Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Zwei Ponys von Güterzug erfasst und getötet – Freilaufende Tiere an den Gleisen – Gefahr für den Bahnverkehr

Liebenau/ Nord-, Ost- und Mittelhessen (ots) – Immer wieder kommt es zu Vorfällen bei denen Tiere aus Weiden ausbrechen und sich in Gleisnähe aufhalten. So passierte es auch Dienstagmorgen 14.7.2020 in Liebenau, an der Bahnstrecke Kassel-Warburg. Zwei Ponys die, zusammen mit 5 anderen Artgenossen, von einer Weide nahe der Bahnstrecke ausgebüxt waren, wurden von einem Güterzug erfasst und getötet.

“Trotz Achtungspfiff und einer Schnellbremsung war der Zusammenprall nicht mehr zu verhindern!”, sagte der Lokführer der Bundespolizei. Die 25-jährige Tierhalterin aus dem Kreis Höxter konnte die noch freilaufenden Tiere einfangen und zum Rest der Herde zurück auf die Weide bringen.

Personen kamen nicht zu Schaden. An der Lok entstand, nach Angaben eines Bahnmitarbeiters, ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Bahnstrecke musste für längere Zeit gesperrt werden. Durch den Vorfall verspäteten sich 11 Züge um jeweils eine knappe Stunde. Warum die Tiere ausgebrochen sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines “Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr” eingeleitet.

Hinweise der Bundespolizei

Immer wieder kommt es zu Vorfällen bzw. Unfällen mit Tieren im Zusammenhang mit dem Bahnverkehr, bei denen Tiere aus Umzäunungen oder Stallungen ausbrechen und sich in Gleisnähe aufhalten. Gleiches gilt für Hunde, die an Bahnstrecken ohne Leine laufen.

Die Folgen

Behinderungen für den Bahnverkehr durch langsam fahrende Züge, Umleitungen oder sogar Streckensperrungen. Schnellbremsung kommt plötzlich und überraschend für Fahrgäste Gefährlich wird es dann, wenn Züge wegen Tieren auf den Gleisen eine Schnellbremsung einlegen müssen. Die Reisenden werden davon oft überrascht und können sich bei einem Sturz oder durch umherfliegende Gegenstände verletzen. Diese Gefahren sind den Verursachern oft nicht bewusst.

Rechtliche Folgen

Neben verletzten Personen können auch hohe materielle Schäden die Folge sein. Verantwortliche, beispielsweise die Tierhalter, müssen sich auf zivilrechtliche Schadensersatzforderungen einstellen, die bis zu 30 Jahren eingefordert werden können. Zudem können aber auch strafrechtliche Konsequenzen auf den Verursacher zukommen. Größtenteils ermittelt die Bundespolizei wegen eines so genannten „Gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr (vgl. § 315 StGB).

Hintergrund

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Kassel waren in den letzten beiden Monaten (Mai/Juni) mehrere Zwischenfälle mit Tieren am Gleisbereich zu verzeichnen. Davon ereigneten sich 5 Fälle in der Region Gießen, 4 Fälle im Bereich Fulda und 7 Fälle in der Region Kassel.

Wichtige Informationen für Halter von Weidevieh im Bereich von Bahnanlagen:

Die Umzäunung muss sicher, stabil und verriegelt sein, wenn möglich mit Strom gesichert.

Die Funktionsfähigkeit sollte regelmäßig überprüft werden.

Wer freilaufende Tiere im Bereich von Bahnanlagen entdeckt, wird gebeten, umgehend die Bundespolizeiinspektion Kassel – Tel. 0561/81616 -0 oder zu informieren.

Calden/Waldkappel: Vermisster 82-Jähriger tot aufgefunden

(ots) – Am vergangenen Freitagnachmittag 10.07.2020 gegen 14 Uhr, entdeckten Spaziergänger im Waldgebiet nahe des Waldkappeler Stadtteils Schemmern (Werra-Meißner-Kreis) einen Leichnam und alarmierten die Polizei. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, handelt es sich dabei um den seit März 2019 vermissten 82-jährigen Karl H. L. aus Calden.

Die Polizei hatte bei der Suche nach dem Vermissten auch die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten, leider ohne Erfolg. Die bisherigen Ermittlungen der mit dem Fall betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo zur Ursache des Todes, der vermutlich bereits längere Zeit zurückliegt, haben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.

