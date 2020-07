Die Auswahl eines VPN, der mit Ihren Geschäftswerten übereinstimmt, ist für Ihren Erfolg unumgänglich, daher sollten Sie diese 10 wichtigen Kriterien berücksichtigen.

Mit den ganzen Cloud-Lösungen, die der Business-Welt zur Verfügung stehen, ist es für Unternehmen einfacher geworden, den Anforderungen einer nahtlosen, effektiven Geschäftsstrategie gerecht zu werden und sich dadurch optimal an die heutige zunehmend digitale Wirtschaft anzupassen. Sich selbst bei den einfachsten Aufgabenbereichen nicht mehr auf das Internet verlassen zu können, ist inzwischen nahezu undenkbar. Dafür benötigt man Datenschutz- und Sicherheitssysteme wie den VPN.

Bei der Auswahl des besten VPN für Ihr Unternehmen gibt es eine Vielzahl an Faktoren, die Sie in Ihren Entscheidungsprozess einbeziehen sollten. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die 10 wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Auswahl einer der zahlreichen auf dem Markt verfügbaren VPN berücksichtigen sollten.

Verschlüsselungsprotokoll

Anders als private Nutzer, die primär am unbegrenzten Zugang zu zensierten Inhalten interessiert sind, nutzen Unternehmen den VPN wegen seiner Schutz- und Sicherheitsleistungen. Bei der Auswahl eines VPN sind die Verschlüsselungsfunktionen und das VPN-Protokoll von besonderer Bedeutung, da diese den Grad des Datenschutzes und das Sicherheitsniveau bestimmen, dass Sie von Ihrem VPN-Anbieter erwarten können. Vor diesem Hintergrund sollten Unternehmen einen VPN-Service wählen, der hochwertige und zuverlässige Verschlüsselungsmechanismen bereithält, die eine wasserdichte verschlüsselte Verbindung mit dem Internet ermöglichen.

Geschwindigkeit

Auch wenn wir die Sicherheitsfunktionen des VPN für sehr wichtig halten, sollte dadurch in keiner Weise das Tagesgeschäft Ihres Unternehmens beeinträchtigt werden. Leider trifft dies auf viele marktübliche VPN-Services zu, da durch die Datenverschlüsselung für gewöhnlich die Geschwindigkeit der Internetverbindung herabgesetzt wird.

Hinsichtlich der heutigen anspruchsvollen Geschäftswelt ist eine langsame Verbindung in der Tat nicht hilfreich. Vor diesem Hintergrund achten Unternehmen bei der Auswahl eines VPN-Dienstleisters ebenso sehr auf Geschwindigkeit wie auf Sicherheitsaspekte, so wie der CyberGhost, der im Hinblick auf Sicherheit und Geschwindigkeit zu den am besten bewerteten VPN-Anbietern zählt.

Die Verfügbarkeit spezieller Service-Pläne für Ihr Business

Wir brauchen nicht darauf hinzuweisen, dass es für Unternehmen keinen Mehrwert bietet, einen VPN-Anbieter zu nutzen, dessen Services ausschließlich auf Privatkunden zugeschnitten sind. Für eine reibungslose Integration in ein komplexes Arbeitsumfeld gibt es VPN-Dienstleister, die einen entsprechenden Service-Plan für Unternehmen bereithalten. Dazu gehören Funktionen, die es der IT-Abteilung des Unternehmens ermöglichen, sämtliche durch den VPN freigegebene Verbindungen zu verwalten.

Dadurch können die Inhalte, auf die Mitarbeitende oder Geschäftspartner zugreifen können, zensiert werden. Noch wichtiger bei einem geschäftlich genutzten VPN-Service sind Funktionen wie ein Anti-Malware-Schutz und ein zentralisiertes Rechnungssystem, mit dem Unternehmen Ihre Zahlungen nachverfolgen können.

Die Einwahl-Richtlinien des VPN-Anbieters

Datenschutz hat lange Zeit viel zu wenig Beachtung gefunden, bevor es nun zu einem globalen Thema von großer Wichtigkeit wurde. Unternehmen in Europa müssen sich an die Richtlinien der DSGVO halten, mit der die Datenschutz-Anforderungen verschärft wurden. Darunter fällt auch die Einrichtung eines DSGVO-konformen VPN-Anbieters, der in keiner Weise die Aktivitäten seiner Kunden aufzeichnet. Der Standort und die VPN-eigenen Protokollierungsrichtlinien spielen dabei eine große Rolle, da diese die Grundlage für regulatorische Verpflichtungen bilden. Sie sollten beachten, dass einige Regierungen von den VPN-Anbietern verlangen, dass diese die Kundendaten protokollieren und den Behörden und Regierungseinrichtungen zur Verfügung stellen. Ein Unternehmen, das den Datenschutz ernst nimmt, sollte VPN-Anbieter aus solchen Regionen meiden und sich stattdessen für einen entscheiden, der sich an die gleichen Datenschutz-Richtlinien hält wie Ihr sonstiges Business.

Funktionen zur Datenprotokollierung

Geschäftliche VPN haben unter Umständen eine optionale Datenprotokollierungs-Funktion, die insbesondere für Unternehmen nützlich sein kann, die die Aktivitäten Ihrer Mitarbeitenden im Internet nachverfolgen möchten. Einige Unternehmen sind damit einverstanden, dass Ihr VPN-Anbieter diese Daten für sie überwacht und protokolliert.

Auf der anderen Seite möchten einige Unternehmen diese Aufgabe lieber intern lösen, um jede Form der Datenschutzverletzung zu vermeiden. Daher ist es wichtig, dass Sie Zugriff auf die Datenprotokollierungs-Funktionen haben und diese entsprechend der Datenschutzbestimmungen Ihres Unternehmens einrichten können.

Flexibilität

Es versteht sich von selbst, dass geschäftliche VPN-Dienstleister auf eine mögliche zukünftige Vergrößerung Ihrer Belegschaft ausgerichtet sein müssen. Wenn Sie bei jeder Neueinstellung und jeder Ausweitung Ihrer Aktivitäten kontinuierlich die Funktionen und Vertragsbedingungen Ihres VPN-Anbieters neu justieren müssten, hätte das negative Auswirkungen auf Ihre Unternehmensleistung. Daher sollten Sie sich vor Vertragsabschluss mit einem VPN-Dienstleister über alle Funktionen zur Erweiterung informieren, um diesen Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Notschalter

Wie bereits erwähnt, achten die meisten Unternehmen vorwiegend auf die Sicherungsfunktionen eines VPN, da dieser die Daten gegenüber unbefugten Zugängen von Regierungen, Internet Service Providern (ISP) oder Hackern abschirmt. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was passiert, wenn der VPN-Server ausfällt? Und welchen Einfluss dies auf Ihre geschützten Verbindungen hat, auf denen Ihr Tagesgeschäft aufbaut?

In den meisten Fällen stellen Geräte oder Apps die Verbindung automatisch wieder her, unabhängig von der Verfügbarkeit Ihres VPN-Schutzes. Daher ist es unerlässlich, dass Ihr VPN-Service über eine Art Notschalter verfügt, mit dem jede Wiedereinwahl verhindert wird, solange eine sichere VPN-Verbindung nicht möglich ist.

Server

Durch die Verfügbarkeit zahlreicher Server an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt fällt Privatnutzern und Unternehmen mit einer reisefreudigen Belegschaft die Auswahl nicht leicht. Nichtsdestotrotz wählen die meisten Unternehmen einen VPN-Server, der sich in der Nähe ihres Head Offices oder Datenzentrums befindet. Die Entfernung ist wichtig für eine leistungsfähige, stabile Verbindung und kann die Anzahl auftretender Netzwerkfehler verringern.

Die Erfolgsgeschichte des VPN-Anbieters

So wie bei allen anderen Dienstleistungen auch lässt sich die Leistungsfähigkeit eines VPN-Services am einfachsten an Hand seiner Erfolgsgeschichte und den Erfahrungen früherer Kunden und Unternehmen ausmachen. Dadurch erhält man einen guten Eindruck, ob der Anbieter professionell und zuverlässig arbeitet.

Kundendienst

Auch wenn die meisten Unternehmen ihre eigene IT-Abteilung für Netzwerk-Probleme haben, ist es unumgänglich, dass ein VPN-Anbieter einen technischen Support anbietet und Experten beschäftigt, die sich unmittelbar mit eingehenden Fehlermeldungen befassen und VPN-Fehler umgehend beheben. Überlegen Sie einmal, was für katastrophale Auswirkungen ein Server-Ausfall auf Ihre geschäftlichen Aktivitäten haben könnte, insbesondere wenn Sie viel über Cloud-Services abwickeln.

Zusammenfassung

Es gibt eine lange Liste von Kriterien wie Effizienz, Funktionalität und Einheitlichkeit, die bei der Auswahl eines VPN-Dienstleisters berücksichtigt werden sollten. Bei der Recherche sollten Sie diese Faktoren im Hinterkopf haben, sich aber nicht zuletzt für einen Anbieter entscheiden, der mit Ihren Unternehmenswerten übereinstimmt.