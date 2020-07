Darmstadt-Dieburg

Duo attackiert 51-Jährigen – Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – Ein 51-Jähriger wurde am späten Montagabend 13.7.2020 gegen 23.30 Uhr, im Bereich des Rehbergs von zwei unbekannten Männern attackiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte das Duo die Tasche des 51-Jährigen im Visier und versuchte diese dem Spaziergänger zu entreißen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schlugen die Unbekannten auf den Arm des Mannes. Der 51-Jährige fiel hierbei zu Boden und verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen leicht.

Daraufhin durchsuchten die Angreifer die Tasche, beschädigten eine darin befindliche Kamera und flüchteten im Anschluss ohne Beute. Die Flüchtigen sollen um die 20 Jahre alt sein. Die Ermittlungen dauern an.

Das Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Flüchtigen geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Festnahme nach versuchtem Automatenaufbruch – Zweiter Tatverdächtiger flüchtet / Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Während sich zwei Männer in der Nacht zum Dienstag 14.7.2020 gegen 1.10 Uhr, an einem Zigarettenautomaten in der Hügelstraße zu schaffen machten, bemerkten aufmerksame Zeugen das Treiben der Kriminellen und alarmierten die Polizei.

Die beiden Männer gelangten mit einem Motorroller zur Tatörtlichkeit und versuchten nach derzeitigem Kenntnisstand den Automaten mit Brecheisen aufzuhebeln. Umgehend begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Einer der beiden Tatverdächtigen konnte von einer Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt festgenommen werden.

Der zweite Tatverdächtige flüchtete in Richtung Kreisstraße 129. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief ergebnislos.

Der Flüchtige soll circa 1,85 Meter groß und dunkelhäutig sein. Er soll kurze dunkle Haare gehabt und schwarze Kleidung getragen haben.

Der 30-jährige Festgenommene musste die Beamten mit zur Polizeistation begleiten, wo Anzeige erstattet wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. An dem Automaten entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/63300 zu melden.

Unbekannter erbeutet Geldbörse aus geparktem Fiat – Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Ein bislang unbekannter Mann erbeutete bereits am Samstagabend 11.7.2020 die Geldbörse aus einem geparkten Fiat. Der graue Wagen stand auf einem Parkplatz in der Bergstraße und wurde dort zum Ziel des Kriminellen.

Unter Gewalteinwirkung verschaffte sich der Unbekannte, gegen 18.50 Uhr, Zugriff in den Innenraum des Wagens. Dazu soll er nach derzeitigem Kenntnisstand einen länglichen Gegenstand benutzt haben. Mit der Geldbörse im Schlepptau suchte der Unbekannte im Anschluss das Weite.

Der Flüchtige soll circa 1,80 Meter groß sein. Nach bisherigem Kenntnisstand trug er neben einer dunklen Mütze, eine graue Jeans sowie ein blaues langes Oberteil.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0

zu melden.

Drei Männer geraten in Streit – Polizei stellt Schreckschusswaffe in Friseursalon sicher

Groß-Umstadt (ots) – Eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern hat am späten Samstagnachmittag (11.7.) in der St-Peray-Straße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten gegen 17.30 Uhr die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass ein junger Mann vor einem Friseursalon mit einer Waffe bedroht worden sein soll. Bei Eintreffen der Beamten konnten die Streitbeteiligten festgestellt werden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei den mutmaßlich Bedrohten um einen 22-jährigen Mann aus Groß-Umstadt handelt, der seinen 19 und 21 Jahre alten Kontrahenten vor dem Geschäft begegnet, dort ins Gesicht geschlagen und mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden war. Die Schreckschusswaffe wurde im Anschluss von den Beamten in den Räumen des Salons aufgefunden und sichergestellt.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch unklar und derzeit Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Gegen den 21-jährigen Beschuldigte aus Dieburg und seinen 19-jährigen Begleiter aus Groß-Umstadt wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut (Rufnummer 06071/96560).

Darmstadt

Fahrradkontrollen in der Innenstadt – 56-Jähriger berauscht auf E-Scooter gestoppt

Darmstadt (ots) – Am vergangenen Freitag (10.7.) haben Beamte des 1. Polizeireviers, unterstützt von der hessischen Bereitschaftspolizei wiederholt Fahrradkontrollen in der Innenstadt durchgeführt. In der Wilhelminenstraße/ Ecke Elisabethenstraße, der Rheinstraße/ Höhe der Saalbaustraße, in der Frankfurter Straße / Ecke Martin-Luther-King-Ring, in der Bismarckstraße und im Herrngarten wurden 270 Fahrradfahrer gestoppt und überprüft.

Mögliche Rotlichtverstöße, das Befahren von Bürgersteigen oder Straßen in unzulässiger Fahrtrichtung, sowie die Verkehrstauglichkeit der Zweiräder, insbesondere der der Pedelecs standen dabei im Fokus der Beamten. Für zwei 55 und 56 Jahre alte Männer aus Griesheim endete, unabhängig voneinander, die Fahrt bereits am Vormittag. Während der 55-Jährige über keinen Pflichtversicherungsschutz für sein E-Bike verfügte, stand der 56 -Jährige auf seinem E-Scooter mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, die auch eine Blutprobenentnahme beinhaltete wieder entlassen. In beiden Fällen erstatteten die Beamten Strafanzeige. Wegen “Rotlichtverstößen” von Radfahrern wurden insgesamt vier Anzeigen gefertigt.

Gestohlene Handtasche entsorgt

Neckarsteinach (ots) – Nachdem ein Autoaufbrecher eine Handtasche aus einem geparkten Fiat Freemont gestohlen hatte, hat er das Beutestück auch schon wieder entsorgt. Die durchwühlte Tasche wurde am Dienstag 14.7.2020 von einem Stadtmitarbeiter in der Nähe des Tatortes in der Neckarstraße, zwischen der Hirschgasse und Gerbergasse, aufgefunden.

Im Laufe des Tages sind zwei weitere Anzeigen aus der Eichendorffstraße und “Am Pfaffenrain” bei der Polizei eingegangen. Alle Autos wurden in der Nacht zum Dienstag 14.7.2020 durchwühlt. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Kein Wagen wurde beschädigt, so dass die Polizei derzeit davon ausgeht, dass die Fahrzeuge entweder nicht verschlossen waren oder mit dem Schließsystem Keyless-Go ausgestattet sind.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wendet sich direkt an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 7060.

Einbruch in Bürogebäude

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitagabend (10.7.), 19 Uhr und Montagmorgen (13.7.), 7 Uhr, haben Einbrecher ihr Unwesen in der Mina-Rees-Straße getrieben und ein Bürogebäude heimgesucht. Die Täter hebelten die Eingangstür des Gebäudes auf und verschafften sich somit Zutritt zu den Büros. Dort suchten sie nach Beute.

Ob und in welchem Umfang sie fündig wurden ist abschließend noch nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

BAB 5: Vollsperrung und mehrere Schwerverletzte nach Reifenplatzer

Gem. Mörfelden (ots) – Am Montagabend 13.07.2020 kam es gegen 20:45 Uhr auf der Autobahn BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Mörfelden und Weiterstadt in Höhe des Parkplatzes Bornbruch in südliche Fahrtrichtung zu einem folgenschweren Unfall.

Ein 36-jähriger Fahrer aus Frankfurt verlor vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über seinen Porsche 911 und schleuderte in einen auf gleicher Höhe fahrenden VW Caddy, wodurch dessen 31-jährige Fahrer aus Frankfurt schwer verletzt wurde. Ebenfalls schwer verletzt wurden der Porschefahrer selbst und seine 31-jährige Beifahrerin aus Darmstadt. Sie alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weitere nachfolgende Fahrzeuge wurden durch die herum fliegenden bzw.liegenden Fahrzeugteile beschädigt.

Aufgrund von Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Fahrbahn der A 5 mit begleitender Rundfunkwarnmeldung sowie Umleitungsempfehlung bis 22:00 Uhr komplett und bis 23:30 Uhr teilweise gesperrt werden. Mehrere Rettungswägen, ein Notarzt und die FFW Mörfelden waren eingesetzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Inwieweit der Reifenzustand des Porsche 911 ursächlich für den Unfallhergang war, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Autobahnpolizei.

Berauschter Autofahrer in unfallbeschädigtem Fahrzeug – Polizei sucht Geschädigte

Gernsheim (ots) – Einen 23-jähriger Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Gernsheim am Montagmittag 13.07.2020 gegen 12.15 Uhr, in der Ringstraße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 23-Jährige offenbar unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 2,6 Promille an und zudem reagierte ein Test positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wurde im Anschluss zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle der Polizei untergebracht.

Das Fahrzeug des 23-Jährigen wies frische Schäden auf, die von der Polizei bislang keinem Unfallgeschehen zugeordnet werden konnten. Zeugen und etwaige Geschädigte werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 06258/9343-0 bei der Polizei in Gernsheim zu melden.

Laptop bei Wohnungseinbruch erbeutet

Nauheim (ots) – Eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Gustav-Stresemann-Straße, geriet am Montagnachmittag 13.07.2020 in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten.

Die ungebetenen Besucher ließen anschließend einen Laptop mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Polizei kontrolliert Straßenverkehr

Rüsselsheim (ots) – In der Zeit zwischen Montagabend 13.07.2020 gegen 18.00 Uhr und Dienstagnacht 14.07.2020 gegen 1.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim und der Hessischen Bereitschaftspolizei den Straßenverkehr im Stadtgebiet.

Insgesamt nahmen die Ordnungshüter hierbei 38 Fahrzeuge und 76 Personen genauer unter die Lupe. Im Bereich Varkausstraße/Hermann-Löns-Straße führten die Polizisten zu unterschiedlichen Zeiten zwei Lasermessungen zur Überwachung der Geschwindigkeit durch. 16 Wagenlenker waren zu flott unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der bei erlaubten 50 km/h, 80 Stundenkilometer auf dem Tacho hatte.

Zudem kontrollierte die Polizei an den Parkplätzen Mainvorland und Großsporthalle mehrere Autofahrer. Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden bei den Kontrollen mehrere Verstöße gegen die Handynutzung während der Fahrt, drei Gurtverstöße und zwei Kinder ohne erforderlichen Kindersitz festgestellt. Auf die Fahrer warten nun Bußgelder und Punkte in Flensburg.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Gustavburg (ots) – Am Montag 13.07.2020 um 14:30 Uhr ereignete sich in Gustavsburg auf der Bebelstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer und ein Radfahrer haben sich auf einer durch seitlich parkende Fahrzeuge verengten Fahrbahn frontal getroffen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer auf die Motorhaube des Pkws geschleudert.

Der 54-jährige Radfahrer erlitt unter anderem schwere Verletzungen am Knöchel und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geliefert.

An dem Pkw des 59-jährigen Fahrers entstand hoher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Bebelstraße für eine kurze Zeit gesperrt werden. Neben einer Streife der Polizei waren auch Rettungskräfte und ein Notarzt im Einsatz.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang werden bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Nummer 06144-96660 entgegengenommen.

Kreis Bergstraße

Zahlreiche Strafverfahren bei Kontrollen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität eingeleitet

Viernheim/Lampertheim (ots) – Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim führten gemeinsam mit zivilen Fahndern und Beamten der Bereitschaftspolizei am Montag (13.7.) sowie am letzten Mittwoch (8.7.) und Dienstag (7.7.) intensive Kontrollen in den Stadtgebieten zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität durch.

Unterstützt wurden die Beamten auch durch Rauschgiftspürhunde. Insgesamt wurden 19 Strafverfahren, überwiegend wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, aber auch wegen Fahrraddiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

In Viernheim, im Heinrich-Lanz-Ring, konnten die Beamten am Montag bereits von Weitem den Geruch von Cannabis im Bereich des Parkdecks am dortigen Einkaufszentrum feststellen. Zwei 25 und 27 Jahre alten Männer versuchten noch die gerauchten Joints sowie Marihuana und Kokain im niedrigen Grammbereich wegzuwerfen. Der Entledigungsversuch ist jedoch von den eingesetzten Beamten beobachtet worden, so dass sie nicht um eine Anzeige herumkommen.

In der gleichen Straße wurden zwei 21 und 32 Jahre alten Männer aus Viernheim ebenfalls beim Rauchen eines Joints erwischt. Der 21-Jährige widersetzte sich der Festnahme und wurde wie sein Begleiter zunächst zur Anzeigenaufnahme mit auf die Wache genommen. Bei der Überprüfung des 32-Jährigen zeigte sich, dass er bereits wegen eines Drogenverstoßes zur Festnahme gesucht war. Für die Anordnung der Untersuchungshaft ist er am Dienstag (14.7.) einem Haftrichter vorgeführt worden.

In der Potters-Bar-Anlage endete für einen 20-Jährigen, der mit dem Moped seines Vaters unterwegs war, die Fahrt mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Vier Plomben mit weißem Pulver, bei dem es sich mutmaßlich um Drogen handelt sowie Cannabis in geringer Menge wurden bei zwei 27-Jährigen und einem 25 Jahre alten Mann auf dem Spitalplatz sichergestellt. Die Fahnder durchsuchten im Anschluss, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, noch die Wohnungen der Kontrollierten und fanden nochmals eine geringe Menge Marihuana sowie zwei Drogenpfeifen.

Einige Tage zuvor, an dem Mittwoch (8.7.), wurden 23 Personen kontrolliert und zwei Wohnungen im Stadtgebiet durchsucht. Im Bereich der Nibelungenstraße/ Kettelerstraße, OEG-Haltestellen “Am Kapellenberg” und “Am Tivoli”, rund um die Örtlichkeit “Am Alten Bahnhof” in der Friedrich-Ebert-Straße, die Potters-Bar-Anlage sowie Santonévri-Platz stellten die Beamten über 13 Gramm Kokain und geringe Mengen an Marihuana und Heroin sicher. Zudem nahmen die Beamten 340 Euro und diverse Utensilien für den Drogenkonsum in behördlicher Verwahrung. Gegen vier Personen, die zwischen 54 und 67 Jahren alt sind, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ein 18-jähriger Radfahrer, der am OEG-Bahnhof gestoppt wurde, musste zu Fuß seinen Weg fortsetzen, weil sein Fahrrad gestohlen war. Das Rad wurde sichergestellt und gegen ihn Anzeige erstattet.

Mit über 14 Gramm Cannabis ist ein 22-Jähriger aus Lampertheim am letzten Dienstag (7.7.) in der Lampertheimer Parkstraße kontrolliert worden. Weil der Verdacht besteht, dass er mit den Drogen handelt, wurde er angezeigt.

Sein 28 Jahre alter Bekannter aus Rheinland-Pfalz, mit dem er in einem VW Golf unterwegs war, hatte ein falsches Kennzeichen am Wagen montiert. Wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird er sich demnächst in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Odenwaldkreis

Auf nasser Fläche ausgerutscht – Polizei sucht Helfer

Bad König (ots) – Für die Aufklärung eines Sachverhaltes der sich bereits am 09.05.2020 in einem Einkaufsmarkt in der Berliner Straße ereignete, sucht die Polizei dringend die Menschen, die dem gestürzten Senior zu Hilfe kamen. Ein 73-jähriger Mann aus Höchst hat sich dabei schwer verletzt.

Bei den Helfern handelt es sich um Kunden, die sich gegen 17.45 Uhr in dem Einkaufsmarkt aufgehalten hatten. Neben den Helfern werden auch diejenigen gesucht, die den Sturz gesehen haben.

Die Ermittler (DEG) bitten alle infrage kommenden Zeugen sich zu melden. Telefon: 06163 / 9410.

