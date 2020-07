3-jähriges Kind von Auto erfasst

Kaiserslautern – Am Rande des Stadtparks ist es am Dienstagmittag zu einem

Unfall gekommen, bei dem ein kleines Kind schwer verletzt wurde. Das dreijährige

Mädchen war offenbar zwischen parkenden Autos durchgelaufen und wurde von einem

Fahrzeug erfasst.

Nach den bisherigen Ermittlungen war die 26-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw

aus der Beethovenstraße gekommen und kurz vor 13 Uhr nach links in die

Trippstadter Straße abgebogen. Direkt nach dem Abbiegen kam es zu dem Unfall mit

dem Kind, das zu Fuß aus dem Stadtpark heraus auf die Fahrbahn lief.

Die Dreijährige wurde per Rettungswagen mit Verdacht auf eine

Gehirnerschütterung sowie eine Quetschung des Fußes ins Krankenhaus gebracht.

|cri

Einbrecher ertappt und verscheucht

Kaiserslautern – Weil er zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappte, hat

ein Anwohner eines Hauses in der „Otterberger Hohl“ in der Nacht zu Dienstag

vermutlich Schlimmeres verhindert. Der Mann war kurz nach 4 Uhr durch Geräusche

aus dem Keller des Hauses aus dem Schlaf gerissen worden. Als er nachschaute,

entdeckte er zwei unbekannte Personen – die daraufhin die Beine in die Hand

nahmen und verschwanden.

Ersten Überprüfungen zufolge wurden aus dem Wäscheraum im Keller des Hauses

mehrere Flaschen Waschmittel gestohlen.

Von den beiden Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: beide etwa 40 bis 50

Jahre alt, einer trug Jeans, ein dunkles T-Shirt und eine cremefarbene Kappe;

der andere war dunkel gekleidet und hatte ein kleines Tattoo im Gesicht,

vermutlich auf der rechten Wange.

Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit gern unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 entgegen. | cri

Porsche gestreift und abgehauen

Kaiserslautern – Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am

Montagnachmittag in der Zollamtstraße einen Porsche gerammt und beschädigt hat.

Der Besitzer des Porsche 911 entdeckte die „Bescherung“ gegen 14.40 Uhr: Jemand

war auf dem Parkplatz des E-Centers vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen seinen

Pkw gestoßen und hatte einen Streifschaden auf der Fahrerseite hinterlassen. Der

Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Der Unfall muss zwischen 14 und 14.40

Uhr passiert sein. Der graue Porsche stand in dieser Zeit auf dem äußersten

Stellplatz. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2150 entgegen. |cri

Kinder machen „lange Finger“

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) – Zwei Kinder haben am

Montagnachmittag in einem Drogeriemarkt in Enkenbach-Alsenborn „lange Finger“

gemacht. Die beiden 11 und 10 Jahre alten Mädchen wurden dabei erwischt, als sie

mehrere Getränke aus dem Regal nahmen, in ihren Rucksack steckten und dann den

Markt verlassen wollten, ohne dafür zu bezahlen.

Eine Mitarbeiterin des Marktes hielt die beiden Kinder bis zum Eintreffen der

Polizei fest. Ihre Mütter wurden benachrichtigt und die Mädchen in ihre Obhut

gegeben. |cri

Ex nistet sich in Garage ein

Kaiserslautern – Weil sich ihr Ex-Freund in ihrer Garage eingenistet

hatte, hat sich eine Frau aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Dienstag Hilfe

suchend bei der Polizei gemeldet. Wie die 39-Jährige kurz nach Mitternacht

mitteilte, habe sich der ehemalige Lebensgefährte in die Garage zurückgezogen

und das Tor von innen verschlossen. Sie wisse zwar nicht, was er dort macht –

aber sie wolle auch nicht, dass er dort bleibt.

Eine Streife rückte aus und stattete dem Mann einen Besuch ab. Wie sich

herausstellte, hatte sich in der Garage häuslich eingerichtet und wollte die

Nacht dort verbringen. Er wurde von den Beamten aufgefordert, seine Sachen zu

packen und die Garage zu verlassen – zudem erhielt er einen Platzverweis bis zum

Morgen, woraufhin er sich trollte. Auf den Mann kommt dennoch eine Anzeige wegen

Hausfriedensbruchs zu. |cri

Cannabisgeruch in der Luft

Kaiserslautern – Während einer Fußstreife ist Polizeibeamten am frühen

Montagmorgen auf dem Bahnhofsvorplatz Cannabisgeruch aufgefallen. Den Geruch

konnten sie einem jungen Mann zuordnen, der – so sah es aus – in seiner Hand

einen Joint hielt. Die Personalien des 18-Jährigen wurden festgestellt, der Mann

für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht, der Joint sichergestellt und

ein Strafverfahren eingeleitet.

Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich in der

Nacht zu Dienstag auch ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis eingehandelt. Er

war gegen halb 2 im Blechhammerweg in eine Polizeikontrolle geraten – dabei

fanden die Beamten in seinen Sachen mehrere Gramm Marihuana. Der 38-Jährige

wollte keine Angaben machen und zeigte sich insgesamt extrem unkooperativ,

aufbrausend und aggressiv. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Einbrecher klauen Sportartikel und Werkzeug

Kaiserslautern – Ein Mehrfamilienhaus im Bereich Lämmchesbergstraße ist in

den vergangenen Tagen zum Ziel von Einbrechern geworden. Am Montagvormittag fiel

einem Verantwortlichen auf, dass offenbar Unbefugte in den Kellerbereich des

Gebäudes eingedrungen sind und dort mehrere Kellerabteile aufgebrochen haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden an fünf Abteilen die Schlösser geknackt –

aus drei Abteilen bedienten sich die Täter und nahmen diverse Gegenstände mit,

darunter ein grünes Damen-Mountainbike, ein Fußballtrikot von Real Madrid, eine

Trinkflasche mit dem Aufdruck des Fußballvereins Real Madrid, eine grün-schwarze

Sporttasche, Fußballschuhe der Marke Adidas, ein Werkzeugkasten und diverse

Werkzeugmaschinen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Von den Tätern fehlt

jede Spur. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen zwischen Freitag (10. Juli), 8 Uhr, und Montag (13. Juli), 9.45

Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Nun ein Moment – und schon ist’s passiert…

Kaiserslautern – Nur für einen Moment hat eine Frau am Montagvormittag in

der Innenstadt ihre Handtasche aus den Augen gelassen – und genau diesen

Augenblick hat ein Dieb ausgenutzt, um sich aus der Tasche zu „bedienen“.

Die 61-jährige gab wenig später bei der Polizei zu Protokoll, dass sie sich

zwischen 9.45 und 10.15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Mall aufhielt und

dabei ihre Handtasche auf der Sitzfläche ihres Rollators abgestellt hatte. In

einem unbeobachteten Moment öffneten unbekannte Täter die Tasche und holten sich

den Geldbeutel sowie das Handy der Frau heraus. Einen Hinweis auf mögliche Täter

konnte die Dame nicht geben – es war ihr niemand aufgefallen.

Ebenfalls nur wenige Minuten hat ein Mann am Montagvormittag seinen Pkw

unbeaufsichtigt gelassen – und in dieser kurzen Zeit wurde die Heckscheibe des

Fahrzeugs beschädigt.

Wie der 58-Jährige der Polizei meldete, hatte er seinen Opel Combo kurz nach 9

Uhr auf einem privaten Parkplatz in der Weberstraße gestoppt, um jemanden

aussteigen zu lassen und ihn zu einem Gebäude in der Nähe zu begleiten. Als er

wieder zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte der Mann ein kleines Loch in der

Heckscheibe seines Wagens fest – und als er die Scheibe berührte, splitterte sie

komplett. Wodurch das Loch verursacht wurde, ist unklar. |cri

Umgestürzter Baum löst Kettenreaktion aus

Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) – Zu einer Kettenreaktion ist es am

Dienstagvormittag in Krickenbach gekommen. Im Bereich der Mühlstraße stürzte auf

einer Grünfläche hinter der Wohnbebauung an einem Abhang ein Baum um. Das Geäst

verfing sich in einer Stromleitung und löste einen Brand aus. Die Flammen

griffen vom Baum auf die umliegende Grünfläche über. Die Feuerwehr hatte den

Brand aber zum Glück schnell im Griff.

Letztlich brannte eine Fläche von etwa 80 auf 40 Meter ab. Verletzt wurde

niemand und auch kein Gebäude beschädigt. |cri

Von einem Strafverfahren ins nächste…

Kaiserslautern – Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt die

Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 33-Jährige war am

Montagnachmittag als Angeklagter zu einer Gerichtsverhandlung gekommen. Bei der

obligatorischen Durchsuchung seiner Sachen wurden ein Einhandmesser und ein

Teleskopschlagstock gefunden – gleich zwei verbotene Gegenstände. Beide wurden

sichergestellt und ein neues Strafverfahren eingeleitet… |cri

Automatenaufbruch scheitert – Täter geschnappt

Kaiserslautern – Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in der

Nacht zu Dienstag einen Automatenaufbrecher geschnappt. Kurz vor Mitternacht war

der Hinweis eingegangen, dass sich drei Personen an einem Zigarettenautomaten

„Am Heiligenhäuschen“ zu schaffen machen.

Eine Streife rückte sofort aus und konnte vor Ort in unmittelbarer Nähe zum

Tatort einen jungen Mann feststellen. Der 25-Jährige hatte diverses Werkzeug bei

sich und räumte die Tat auch direkt ein.

Bei der weiteren Suche in der Umgebung konnte auch einer der beiden mutmaßlichen

Komplizen ausfindig gemacht werden. Die Personenbeschreibung passte auf den

29-Jährigen; er bestritt jedoch die Tat.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Der Zigarettenautomat wurde nicht

aufgebrochen, es blieb beim Versuch.

Die Fahndung hatte allerdings eine kleine „Nebenwirkung“: Während der Suche nach

den Tätern wurde auch ein 31-Jähriger kontrolliert. Er hatte zwar letztlich wohl

nichts mit der Tat zu tun, allerdings wurde in seinen Sachen bei der

Durchsuchung ein als gestohlen gemeldetes iPhone gefunden. Das Handy wurde

sichergestellt und weitere Ermittlungen gegen den 31-Jährigen eingeleitet. |cri

Diebstahl aus Pkw – Unbekannte mit Taschenlampen aufgefallen

Kaiserslautern – Unbekannte hielten sich am Montagabend im Bereich der

Weisgerberstraße auf. Sie hatten Taschenlampen dabei. Ob sie etwas mit dem

Diebstahl aus einem Auto zu tun haben ist aktuell nicht geklärt. Zwischen 21 Uhr

und 23 Uhr wurden aus einem Peugeot ein Handy und Bargeld gestohlen.

Möglicherweise war der Wagen nicht abgeschlossen. Die Polizei bittet um

Hinweise. Wer kann Angaben zu den Personen mit den Taschenlampen machen? Wer hat

Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Handy entrissen

Kaiserslautern – Eine 18-Jährige ist am Montag im Schlehweg bestohlen

worden. Die junge Frau hielt ihr Smartphone locker in der Hand, als plötzlich

ein Unbekannter angerannt kam. Im Vorbeirennen riss der Mann der 18-Jährigen das

Handy aus der Hand. Der Täter flüchtete mit dem Telefon. Die Fahndung nach ihm

verlief erfolglos. Der Dieb entkam unerkannt. Zeugen, die Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Falscher Kriminalbeamter löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern – „Kriminalpolizei“, so meldete sich am Montag ein Mann,

der vor der Tür eines Mehrfamilienhauses in der Eisenbahnstraße stand und bei

einem 57-Jährigen klingelte. Was er dadurch auslöste, damit hatte der 44-Jährige

nicht gerechnet.

Ein Polizist in Zivil bekam die Szene mit. Er ging zufällig an dem Anwesen

vorbei, als der Mann klingelte und vorgab, von der Kriminalpolizei zu sein. Weil

der Beamte den vermeintlichen Kollegen jedoch nicht kannte, schöpfte er

Verdacht. War hier ein falscher Polizist am Werk? Die Masche ist bei Gaunern

beliebt (wir berichteten mehrfach). Vorsichtshalber rief der Beamte Verstärkung.

Den angeblichen Kriminalpolizisten machten die Einsatzkräfte im Haus ausfindig.

Sie stellten den 44-Jährigen zur Rede. Der Mann war sichtlich beeindruckt, ob

der polizeilichen Präsenz. Er erklärte, dass es sich um einen Scherz handelte.

Der 44-Jährige besuchte einen Freund und beim Klingeln scherze er mit ihm, melde

sich als „Post“, „Polizei“ oder ähnliches. Er versprach, solche Späße künftig zu

unterlassen. Rechtliche Konsequenzen wird der Scherz in diesem Fall nicht haben.

Die Polizei warnt jedoch, dass der Missbrauch von Titeln und Berufsbezeichnungen

strafbar sein kann. |erf

Diebstahl: Kupferkabel zerlegt und abtransportiert

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) – Ein rund 500 Meter langes Kupferkabel

haben Diebe in der Nacht zum Montag von einer Baustelle im Bereich der

Schafmühle gestohlen. Irgendwann zwischen 20 Uhr und 7 Uhr machten sich

Unbekannte an der Kabelrolle zu schaffen. Die Polizei geht davon aus, dass das

über 800 Kilogramm schwere Kabel von den Dieben vor Ort zerschnitten und mit

einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Schaden wird auf mindestens 3.000 Euro

geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind in der Nacht zum Montag

Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle aufgefallen? Wer hat

Verdächtiges beobachtet? Wo wurde Kupferkabel zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt

die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf