Friedberg: Die Polizei-News

Randalierer ziehen durch Büdingen – weitere Geschädigte gesucht!

(ots) – Nichts Gutes im Schilde führten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag 14.07.2020 in Büdingen. Gegen 1.15 Uhr wählten Anwohner den Polizeinotruf. In der Schlossgasse hatten diese wenige Augenblicke zuvor eine Gruppe Jugendlicher dabei beobachtet, wie sie mehrere geparkte Krafträder umstießen und gegen abgestellte Autos traten.

Dann zogen die Vandalen in Richtung Mäusburg weiter. Laut Zeugenaussagen soll es sich um 3 junge Männer gehandelt haben. Die Kapuzen ihrer Pullover hatten sie über den Kopf gezogen.

Zwei trugen einen dunklen, einer einen hellen Kapuzenpullover.

Mehrere Polizeistreiften fuhren sofort dorthin. Am Altstadtparkplatz trafen die Ordnungshüter wenig später auf zwei Jugendliche, auf welche die vorliegende Personenbeschreibung passte.

Als die beiden die Uniformierten erblickten, nahmen sie Reißaus und konnten entkommen.

An den betroffenen Fahrzeugen, die die Beamten bereits in der Nacht feststellten, hinterließen sie entsprechende Benachrichtigungen. Deren Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizei in

Büdingen in Verbindung zu setzen (Tel. 06042/96480).

Gleiches gilt für etwaige weitere Geschädigte sowie mögliche Zeugen.

Gefahrgutunfall – A5 bei Butzbach über 10 Stunden voll gesperrt

A5/Butzbach/Nauheim (ots) – Am Montagmorgen 13.07.2020 kam es auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Butzbach und Bad Nauheim in Richtung Frankfurt zu einem Gefahrgutunfall.

Die Fahrbahn war über zehn Stunden voll gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte gegen 6.40 Uhr ein 42-jähriger Kraftfahrer aus dem Kreis Recklinghausen seinen Sattelzug verkehrsbedingt stark abbremsen müssen.

Der dahinter fahrende Sattelzug, an dessen Steuer sich ein 47-Jähriger aus der Ukraine befand, ging ebenfalls in die Eisen.

Weniger Glück hatte jedoch der nachfolgende 56-jährige Brummilenker aus Polen. Mit seinem Sattelzug gelang es ihm nicht mehr rechtzeitig, zum Stehen zu kommen. So krachte er auf den Auflieger seines Vordermannes. Dieser wiederum wurde auf den Zug des Recklinghäusers geschoben.

Der 42-Jährige blieb unverletzt, die beiden 47 und 56 Jahre alten Trucker verletzten sich glücklicherweise nur leicht, sodass eine Behandlung im Krankenhaus nicht notwendig war.

Außerdem überfuhr ein grüner Skoda herabgefallene Ladung, wodurch dessen Unterboden leichte Beschädigungen erlitt.

Der polnische Auflieger hatte Batterien geladen. Ein Teil der Ladung wurde durch das Unfallgeschehen derart beschädigt, dass die enthaltene Säure austrat und auf die Fahrbahn gelangte.

Im Rahmen der Aufräum- und Bergungsarbeiten kam es zur Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Frankfurt, die erst gegen 17.15 Uhr aufgehoben werden konnte. Die Polizei leitete den Verkehr großräumig um die Unfallstelle. Ausweichrouten waren nach einiger Zeit überlastet.

Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern Länge.

Der Gesamtschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im unteren, sechsstelligen Bereich.

Bad Vilbel: Fahrradklau am Heilsberg

Ein schwarzes Mountainbike (“Carbon Scale 30” von Scott) stahlen Fahrraddiebe am vergangenen Samstag (11. Juli) zwischen 10 Uhr und 22.30 Uhr.

Das fast 2.000 Euro teure Zweirad hatte der Eigentümer am Busbahnhof in der Alten Frankfurter Straße abgestellt und mittels Kettenschloss am dortigen Ständer angeschlossen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Butzbach: Handtasche aus Auto genommen

Wohl durch die geöffnete Seitenscheibe der Beifahrerseite griff am Montagnachmittag ein Dieb und nahm die im schwarzen Honda liegende Handtasche der Fahrzeugbesitzerin. Die 21-Jährige hatte das Auto zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz des DM-Marktes Am Hetgesborn abgestellt und sich eigenen Angaben nach in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug aufgehalten.

In der Tasche befand sich unter anderem die Geldbörse mitsamt diversen Dokumenten und Ausweisen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Butzbach: Langfinger erbeutet Angelausrüstung

Zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 13 Uhr machte sich ein Dieb im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Taunusstraße zu schaffen. An einem dortigen Lagerraum wurde das Vorhängeschloss aufgebrochen und aus diesem neben Bargeld und verschiedenen Werkzeugen auch eine Angelausrüstung entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf knapp 1.000 Euro.

Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum in Höhe der 60er-Hausnummern verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Butzbach zu melden,

Tel. 06033/70430.

B 275 bei Florstadt: Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß an Anschlussstelle

Am Montag fuhr ein mit drei Personen besetzter, grauer Ford gegen 17.20 Uhr von Staden in Richtung Nieder-Mockstadt. An der Anschlussstelle der A45 wollte der 27-jährige Fahrer aus Langenselbold nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden roten Audi. An dessen Steuer saß ein 63-jähriger aus Echzell.

Den Audi-Fahrer brachten Rettungskräfte ins Krankenhaus. Die Insassen des Mondeo verletzten sich nur leicht. Neben dem Fahrer befanden ein 37-jähriger Florstädter sowie ein 19-jähriger Reichelsheimer im diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Bad Vilbel: Verursacher gesucht

Gegen einen grauen Suzuki stieß am Montagnachmittag offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken in der Brandenburger Straße. Der Suzuki stand zwischen 15 Uhr und 17 am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 16.

Da sich der Verursacher aus dem Staub machte und sich nicht um den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro scherte, sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen des Vorfalles. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Dienststelle in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen, Tel. 06101/5460-0.

Bad Vilbel: Mit Roller geflüchtet

In der Friedrich-Ebert-Straße machten sich am frühen Dienstagmorgen gegen 01.30 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen an den in Höhe der 30er-Hausnummern abgestellten Mofas (Roller) zu schaffen. Da sie bemerkt wurden, sprangen sie schließlich auf einen mitgebrachten Roller und flüchteten.

Eine Polizeistreife stellte kurz darauf fest, dass die Plastikverkleidung eines dortigen Kleinkraftrads geschädigt worden war.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Insbesondere gilt es, folgende Fragen zu klären:

Können die beiden Personen näher beschrieben werden? Konnte das Versicherungskennzeichen des Fluchtfahrzeugs abgelesen werden? Sind die beiden auf ihrer Flucht jemandem begegnet?

