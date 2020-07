Ludwigshafen: Stadtnotizen 13.07.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Vielseitiges Programm zur Open Summer Stage

Sommer – Sonne – Freiluftkonzerte. Vom 15. bis 25. Juli 2020 veranstaltet das Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus verschiedene Shows auf dem Vorplatz – in bester Sommeratmosphäre. Eisgekühlte Getränke dazu liefert die Gastronomie des Hausboot Ludwigshafen. Das Publikum kann auch eigene Picknick-Körbe mitbringen.

Bis zu drei Veranstaltungen finden pro Tag statt. Um 12 Uhr kann ein musikalisches Mittagessen genossen werden, das Restaurant Hausboot bietet verschiedene Gerichte hierzu an. Um 15 Uhr gibt es Angebote für Kinder und die ganze Familie. Abends um 18 Uhr sind Künstler aus Ludwigshafen und Umgebung zu erleben.

Mit dabei ist unter anderem der Verein Kultur Rhein-Neckar e.V., der Workshops für Kinder und Jugendliche sowie Konzerte organisiert hat. Das Kindertheaterstück „Fräulein Grün und der Besucher“ der Mannheimer Schauspielerin Angelika Baumgartner bearbeitet Fragen nach dem Zuhause und dem Gefühl des Fremdseins. Ein musikalisches Highlight wird das Konzert der „Support Your Local Artist Allstars“. Das Kulturbüro Ludwigshafen hat Gewinner der Kunstaktion, welche Künstler eine finanzielle Soforthilfe ermöglichte, zusammengebracht und für ein gemeinsames Konzert engagiert.

Die Idee zu alledem entstand beim aktuellen Kulturtreffen Ludwigshafen. Kulturelle Initiativen und Künstler äußerten dabei großen Bedarf nach Open Air Veranstaltungsflächen. Daraufhin initiierte das Kulturbüro der Stadt Ludwigshafen dieses Festival und gestaltete das Programm gemeinsam mit Ludwigshafener Kulturschaffenden. Vor allem die lokale Musikszene war bei diesem Prozess engagiert und so entstand das gesamte Programm innerhalb von nur einer Woche.

Die Veranstaltungen finden bei gutem Wetter auf dem Karl-Kornmann-Platz statt und haben eine Dauer von maximal 60 Minuten. Ein Corona-konformes Hygiene- und Sicherheitskonzept liegt vor. Alle Besucher werden gebeten, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Bei Regen oder Sturm müssen die Veranstaltungen ersatzlos entfallen.

Das vollständige Programm und weitere Informationen, auch über etwaig anfallende Eintrittspreise, gibt es unter www.dashaus-lu.de und auf den Social Media Kanälen des Kulturzentrums dasHaus.

Kindertagesstätten starten nach der Sommerpause in den Regelbetrieb

Nach den Schließungszeiten in den Sommerferien starten die Kindertagesstätten der Stadt ab 27. Juli beziehungsweise 17. August 2020 in den Regelbetrieb. Voraussetzung dafür ist, dass das Infektionsgeschehen im Hinblick auf das Corona-Virus dies zulässt. Damit enden die durch die Corona-Pandemie notwendigen Einschränkungen für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder und ihre Familien.

Soweit möglich, können damit die Kinder in den Kindertagesstätten wieder einen geregelten Kita-Alltag erleben. Der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung gilt dann wieder, soweit die Kita diesen erfüllen kann. Auch Neuaufnahmen in die Kitas sind möglich, die Kita-Leitungen sprechen das Verfahren individuell mit den Eltern ab. Eltern, die ihre Kinder in die Kita bringen oder abholen, werden weiterhin gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „Wir sind froh, dass wir ab Ende Juli in den Kitas der Stadt wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können. Das sind sehr gute Nachrichten für Kinder und Eltern. Die Familien mussten während der Corona-Pandemie wirklich mit außergewöhnlichen Einschränkungen zurechtkommen. Jetzt haben wir eine echte Perspektive, über die sich auch die Teams in den Kitas sehr freuen. Auch den Erziehern gilt mein ganz besonderer Dank dafür, dass sie sehr professionell mit der schwierigen Situation umgegangen sind. Wir müssen uns aber vor Augen halten, dass wir dieses Stück Normalität nur dann umsetzen können, wenn die Infektionszahlen das erlauben. Jeder von uns kann dazu beitragen, deswegen möchte ich an alle appellieren: Nehmen Sie die Vorgaben zu Abstand, Hygiene und Maskenpflicht ernst. Sie sind die Grundlage dafür, dass Kinder wieder in die Kitas und Schulen gehen können“, so Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg.

Zum Hintergrund:

Seit 16. März waren die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Für Kinder von Eltern aus bestimmten Berufsgruppen oder Alleinerziehende und Berufstätige wurde eine Notbetreuung angeboten. Seit 8. Juni wurde schrittweise in Ludwigshafen ein eingeschränkter Regelbetrieb für die Kitas umgesetzt. So hatten die Kinder vor den Sommerferien die Möglichkeit, mindestens an einem Tag in der Woche in den Kindergarten zu gehen.

Insgesamt gibt es in Ludwigshafen 89 Kindertagesstätten, 35 davon sind Einrichtungen der Stadt. Die anderen Kindertagesstätten sind Einrichtungen der katholischen und protestantischen Kirchen sowie der Ökumenischen Fördergemeinschaft.

Im Normalbetrieb stehen in allen 89 Kindertagesstätten 6.800 Kindergarten-, 327 Krippen- und 950 Hortplätze zur Verfügung. Die Stadt hält in ihren Einrichtungen 3.413 Kindergarten-, 160 Krippen- und 675 Hortplätze vor.

“Hilfe jetzt – für Senioren in Ludwigshafen“: Projekt endet zum 15. Juli

Die Seniorenförderung der Stadt Ludwigshafen stellt die ehrenamtliche Einkaufshilfe „Hilfe jetzt“ zum 15. Juli 2020 ein. Das Projekt war auf Grund der Corona Pandemie im März dieses Jahres ins Leben gerufen und in den ersten Wochen stark nachbefragt worden. „Auf Grund der eingeführten Umgangsregeln, wie Abstand halten und Mundschutz tragen, wollen viele Senioren wieder selbst einkaufen gehen. Es ist jedoch sehr schön zu wissen, wie hoch das ehrenamtliche Engagement in Ludwigshafen ist, falls es darauf ankommt. Die Bereitschaft war auch bei ‚Hilfe jetzt‘ mit fast siebzig Helfer groß“, so Sozialdezernentin Beate Steeg.

Personen, die auf Grund der Corona bedingten Situation in eine Notsituation geraten, erhalten jedoch weiterhin Unterstützung. Sie können sich über die E-Mail-Adresse notfaelle.beduerftige@ludwigshafen.de oder die Telefonnummer 0621 504-4994 an die Stadtverwaltung wenden.

Ortsvorsteherbüro geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Gartenstadt ist in der Zeit von Montag, 20. Juli bis einschließlich Donnerstag, 6. August 2020, geschlossen. Die Sprechstunde des Ortsvorstehers, Andreas Rennig, findet wie gewohnt freitags, von 10 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro Gartenstadt, Königsbacher Straße 14, statt.