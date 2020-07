Häusliche Gewalt – Ehestreitigkeiten eskalieren

Edenkoben (ots) – Am Montagabend haben sich im Zuständigkeitsbereich der PI Edenkoben verbale Ehestreitigkeiten zugetragen, in deren Verlauf der Ehemann seiner Gattin das Abendessen ins Gesicht warf. Da sich der Ehemann in der Folge nicht zügeln konnte, trat er seiner Frau in den Bauch.

Die Ehefrau konnte sich in einem Zimmer verbarrikadieren und die Polizei verständigen. Der Mann musste bis auf weiteres die gemeinsame Wohnung verlassen. In einem Strafverfahren muss er sich nun verantworten.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle bietet und koordiniert eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Verkehrsunfall – Beide Fahrer im Krankenhaus (Siehe Foto)

Freimersheim (ots) – Zwei leicht verletzte Autofahrer sowie zwei wirtschaftliche Totalschäden an den jeweiligen Fahrzeugen ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der L 540 zwischen Freimersheim und Hochstadt. Der Unfall ereignete sich Montagmorgen 13.07.2020 um 07.30 Uhr.

Ein 53-jähriger Autofahrer wollte nach links in einen Feldweg abbiegen und übersah das entgegenkommende Fahrzeug eines 30-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße.

Durch die Kollision wurden beide Autofahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden liegt bei über 10.000 Euro.

Auto bei Unfall überschlagen

Billigheim-Ingenheim (ots) – Ein Leichtverletzter und 1.200 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag 13.07.2020 gegen 15:00 Uhr.

Ein 30-jähriger Autofahrer hatte die B38 von Ingenheim in Richtung Niederhorbach befahren, als er in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam letztendlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Wildunfall mit hohem Sachschaden

Oberotterbach (ots) – Am 13.07.20 gegen 00.00 Uhr befuhr eine 52-jährige PKW-Fahrerin die B38 von Oberotterbach kommend in Fahrtrichtung Bad Bergzabern, als plötzlich von rechts ein Reh auf die Fahrbahn rannte. Trotz Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Reh und dem Fahrzeug. Am PKW entstand ein massiver Schaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Da sowohl die Fahrerin als auch der 51-jährige Beifahrer nach Auslösen der Air-Bags im Fahrzeug

über Atembeschwerden klagten, wurden sie vorsorglich ins Krankenhaus Bad Bergzabern verbracht. Nach kurzer Untersuchung konnten sie dieses jedoch wieder verlassen.

Insgesamt entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von 8.000 bis 10.000 Euro.