Worms – Ackerflächen in Brand

Worms (ots) – Am gestrigen Montag, wie auch in den frühen Morgenstunden des

heutigen Tages, brannten Ackerflächen in Worms. In Worms-Heppenheim geriet

gestern um 12:50 Uhr ein Getreidefeld in Brand, welches gerade abgeerntet werden

sollte. Der Eigentümer befand sich im Mähdrescher und erkannte im Rückspiegel

den Flächenbrand des durch die aktuelle Witterung stark ausgetrockneten Feldes,

welches auf einer Fläche von ca. 45 x 45 Meter zerstört wurde. Derzeit liegen

hier keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. In den frühen Morgenstunden, gegen

00:25 Uhr brannte ein Stoppelacker südlich der Kolpingstaße, östlich der B47.

Das Getreidefeld war bereits abgeerntet, weswegen noch geklärt wird inwiefern

hierbei Sachschaden entstanden ist. Es bestehen derzeit keine Hinweise zur

Brandursache. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Worms – Mähdrescher und Getreidefeld in Brand

Worms (ots) – Wegen starker Rauchentwicklung auf einem Feld in der Gemarkung

Worms-Rheindürkheim, Nahe Mückenhäuserhof, wurden heute, kurz nach 14 Uhr

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen

geriet ein Mähdrescher infolge eines technischen Defekts in Brand, woraufhin das

Feuer auf das Getreide übergriff und ein Anbaufläche von ca. 10.000 Quadratmeter

abbrannte. Nach Angaben des Geschädigten war bereits die Hälfte des abgebrannten

Getreidefeldes geerntet, ca. 5000 Quadratmeter Frucht fielen den Flammen zum

Opfer. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro beziffert. Wegen des Feuers und

der Rauchentwicklung musste der Fahrzeugverkehr auf der B9 für knapp 40 Minuten

gesperrt werden.