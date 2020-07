Nachbarschaftsstreit mit Axt und Gaspistole

Ludwigshafen (ots) – Mit einer Axt und einer Gaspistole bedrohten sich am Montag 13.07.2020, zwei Männern in der Hugenottenstraße. Gegen 8 Uhr gerieten die beiden Nachbarn im Alter von 52 und 55 Jahren in einen Streit.

Da der 52-Jährige eine Axt und der 55-Jährige plötzlich eine Pistole in den Händen hielten, wurde die Polizei verständigt.

Beide Streithähne hatten sich beim Eintreffen der Beamten wieder beruhigt. Die Axt und die Gaspistole wurden sichergestellt. Gegen beide Männer wurde eine Anzeige wegen Bedrohung erstattet.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Am 13.07.2020 gegen 13:00 Uhr gelang es einem bislang Unbekannten sich Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße zu verschaffen. Nachdem der Täter in einem ersten Zimmer Bargeld und Uhren stehlen konnte, ging er in einen weiteren Raum. Dort wurde er von einer schlafenden Bewohnerin überrascht. Als die junge Frau den Einbrecher erblickte, schrie sie diesen an. Der Unbekannte ergriff daraufhin sofort die Flucht.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

30-40 Jahre alt

etwa 1,75m bis 1,80m groß

kurzer Vollbart

Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Kleidung und einen Mundschutz.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Bauwagen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 10.07.2020, 18 Uhr und dem 13.07.2020, 6:45 Uhr, brach ein bislang Unbekannter in einen Bauwagen in der Max-Bill-Straße ein.

Es gelang dem Täter einen Kaffeevollautomaten zu stehlen.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Betrug durch falschen Microsoft Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Ein 80-jähriger Mann aus Ludwigshafen wurde am Montag 13.07.2020, um etwa

08 Uhr von einem Unbekannten angerufen. Der Anrufer gab an Mitarbeiter von Microsoft zu sein.

Er behauptete außerdem, dass auf dem PC des 80-Jährigen 7000 Hackerangriffe stattgefunden hätten. Um das vorgetäuschte Problem zu beheben, erlaubte der Ludwigshafener dem vermeintlichen

Microsoft-Mitarbeiter den Fernzugriff auf seinen Rechner.

Des Weiteren gab er diverse Anmelde- und Bankdaten an.

Der Betrüger forderte den 80-Jährigen dann auch noch auf, ihm verschiedene Guthabenkarten zu kaufen. Als er deswegen in einen Elektrofachhandel ging, verhielt sich ein Mitarbeiter vorbildlich.

Sofort wurde er misstrauisch und wies den Senioren darauf hin, dass es sich um einen Betrug handle und er Anzeige erstatten soll.

Beachten Sie die Tipps der Polizei, um sich vor Betrug zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen oder Ihre Adresse preis.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich Ihre Polizei.

Abgelenkt – EC-Karte entwendet

Ludwigshafen (ots) – Eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann entwendeten bereits am Samstag 11.07.2020 die EC-Karte einer 63-Jährigen und wurden dabei ertappt.

Die 63-Jährige betrat gegen 10.30 Uhr die Bankfiliale einer Bank in der Bismarckstraße, um sich

Geld am Automaten abzuheben.

Zur gleichen Zeit betraten eine Frau und ein Mann den Automatenraum. Die Frau sprach die 63-Jährige an und verwickelte diese in ein Gespräch. Der Mann nutzte die Gelegenheit aus und entnahm die

EC-Karte aus dem Automatenschlitz und steckte diese in den daneben stehenden Automaten.

Die 63-Jährige bemerkte jedoch den Täuschungsversuch und stellte die Täter zur Rede.

Der Mann gab daraufhin die Karte zurück und rannte mit der Frau davon.

Täterbeschreibung:

Beide waren circa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Der Mann war schlank und hatte dunkle Augen. Seine Komplizin war kräftig und hatte lange schwarze Haare.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Gefahrstoff-Einsatz in Ludwigshafen-Nachtweide

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen-Nachtweide (ots)-(SK) – Am 14.07.2020 um 16:43 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gefahrstoff-Einsatz in die Muldenstraße, Ludwigshafen Nachtweide gerufen. Einsatzende war gegen 17:40 Uhr.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine leicht tropfende Überlaufleitung an einem Tank-Auflieger vor. Die Leckage konnte schnell abgedichtet werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen, der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter, sowie der Rettungsdienst und die Polizei.