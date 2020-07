Heidelberg: Stadtnotizen 15.07.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Verleihung des Brentano-Preises auf 28. Oktober verlegt

Die ursprünglich auf den 22. Juli 2020 anberaumte Verleihung des diesjährigen Clemens-Brentano-Preises der Stadt Heidelberg an den Schriftsteller Levin Westermann wird in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen auf 28. Oktober 2020, 19.30 Uhr, verschoben. Sie wird dann ausnahmsweise in der Stadtbücherei Heidelberg stattfinden und mit einer Lesung des Preisträgers verbunden sein. Die Laudatio auf Levin Westermann hält der Literaturkritiker und -wissenschaftler Christian Metz.

Westermann erhält den Preis für seinen Lyrikband „bezüglich der schatten“ (Verlag Matthes & Seitz Berlin, 2019). Trotz schwieriger Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie hatten sich die Stadt Heidelberg und die Jurymitglieder darauf geeinigt, den Preis in diesem Jahr nicht auszusetzen. Die Jurysitzung zur Preisvergabe fand Anfang April digital über Videokonferenz statt. Der Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg ist mit 10.000 Euro dotiert und wird jährlich im Wechsel in den Sparten Lyrik, Erzählung, Essay und Roman vergeben.

Kunst im Wald: Neue Sitzbänke am Neckarsteig laden zur Wanderpause ein

Der Neckarsteig als zertifizierter Qualitätswanderweg in der Region hat in Heidelberg durch künstlerisch gestaltete Bänke eine neue Attraktion bekommen. Die beiden Bänke sind von dem Schnitzkünstler Micha Reichert (Mönchzell) gestaltet. Die Stadt Heidelberg hat sie nun mit finanzieller Unterstützung durch den Naturpark Neckartal-Odenwald e. V. am Neckarsteig aufgestellt. Eine der Bänke steht am Einstieg zum Neckarsteig zwischen Molkenkurweg und Himmelsleiter, die andere beim Eisenlohrfußweg und Schwabenweg. Insgesamt gibt es entlang der Strecke zwölf der gestalteten Bänke.

Die Bemalungen zeigen den gesamten Streckenverlauf des Wanderweges. Zusätzlich zieren Wappen der jeweiligen Gemeinde die Kunstwerke. Die Sitzgelegenheiten sind nicht nur schön anzuschauen, sondern ergänzen das umfangreiche Rastplatz-Angebot im Stadtwald Heidelberg. Der Stadtwald ist nach PEFC (Programme for the Endosement of Forest Certification Schemes) als Erholungswald zertifiziert.

Der Neckarsteig wurde vom „Wandermagazin“ zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2018“ in der Kategorie „Routen“ ausgelobt. Entlang des 126,4 Kilometer langen Weges zwischen Heidelberg und Bad Wimpfen finden sich kulturelle, historische und naturräumliche Sehenswürdigkeiten sowie Einkehrmöglichkeiten. Die Stadt Eisenlohr hat sich Ende des 19. Jahrhunderts für die Ausweisung von Fußwegen im Heidelberger Stadtwald eingesetzt. Daher wurde einer der Wege zu Ehren der Stadt Eisenlohrfußweg genannt.