Weisenau – Straßenverkehrsgefährdung durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit, Zeugen gesucht!

Mainz – Am Montagabend gegen 20:00 Uhr kommt es im Bereich der

Lorenz-Diehl-Straße zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr. Dabei

befährt die Fahrerin eines dunklen Audis die Lorenz-Diehl-Straße mit deutlich

überhöhter Geschwindigkeit. In diesem Zusammenhang gefährdet sie den Zeugen. In

dieser Straße lässt die Frau eine weitere Person ins Fahrzeug steigen und

entfernt sich dann erneut mit zu hoher Geschwindigkeit. Der Zeuge kann die

Fahrerin wie folgt beschreiben:

weiblich

dunklerer Teint

braune, lange Haare

ca. 25-35 Jahre alt.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und

bittet daher um Zeugenhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Heidesheim – Betrug durch Falsche Dachdecker, Zeugen gesucht!

Ingelheim – Heute Mittag zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr ist es im

Ingelheimer Stadtteil Heidesheim zu einem Betrug durch „Falsche Dachdecker“

gekommen. Eine männliche Person erscheint bei dem Geschädigten und gibt vor,

Dachdecker an einer angrenzenden Baustelle zu sein. Im Rahmen der Arbeiten habe

er nun gesehen, dass sich das Dach am Haus des Geschädigten abgesenkt habe und

nun undicht sei. Der falsche Dachdecker bietet an, den Schaden schnellstmöglich

zu beheben. Eine weitere Person, welche sich als Chef des Dachdeckers ausgibt,

kommt hinzu. Es wird vereinbart den Schaden gegen Zahlung von 3.200,-EUR zu

beheben. Nach Zahlung entfernen sich die vermeintlichen Dachdecker in unbekannte

Richtung.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Person, welche sich als Dachdecker ausgegeben hat:

ca. 25 Jahre alt

ca. 1,70 m groß

schlank

hellblonde, lichte Haare (fast eine Halbglatze)

sprach akzentfrei deutsch

Person, welche sich als Chef ausgegeben hat:

ca. 40 Jahre alt

ca. 1,80 m groß

kräftig, nicht dick

dunkle Haare

sprach deutsch mit schwäbischem Akzent

Die Polizeiinspektion Ingelheim ermittelt wegen Betruges und bittet daher um

Zeugenhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fahrradfahrer von Pkw erfasst und leicht verletzt

Nackenheim

Am Montag, den 13.07.2020, um 18.20 Uhr, befuhr eine 41jährige Pkw-Fahrerin aus Nackenheim, die Straße Bellenäcker in Richtung Mainzer Straße. Sie hält erst an, übersieht dann offensichtlich doch einen auf dem Fahrradweg aus Richtung Bodenheim kommenden Radfahrer und touchiert diesen mit ihrer vorderen Stoßstange. Der 65jährige Fahrradfahrer aus Mainz stürzt, verletzt sich leicht und wird vorsorglich ins Krankenhaus nach Mainz verbracht.

Weiterhin entstand am Pkw leichter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Mauer beschädigt – Zeugen gesucht

Mommenheim

Am Montag, den 13.07.2020, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr, wurde in Mommenheim, Hindenburgstr. 15b, eine Grundstücksmauer erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Oppenheim unter der TelefDiebstahl: Kupferkabel zerlegt und abtransportiert

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) – Ein rund 500 Meter langes Kupferkabel

haben Diebe in der Nacht zum Montag von einer Baustelle im Bereich der

Schafmühle gestohlen. Irgendwann zwischen 20 Uhr und 7 Uhr machten sich

Unbekannte an der Kabelrolle zu schaffen. Die Polizei geht davon aus, dass das

über 800 Kilogramm schwere Kabel von den Dieben vor Ort zerschnitten und mit

einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Schaden wird auf mindestens 3.000 Euro

geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind in der Nacht zum Montag

Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle aufgefallen? Wer hat

Verdächtiges beobachtet? Wo wurde Kupferkabel zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt

die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Ein 69 jähriger Motorradfahrer aus Nackenheim befuhr in Hahnheim die Hintere Landstraße, von der Bahnhofstraße her kommend, in Richtung Wahlheimer Hof. Er schätze die Situation vermutlich falsch ein und fuhr an einer verkehrsbedingt haltenden Pkw-Fahrerin aus Selzen vorbei. Diese setzte aber in diesem Moment ihre Fahrt fort und touchierte den Motorradfahrer leicht. Dadurch kam der Motorradfahrer von der Straße ab und stieß gegen eine Mauer. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Nach Erstversorgung vor Ort wollte er sich selbstständig ins Krankenhaus begeben. Weiterhin entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro (Motorrad 1000 Euro, Pkw 500 Euro und die Mauer 500 Euro).

Sachbeschädigung an Dienstfahrzeug

Bingen

Sprendlingen. Aufgrund eines gemeldeten Gasautrittes wurden die Beamten am 12.07. um 13:10 Uhr zu einer Wohnung in der Sprendlinger Ulmengasse gerufen. Sie stellten das Dienstfahrzeug mit RLP-Kennung in der St. Johanner Straße, Höhe Anwesen Nummer 15, ab. Nach ihrem Einsatz bemerkten sie eine erhebliche Sachbeschädigung an dem Dienstfahrzeug. Ein unbekannter Täter hatte an der rechten C-Säule des Streifenwagens, vermutlich mittels Faustschlag, einen Schaden von ca. 2.000 EUR verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ordnungswidrigkeiten

Bingen

Bingen, Mainzer Straße, 17:20 Uhr. Bei einer am 13.07.`20 durchgeführten Verkehrskontrolle musste die Polizei erneut 2 Handyverstöße feststellen. Zudem wurde der Fahrer eines E-Scooters beanzeigt, weil das Fahrzeug nicht versichert war.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen

Bingen, B9, 13.07., 13:01 Uhr. Ein 44-jähriger Fahrer befuhr gestern die B9 aus Bingen-Büdesheim kommend in Richtung Autobahnkreuz und verlor infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach einer Linkskurve geriet er ins Schleudern und auf den linken Fahrstreifen. Er kollidierte frontal mit dem dort fahrenden Fahrzeug, so dass ein erheblicher Sachschaden entstand. Beide Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Unfallverursacher wurde außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein eingeleitet.

Böschungsbrand Bereich Dienheim, B9

Oppenheim

Am Nachmittag des Montag, den 13.07.2020, kam es zu einem Feuerwehreinsatz auf der B9, zwischen Dienheim und Ludwigshöhe. Dort brannte das Gras einer Böschung. Das Feuer dehnte sich auf eine Länge von ca. 150m aus. Um die Löscharbeiten durchführen zu können, wurde durch die Polizei die B9 für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Es wurde niemand verletzt, es kam lediglich zu Verkehrsbeeinträchtigungen für die Dauer der Vollsperrung. Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden.