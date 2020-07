Heidelberg-Rohrbach: Nach Kollision zweier Radfahrer – eine Frau verletzt / Zeugen gesucht!

Heidelberg-Rohrbach – Am Dienstagmittag kam es gegen 14:15 Uhr zu einem

Verkehrsunfall in der Straße „Kolbenzeil“ im Bereich der dortigen Sparkasse.

Eine 47-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad aus der Sackgasse neben der

Sparkasse gefahren kam, kollidierte mit einem männlichen Radfahrer, der auf der

Straße „Kolbenzeil“ in Richtung Konstanzer Straße unterwegs war. Die Frau

stürzte und zog sich mehrere Prellungen und Hämatome zu, die in einem

Krankenhaus behandelt wurden. Wie sich jedoch im Rahmen der Unfallermittlungen

zeigte, hatte der männliche Radfahrer der Frau die falschen Personalien

hinterlassen.

Die Verkehrspolizei Heidelberg sucht nun Zeugen des Vorfalls sowie die

Ersthelfer an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei ist unter der Rufnummer

0621/174-4111 erreichbar.

Heidelberg/Altstadt: Wohnungseinbruch – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Altstadt – Eingebrochen wurde in einer Wohnung in der

Kettengasse der Heidelberger Altstadt zwischen Montagabend, 19:45 Uhr und

Dienstag, 01:26 Uhr. Nach erstem Überblick wurde nichts aus der Wohnung

entwendet, es ist nicht auszuschließen, dass der in der Wohnung verbliebene Hund

die Täter in die Flucht geschlagen hat.

Personen die Verdächtiges wahrgenommen haben, wenden sich bitte an das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-991700.

Heidelberg-Ziegelhausen: Unbekannte brechen mehrere Autos auf – Zeugen gesucht

Heidelberg-Ziegelhausen – Am Montag wurden der Polizei insgesamt sieben

Autoaufbrüche in Ziegelhausen gemeldet, die sie am zurückliegenden Wochenende

ereigneten. Unbekannte Täter waren von Samstag bis Montag im Stadtteil

Ziegelhausen in sieben Autos verschiedener Marken eingedrungen und hatten daraus

Wertsachen, insbesondere Geldbörsen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe

entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.