Am Bockzahl in Schotten aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Sportplatz. An der Unfallstelle kam dieses Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das dortige Hoftor. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Am beteiligten Fahrzeug muss ein größerer Schaden im Frontbereich rechts entstanden sein. An der Unfallstelle blieben Scheinwerferglas, Teile der Frontstoßstange, sowie eine „Ford“-Radabdeckung, zurück. Beim verursachenden Fahrzeug dürfte es sich demzufolge um einen silberfarbenen Pkw der Marke Ford gehandelt haben.

Verkehrsunfallflucht – verletzte Zweiradfahrerin

Am Sonntag (12.07.2020) befuhr eine 36-jährige Frau aus der Gemeinde Hilders mit ihrem Kleinkraftrad gegen 18:40 Uhr die Ortsdurchfahrt von Tann (Rhön). In Höhe der Einmündung zur Schuhgasse fuhr ein bisher unbekannter Fzg.-Führer mit seinem Suzuki Jeep mit WAK-Kennzeichen vom dortigen Fahrbahnrand an, ohne auf die von hinten sich nähernde und vorranghabende Zweiradfahrerin zu achten. Diese versuchte den Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, musste hier aber zu stark bremsen, so dass sie dadurch die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad verlor und stürzte.

Zu einer Kollision beider beteiligter Fzg. kam es nicht. Jedoch setzte der Jeep-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm verursachten Verkehrsunfall zu kümmern. Er flüchtete entgegengesetzt der Einbahnstraße über die Schuhgasse.

Anwesende Zeugen kümmerten sich um die zum Glück nur leicht verletzte Zweiradfahrerin und konnten auch konkrete Hinweise auf das Fluchtfahrzeug geben, so dass im Anschluss die örtlich zuständige Polizeistation in Thüringen weitere Ermittlungen an der Halteranschrift des flüchtigen Pkw aufnahm.

Die Zweiradfahrerin erlitt mehrere Schürfwunden und wurde vor Ort durch den anwesenden Rettungsdienst ambulant versorgt. An ihrem Kleinkraftrad entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 200 Euro.

Fahrradcodierung bei der Polizeistation Lauterbach – Jetzt anmelden

Lauterbach – Eine individuelle Codierung im Rahmen eines Fahrrades eingraviert, kann auf Fahrraddiebe eine abschreckende Wirkung haben. Immer wieder werden Räder zur leichten Beute von Dieben, die in Sekundenschnelle ein Schloss knacken können. Auch ein unbeobachteter Moment reicht oftmals schon aus und die Täter fahren mit einem nicht abgeschlossenen Fahrrad davon.

Um es Dieben so schwer wie möglich zu machen, bietet die Polizeistation Lauterbach eine kostenlose Fahrradcodierung an.

Die Aktion findet am Dienstag, dem 22. Juli 2020, zwischen 10 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Polizeistation Lauterbach in der Lindenstraße 50, in Lauterbach statt.

Zu beachten ist, eine Codierung kann nur nach telefonischer Voranmeldung unter der Nummer 06641/971-0 erfolgen.

Wichtig! Neben dem Fahrrad müssen Interessierte ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass sowie den Eigentumsnachweis (Rechnung) mitbringen. Leider können Carbonrahmen nicht codiert werden. Bei E-Bikes wird darum gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei noch ein paar Tipps, um sich vor Fahrraddieben zu schützen: