Ludwigshafen: Stadtnotizen 14.07.2020

Baden im Begütenweiher bedenkenlos

Im November 2019 wurde im Begütenweiher das Vorkommen von Cyanobakterien (Blaualgen) festgestellt, welche Toxine bilden können. Das Landesamt für Umwelt hat der Stadtverwaltung nun mitgeteilt, dass derzeit hinsichtlich der Cyanobakterien Entwarnung gegeben werden kann. Das Baden ist ohne gesundheitliche Risiken möglich. Die Warnhinweisschilder wurden zwischenzeitlich entfernt. Das Gewässer wird weiterhin vom Landesamt für Umwelt beprobt.

Sprechstunde des Ortsvorstehers

Die Sprechstunde des Ortsvorstehers in Oppau, Frank Meier, donnerstags von 17 bis 19 Uhr, findet ab sofort, aufgrund der besonderen Situation, nur noch nach vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer 0621 504-2130 oder 0621 504-2140 statt.

Mülltonnenleerung wird nachgeholt

Im Stadtgebiet Ludwigshafen konnten heute, Dienstag, 14. Juli, nicht alle Restabfallbehälter, die zur Abholung bereitstanden, geleert werden. Der Grund ist, dass in Abfällen großteilige Störstoffe enthalten waren, die den Schlackeabwurf eines Müllkessels beim GML verstopften. Dieser musste daraufhin abgeschaltet werden. Aufgrund dieser Einschränkungen befinden sich einige hundert Tonnen Restabfall zu viel im Müllbunker und es können keine weiteren Anlieferungen getätigt werden. Infolgedessen kommt es auch bei der Abfallentsorgung durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) zu Verzögerungen.

Stehengebliebene nicht geleerte Tonnen bittet der WBL auf jeden Fall zur Leerung bereit stehen zu lassen. Ausgefallene Touren werden am Folgetag nachgeholt.

Asphaltarbeiten in der Oppauer Straße

Nach Wasserrohrbruch: Im Auftrag der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) wird der Asphalt der Oppauer Straße im Bereich zwischen Ostringplatz und Bannwasserstraße repariert. Für die Bauarbeiten muss der betroffene Straßenabschnitt im Stadtteil Edigheim vom 20. bis 24. Juli 2020 voll gesperrt werden.

In Folge des Wasserrohrbruchs am 27. Juni 2020 in der Oppauer Straße 108 lässt TWL die Asphaltoberfläche wiederherstellen. Der betroffene Straßenabschnitt zwischen Ostringplatz und Bannwasserstraße wird im Zeitraum vom 20. von 24. Juli 2020 deshalb voll gesperrt. Eine Zufahrt zu den Tankstellen ist in dieser Zeit nur vom Kreisel Ostring möglich. Die Firma Klaeser Internationale Fachspedition und Fahrzeugbau in der Oppauer Straße 110 kann ausschließlich aus Richtung der B 9 angefahren werden. Die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert.

TWL bittet um Verständnis und darum, durch die Bauarbeiten entstehende Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. (Quelle: TWL)