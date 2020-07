Herxheimweyher: Kindertagesstätte wegen Coronavirus vorsichtshalber geschlossen

Herxheimweyher / Landau – Aus Sicherheitsgründen hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Abstimmung mit der Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim gestern Abend die Schließung der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Herxheimweyher mit Wirkung vom heutigen Tag angeordnet.

In der Kindertagesstätte wurde eine ungewöhnliche Häufung von Erkrankungen mit respiratorischen Krankheitssymptomen festgestellt, die einen Verdacht auf die Krankheit COVID-19 begründen könnten. Einen bestätigten positiven Fall gibt es in diesem Zusammenhang derzeit nicht. Das Gesundheitsamt Landau – Südliche Weinstraße bietet morgen für alle Kinder und MitarbeiterInnen der Kindertagesstätte die Durchführung eines Abstrichtests an. Die Testung kann unabhängig davon erfolgen, ob Krankheitssymptome vorliegen oder nicht.

Das Gesundheitsamt Landau-Südliche Weinstraße hat für alle Kinder und das Personal der Kindertagesstätte die häusliche Quarantäne angeordnet. Bis zum Vorliegen der Testergebnisse werden alle Kontaktpersonen angehalten, ihre Kontakte auf ein erforderliches Minimum zu beschränken.