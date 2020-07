Polizei Eschwege

Diebstahl von Zigaretten

Eschwege (ots) – Am Dienstagnachmittag 14.07.2020 gelang es unbekannten Dieben Zigaretten im Wert von ca. 4.500 EUR zu erbeuten.

Die Täter gelangten zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr unbemerkt über den Verkaufsraum in den Lagerraum des Aldi-Marktes in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf. Dort begaben sie sich zu einem Gitterschrank in dem sich die angelieferten Zigarettenwaren befanden. Das Vorhängeschloss des Schrankes wurde aufgebrochen und mindestens vier Kartons mit Tabakwaren gestohlen. Darunter auch 18 Dosen Tabak “Lancia 170 Gramm”.

Die Täter flüchteten dann mit der Beute durch ein Fenster des angrenzenden Aufenthaltsraumes. Inwieweit dort ein weiterer Mittäter die entwendeten Zigarettenkartons in Empfang nahm, ist nicht bekannt.

Um Hinweise bittet die Eschweger Kripo; insbesondere, wer zur fraglichen Zeit auffällige Beobachtungen gemacht hat, möchte diese unter der Telefonnummer 05651/9250 melden.

Unfall beim Überholen

Eschwege (ots) – 10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich Dienstagnachmittag 14.07.2020 auf der B 27 in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. Um 15:03 Uhr beabsichtigte ein 30-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw im Streckenabschnitt zwischen der Werrabrücke und dem Pendlerparkplatz, einen vorausfahrenden 79-jährigen Lkw-Fahrer aus Rosdorf im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve zu überholen. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Witzenhausen unterwegs.

Als sich der 30-Jährige etwa mittig des Lkws befand, erblickte er einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 67-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der 30-Jährige nach rechts ausweichen und prallte mit dem Auto gegen den Kofferaufbau des Lkws. Der entgegenkommende Pkw musste gleichzeitig stark abbremsen und nach rechts auf die Bankette ausweichen.

Dadurch kam es nicht zum Frontalzusammenstoß, obwohl sich für einen Moment alle drei Fahrzeuge nebeneinander befanden. Der 30-Jährige konnte dann seinen Pkw erneut nach rechts lenken, touchierte diesen aber diesmal im Bereich des vorderen Stoßfängers/ Einstieg zum Führerhaus.

Aufgrund der Umstände wurde der Führerschein des 30-Jährigen sichergestellt und ein Verfahren nach 315 c StGB Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Verkehrsunfälle

(ots) – Beim Ausparken beschädigte gestern Vormittag, um 10:10 Uhr, ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Weißenborn einen geparkten Pkw Ford Kombi. Der Unfall ereignete sich “An den Anlagen” in Eschwege. Der Sachschaden wird mit ca. 1.000 EUR angegeben.

(ots) – Beim Ausparken beschädigte heute Morgen, um 10:00 Uhr, ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard einen Poller, wodurch ein Schaden von 100 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatzgelände “Unter dem Berge” in Eschwege.

Diebstahl von Fahrrad

(ots) – In der Nacht vom 12./13.07.20 wurde in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf ein graufarbenes Mountainbike der Marke “Giant” entwendet. Das Rad war nicht gesichert und hat einen Wert von 300 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Diebstahl von Rundballen

(ots) – Fünf Rundballen (Durchmesser 1,5 Meter) wurden am 13./ 14.07.20 von einer Wiese in der Gemarkung von Witzenhausen-Kleinalmerode entwendet. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben.

Sachbeschädigung an Scheune

(ots) – In Herleshausen-Archfeld wurde zwischen dem 09.07.20 und dem 12.07.20 eine Scheune gegenüber der dortigen Bushaltestelle durch Unbekannte beschädigt. Wie gestern angezeigt, wurden insbesondere Steine auf und gegen die Scheune geworfen, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR entstand. Hinweise: 05653/97660.

Fahren unter Alkoholeinfluss

(ots) – Ein 39-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf fuhr offensichtlich alkoholisiert am gestrigen Abend, um !8:15 Uhr, vom Parkplatz am “Grünen See” in Witzenhausen-Hundelshausen mit seinem Pkw davon. Nachdem zunächst vergeblich nach dem Pkw gefahndet wurde, konnte der Fahrer dann gegen 19:05 Uhr angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. vier Promille.

Es folgte eine Blutentnahme. Die Sicherstellung des Führerscheins war nicht möglich, da der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

