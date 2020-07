Mannheim-Neckarstadt: Schwerpunktkontrollen zur ganzheitlichen Überwachung des Straßenverkehrs

Mannheim-Neckarstadt – Unter der Federführung der

Verkehrspolizeiinspektion führte das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch im

Stadtteil Neckarstadt Schwerpunktmaßnahmen zur Überwachung des Straßenverkehrs

durch. Hierzu wurde in der Zeit zwischen 9.00 Uhr und 14.30 Uhr eine

Kontrollstelle eingerichtet und der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen

kontrolliert. Hauptaugenmerk lag auf der Bekämpfung der Drogenkriminalität, der

Erkennung von alkohol- und drogenbeeinflussten Fahrzeugführern sowie der

Kontrolle des Schwerlastverkehrs.

Mit über 40 Einsatzkräften wurden insgesamt 143 Fahrzeuge und 197 Personen

überprüft.

Dabei wurden zahlreiche Verstöße in Form von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

gegen verschiedenste Vorschriften festgestellt.

3 x Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

3 x Drogenbesitz

2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis, 1 x Ermächtigen hierzu

6 Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz in Verbindung mit

der Abgabenordnung

59 Verstöße gegen die StVO und die StVZO, davon 42 x Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt

eines Mobiltelefons während der Fahrt

drei gefahrgutrechtliche Verstöße

13 Fahrzeugen musste wegen mangelnder Ladungssicherung,

fehlender Kindersicherung und erheblicher technischer Mängel die

Weiterfahrt untersagt werden.

Darüber hinaus waren fünf Personen zur Fahndung ausgeschrieben

und eine Person hielt sich illegal im Bundesgebiet auf.

Die Kontrollen, die einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten,

haben sich in der Vergangenheit bewährt und werden auch künftig fortgesetzt.

Mannheim-Neckarstadt: Behördenübergreifender Sondereinsatz im Rahmen der Konzeption #SichereNeckarstadt; Schwerpunktkontrollen von Schank- und Speisewirtschaften sowie Lebensmittelverkaufsstellen/

Mannheim-Neckarstadt – Gemeinsame Aktion der Stadt Mannheim und des

Polizeipräsidiums Mannheim

Am Freitag, den 10.07.2020 kontrollierten Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim

gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt Mannheim 28 Schank- und Speisewirtschaften

im Stadtteil Neckarstadt-West. Bei der gemeinsamen Aktion von

Abfallrechtsbehörde, Gesundheitsamt, Lebensmittelüberwachung, Besonderem

Ordnungsdienst (BOD) und Polizei in der Mittelstraße und deren Querstraßen lag

der Schwerpunkt der Kontrollen auf der Einhaltung der einschlägigen

lebensmittelrechtlichen und Hygiene-Vorschriften sowie der Einhaltung der

Vorschriften der aktuellen Corona-Verordnung. Die Abfallrechtsbehörde der Stadt

Mannheim überprüfte außerdem zwölf Kioskbetriebe und andere Verkaufsstellen von

Getränken dahingehend, ob die Vorschriften des Verpackungsgesetzes eingehalten

werden. Die Kontrollen der Gaststätten und Lebensmittelverkaufsstellen führten

zur Aufdeckung diverser Missstände. Einer Speisewirtschaft musste wegen

unzureichender hygienischer Zustände vorläufig der Betrieb untersagt werden.

Wegen nicht vorliegender Erlaubnisse für den Betrieb wurden in verschiedenen

Gaststätten sieben Geldspielautomaten stillgelegt. Außerdem wurden sieben

Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, elf Verstöße gegen die Landesbauordnung,

21 Verstöße gegen die Lebensmittelverordnung, fünf Verstöße gegen die

Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, fünf Verstöße gegen die

Preisangaben-Verordnung, drei Verstöße gegen das Verpackungsgesetz, einen

Verstoß gegen das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, vier Verstöße gegen

das Landesnichtraucherschutzgesetz, vier Verstöße gegen das

Bundesdatenschutzgesetz und 102 Verstöße gegen die aktuell geltenden Corona

-Regeln festgestellt. Darüber hinaus ergaben sich mehrere Anhaltspunkte für das

Vorliegen von Straftaten. Hier bedarf es weiterer Überprüfungen und Ermittlungen

der Kriminalpolizei. Die Kontrollen erstreckten sich über den Zeitraum von 12.00

bis 19.30 Uhr. Insgesamt befanden sich 30 Polizeibeamte und 16 Mitarbeiter der

Stadt Mannheim im Einsatz. Kontrollen dieser Art finden seit Herbst 2019

regelmäßig im Rahmen der Konzeption #SichereNeckarstadt statt.

Mannheim-Innenstadt: Sachbeschädigung am Rathaus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt – Das Mannheimer Rathaus wurde am Sonntag Ziel einer

Sachbeschädigung. Unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen 2 Uhr und 15

Uhr mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe im Erdgeschoss, ca. 10

Meter neben der Haupteingangtür, ein. Anschließend flüchteten sie in unbekannte

Richtung.

Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Exhibitionist in der Straßenbahnlinie 4 und an der Haltestelle Schafweide – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt – Fahrgäste beobachteten am Montagnachmittag gegen

14.30 Uhr in der Straßenbahn der Linie 4 in Fahrtrichtung Käfertal einen

42-jährigen Mann, der sich in exhibitionistischer Weise präsentierte. Über die

Leitstelle der RNV wurde die Polizei verständigt. Die Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt stellten den Exhibitionisten an der Haltestelle Schafweide

fest. Dort saß er mit geöffneter Hose auf einer Bank und manipulierte an seinem

Geschlechtsteil. Der Mann mit dem altersgemäßen Aussehen trug eine Jeans und ein

kariertes Hemd. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen. Beim jetzigen Kenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass sich der

Sittenstrolch weiteren Personen auf diese unsittliche Weise gezeigt hatte.

Zeugen bzw. Betroffene melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der

Rufnummer 0621/174-4444.