Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen am Bahnhof

Mannheim – Am Montag haben Beamte der Bundespolizei einen 43-jährigen Mann

am Mannheimer Hauptbahnhof kontrolliert. Die polizeiliche Überprüfung ergab eine

Ausschreibung zur Festnahme. Das Amtsgericht Lörrach hatte ihn wegen Diebstahls

mit Waffen zu einer Freiheitsstrafe von 120 Tagen oder ersatzweise 1800 Euro

Geldstrafe verurteilt. Da er die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in die

Justizvollzuganstalt Mannheim verbracht.

Bundespolizei hilft am Karlsruher Hauptbahnhof

Karlsruhe – Am Montagabend gegen 18:30 Uhr machten Reisende eine Streife

der Bundespolizei auf einen 78-jährigen Mann aufmerksam. Die Beamten stellten

den Mann auf dem Boden im Hauptbahnhof sitzend fest. Bei Ansprache durch die

Streife machte er einen verwirrten und orientierungslosen Eindruck. Erst durch

polizeiliche Maßnahmen konnte der Wohnort des Mannes, ein Altersheim in

Bruchsal, ermittelt werden. Nach Rücksprache mit dem Heim war der 78-Jährige

dort bekannt und bereits seit mittags unterwegs. Die Beamten brachten ihn zum

Taxi und sorgten so dafür, dass er heile nach Hause gekommen ist.

Wenige Stunden später forderte ein weiterer Fall die Hilfe der Bundespolizisten.

Vor der Wache saß ein 50-jähriger Mann in einer hilflosen Lage. Aufgrund seiner

starken Alkoholisierung war er nicht mehr in der Lage, seinen Weg alleine

fortzusetzen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 4,6 Promille. Zu seiner

hilflosen Lage kam ein geschwollenes Auge, zu dessen Ursache sich der Mann nicht

äußern wollte. Mittels eines Rettungswagens wurde der Mann schließlich in ein

Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – Verkehrsunfall beim Einfädeln

Karlsruhe – Am Montag gegen 11:10 Uhr ereignete sich auf der

Bundesautobahn 5, auf Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte ein

Verkehrsunfall zwischen einem 53-jährigen Sattelzugfahrer und einer 87-jährigen

Autofahrerin. Die 87-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde

in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000

Euro.

Der Auffahrunfall ereignete sich auf dem rechten Fahrstreifen. Bezüglich des

genauen Unfallhergangs liegen aktuell widersprüchliche Aussagen vor. Der

Sattelzugfahrer gab an, dass die 87-Jährige beim Einfädeln dich vor sein

Fahrzeug gefahren sei. Obwohl er eine Gefahrenbremsung einleitete, konnte der

Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Des Weiteren gaben Zeugen an, dass

die 87-Jährige bereits längere Zeit auf dem rechten Fahrstreifen vor dem

Sattelzug fuhr. Sie musste offenbar mehrfach abbremsen, da sich der Verkehr

immer wieder durch Einfädelungen verlangsamte. Schließlich kam es zur Kollision.

Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Verkehrsgruppe Bundesautobahn, unter

Telefon 0721/944840, in Verbindung zu setzen.

Malsch – Einbruch in Tanzlokal

Malsch – In der Nacht zum Montag brach ein Unbekannter in ein

Tanzrestaurant in Malsch ein. Zu Art und Umfang des Diebesguts konnten zunächst

noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen öffnete ein unbekannter Täter Sonntagnacht

gewaltsam ein Terrassenfenster im ersten Obergeschoss des Hauses in der Malscher

Neudorfstraße. Von dort gelangte er über eine Innentreppe in das Tanzlokal im

Erdgeschoss. Dort durchsuchte er Schränke und Schubladen und brach einen kleinen

Safe sowie einen Zigarettenautomaten auf. Beim Öffnen eines zweiten Wertschranks

scheiterte der Dieb letztlich.

Durch eine Fluchttür verließ der Täter schließlich das Lokal und floh in

unbekannte Richtung. Eine Überwachungskamera im Innenraum des Tanzrestaurants

filmte den Einbrecher, der bei seiner Tat eine Maske trug.

Erst am Montagmittag gegen 13:00 Uhr wurde der Einbruch bemerkt, weil die

Eingangstür noch immer offenstand.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07243

3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Pfinztal-Berghausen – Einbruch in Kindertagesstätte

Karlsruhe – Unbekannte sind am Wochenende in eine Kindertagesstätte in

Pfinztal-Berghausen eingebrochen und haben dabei einen niedrigen, dreistelligen

Bargeldbetrag erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Einbrecher zwischen

Freitagnachmittag und Montagvormittag gewaltsam ein gekipptes Fenster des in der

Schloßgartenstraße gelegenen Kindergartens. Nachdem sie hierdurch ins Innere des

Gebäudes gelangt waren, durchsuchten die Täter mehrere Räume nach

Wertgegenständen. Dabei entwendeten die Täter das in den Büroräumen aufgefundene

Bargeld.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.